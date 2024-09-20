Одним из любимых видов досуга у советских граждан был отдых на даче. Правда, лежать с газетой в шезлонге на террасе могли себе позволить лишь писатели, партийные деятели и ученые. Впрочем, они могли даже держать прислугу. А рядовые граждане заводили на дачах огороды и сады, которые обеспечивали семьи овощами и фруктами летом и осенью, а также заготовками на круглый год. Чтобы участок приносил пользу, нужно было все тщательно продумать, ведь в распоряжении дачника чаще всего было только 6 соток. Почему именно 600 квадратных метров стали «дачным стандартом» в СССР?

© Фотохроника ТАСС

Советские дачники с гордостью говорили: «мои 6 соток», хотя на самом деле они, как и все остальное в Стране Советов, принадлежали государству. Выдавать гражданам участки площадью 600 кв. метров решили неслучайно — это была обоснованная советскими учеными норма.

Почему в СССР под дачу выделяли именно по 6 соток

Научный подход

У истоков советского дачного хозяйства стоял ученый-овощевод из Московского сельскохозяйственного института Виталий Эдельштейн. В 1944 году он издал книгу «Индивидуальный огород», где описывал, какие культуры и в каком количестве нужно выращивать на участке, чтобы получать от него максимальную пользу.

© Профессор Виталий Иванович Эдельштейн

Эдельштейн высчитал, что одному человеку в год нужно 500,7 кг овощей. Для их выращивания достаточно 124,5 квадратных метров земли. Среднее количество членов семьи в СССР составляло 3,9-4,3 человека. Цифры выглядят нелепо, но что поделать, ведь статистика — точная наука. Ученый умножил рассчитанную площадь на количество членов семьи и добавил немного для выращивания плодовых деревьев.

Так получилась площадь 600 квадратных метров или 6 соток. В 1949 году вышло постановление, согласно которому гражданам полагалось выдавать именно такие участки земли для дач. Эта норма действовала до самого распада Союза и никогда не пересматривалась.

Больше — нельзя

Но почему бы не дать людям больше земли? В стране, занимавшей одну шестую суши, ее было достаточно. Все дело в том, что большие наделы могли побудить огородника продавать излишки. А так делают «проклятые капиталисты», с которыми советскому человеку не по пути. Несмотря на действующие нормы, граждане умудрялись получать два, а иногда и больше дачных участков.

© Bigpicture.ru

Те, для кого овощи и фрукты были не подспорьем к семейному рациону, а бизнесом, знали множество способов расширения земельных наделов. В коррумпированном обществе почти любые вопросы решали деньги или связи.