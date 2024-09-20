Ванга: что она предсказала Гитлеру

Споры о Ванге и приписываемом ей даре ясновидения не стихают до сих пор, а «предсказания Ванги» продолжают занимать верхние строчки запросов поисковых систем Интернета.

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Не святая

Один из самых острых вопросов, который непременно возникает при обсуждении культа Ванги, – это отношение к ней православной церкви. Яростные поклонники прорицательницы любят утверждать, что её уже канонизировали. Особо яростные – что канонизировали еще при жизни: будто бы сам патриарх Болгарии Максим признал Вангу святой в 1994 году. Есть проблема: в этом году патриарх Максим не был патриархом Болгарии. В 1992 году произошел раскол болгарской церкви и официальной главой православной болгарской церкви стал митрополит Пимен, который и отправил Максима в отставку. Кроме того, Ванга не совершала ничего из того, что может стать причиной для канонизации. Напротив – предсказывала людям будущее, что по христианским законам – грех. После своих видений, когда баба Ванга начинала говорить не своим голосом и у ней случались припадки, она утверждала, что общается с некими голосами, называла их «маленькими силами». Они с ней разговаривали, подсказывали. Не удивительно, что Церковь видела (и видит) в этих «малых и больших силах» бесов.

Отдельный разговор – о храме, который построила Ванга в Рупите. Церковь строилась, по уверениям Ванги, в честь Святой Параскевы, но по факту в церкви находится только одна её «икона». В кавычках – потому что назвать изображение иконой язык не поворачивается. Оно больше похоже на фотографию молодой девушки. Фрески в церкви напоминают изображения покойников, а не канонические изображения святых. Портрет Ванги над царским троном, портрет Ванги на фреске на входе – очевидно, что здание строилась в честь христианской святой только номинально. Интересна и причина, побудившая Вангу к строительству, – на воротах дома предсказательницы повесился Иван Благой, её охранник.

Ванга и спецслужбы

Еще в начале своей карьеры «ясновидящей», когда шла Вторая мировая война, Ванга стала объектом интереса болгарской полиции. Компетентные органы интересовались у Ванги, о чем говорят с ней посетители, представлявшие оперативный интерес. Подобные контакты известных «ясновидящих» и спецслужб не являются редкостью. Дальше – больше. Ванга была принята на работу в качестве научного сотрудника в Софийский Институт суггестологии и парапсихологии Академии наук Болгарии. Этот необычный институт был создан в 1968 году. Ванга, не любившая ученых, к сотрудникам этого научного заведения была очень лояльна. При общении с ними она хорошо усвоила методы гипноза и воздействия на людей. Когда талантливые болгарские маркетологи сделали из Ванги бренд, то к ней стали приезжать весьма влиятельные гости со всего мира. Не использовать это спецслужбы просто не могли. В Петриче была построена специальная гостиница для гостей Ванги. Персонал был должным образом проинструктирован. Поток людей к Ванге был огромным, люди неделями ждали своей очереди, общались, рассказывали о жизни.

Показательны в этом отношении воспоминания Юрия Горнего:

«Во время телефонного разговора я спросил знакомого журналиста, что он делает, пока ждет встречи с Вангой, он мне сказал, что убивает время, пьет пиво и скоро собирается в баню. Я дал ему совет: перед тем, как идти париться, заклеить лейкопластырем мошонку, что он и сделал. При встрече Ванга много говорила журналисту про то, какой он большой человек, что он работает в газете "Правда". Потом последовали заверения, что в будущем у гостя все будет хорошо, но с одной оговоркой – продолжения рода у журналиста не будет, так как у него поранены детородные органы…»

Ванга и целительство

К Ванге ехали тысячи людей не только для того, чтобы узнать будущее. Люди также верили в то, что Ванга способна излечить от болезней. На поверку её «лечение» основывалось на широко известных народных методах, но рецепты, изреченные самой Вангой, люди охотно принимали на веру. Были совсем странные советы. Одной женщине, которая приехала по просьбе больного мужа, Ванга посоветовала найти красного молодого петуха, которому не исполнился год. Поймать его, вскрыть грудную клетку птицы и вырвать еще бьющееся сердце. После этого сердце опустить в бутыль с вином и поставить затем бутыль в темное место на трое суток. Потом давать мужу выпивать в течение трех вечеров по стакану этого вина. Такие вот странные колдовские методы. И это при том, что своих близких, как и себя саму, Ванга не могла вылечить. Муж её умер от цирроза печени, вызванного алкоголизмом.

Кликушество

«Феномен» Ванги достаточно убедительно можно объяснить в рамках психиатрии. Известно, что Ванга страдала истерическими припадками. Их описывает и племянница Ванги:

«Узнав о приближающемся бедствии… моя тетя бледнеет, падает в обморок, с уст ее слетают бессвязные слова, а голос в такие моменты не имеет ничего общего с ее обычным голосом».

В народе такая тяжелая форма истерии получила название «кликушество» (от слова «кликать», то есть истошно кричать, вопить). Явление это широко известное. Ещё в 1900 году, когда клиническая психиатрия в России только развивалась, психиатр Николай Краинский выпустил в свет книгу «Порча, кликуши и бесноватые как явления русской народной жизни» с предисловием академика Владимира Бехтерева, который определял кликушество как болезненное состояние, «основу которого составляет истерический невроз».

Царь Борис и Гитлер

Племянница Ванги Красимира Стоянова в своей книге утверждает, что в апреле 1942 года Вангу посетил болгарский царь Борис, которому она предсказала смерть 28 августа.

«Царь, ни о чем не спрашивая, ушел очень смущенным. Он умер 28 августа 1943 года».

Также существует легенда о том, что в 1943 году к Ванге приезжал Адольф Гитлер, которому Ванга напророчила поражение от Советского Союза. Никаких документальных подтверждений ни первой, ни второй встречи не существует. Вероятнее всего, Ванга, так же, как и Вольф Мессинг, создавали свою мифологию, которая без значительных фигур была не так убедительна. Эти «исторические» встречи опровергает и тот факт, что в начале 40-х годов Ванга не была широко известна, а её «клиентами» были только жители городка Струмица.

Бизнес

Ванга была и остается очень доходным пунктом в туристическом бизнесе Болгарии. Разнообразные амулеты, книги, вещи «освященные» Вангой по сей день пользуются популярностью и хорошо раскупаются туристами. Сама Ванга встречалась со своими посетителями и предсказывала им отнюдь не бесплатно. Существовал свой прейскурант расценок. Для местных посетителей вход составлял 10 левов (20 евро), а для иностранных – 50 долларов. Деньги за приём шли в городскую казну и в Фонд имени Ванги, который возглавил один из её крестников. При этом надо учитывать, что далеко не всем из своих гостей (уже оплативших визит) Ванга говорила хотя бы слово. Многих просто не пускали на порог. Таким образом, если учесть, что количество посетителей к бабе Ванге превышало миллион человек, рентабельность её была чрезвычайно высока. Под конец жизни Ванги за её деньги развернулась нешуточная война, в которую оказались вовлечены родственники прорицательницы, Фонд Ванги, правительство Болгарии и несколько «духовных организаций» сектантского толка.

Были ли предсказания?

Разговор о «предсказаниях» Ванги заслуживает, конечно, отдельного внимания. Проблема заключается в том, что записанных пророчеств, доподлинно принадлежащих болгарской прорицательнице, почти нет. Подсчеты «правильности» предсказаний ведутся до сих пор, но они не имеют открытой методологии, без которой любые научные исследования становятся просто домыслами. Интересна в этом отношении история рубрики «политических предсказаний от Ванги», которая на протяжении полутора лет «делала тираж» журналу «Огни Болгарии». Оказалось, что журналисты сами писали тексты, а потом приносили их на сверку Ванге. Примерно так сегодня пишутся газетные гороскопы. Почитатели Ванги любят ссылаться на психолога Добрияна Величко, который будто бы провел исследование всего сказанного Вангой и показал, что в 63,8% ее предсказания всегда верны. Стали бы вы лечиться у врача, который врач на 63,8%?