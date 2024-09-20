«Убийца авианосцев»: почему американцев так напугал советский «Лунь»

Советский экраноплан «Лунь» должен был стать гордостью ВМС СССР. А в США его прозвали «убийцей авианосцев». Но по назначению летательный аппарат так и не был использован. Возможно, причина в том, что в 80-х годах первый в мире ракетоносец такого типа сильно опережал своё время.

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Парящий в воздухе

Суть экранопланов в том, что они могут держаться в воздухе благодаря так называемому экранному эффекту. Впервые на динамическую воздушную подушку, которая появлялась при движении над подстилающей поверхностью, обратили внимание ещё в 20-х годах прошлого столетия. Первые же попытки использовать «влияние земли» были предприняты через десятилетие, а спустя ещё 30 лет удалось построить действующие экранопланы.

Их главным преимуществом стала малая заметность на радарах, так как эти летательные аппараты поднимались над водой на высоту лишь в несколько метров. Благодаря этой особенности экранопланы могли также запросто обходить скопления плавучих мин.

Тяжёлый ударный экраноплан «Лунь», над созданием которого трудились в нижегородском Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях, совершил свой первый полёт в 1987 году. Его «изюминкой» стала способность нести до 8 противокорабельных ракет «Москит». К тому же «Лунь» мог развивать скорость до 463 км/ч, что превышало характеристики стандартных кораблей в десять раз. Такие уникальные возможности и сделали советский экраноплан охотником за вражескими авианосцами, но только в теории.

Он такой один

«Лунь» в единственном экземпляре успели построить до распада Советского Союза. Были даже проведены испытания, но применить на практике возможности экраноплана так и не удалось. С начала 90-х годов экранопланостроение в России свернули, а в XXI веке и вовсе посчитали нецелесообразным. В российском оборонном ведомстве назвали такие летательные аппараты в условиях реальных боевых столкновений на море слишком уязвимыми, а поэтому финансировать их сборку отказались. «Лунь» же списали, предварительно сняв с него всю секретную электронику. Так «убийца авианосцев» и не убил ни одного авианосца.