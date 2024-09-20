«Умер не своей смертью»: что писали западные СМИ о кончине Сталина

На самом деле смерть Иосифа Сталина обсуждали на своих кухнях не только советские граждане. Иностранных журналистов тоже интересовала эта тема. Поэтому неудивительно, что именно в зарубежной прессе появились первые альтернативные версии кончины вождя.

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Тяжелое заболевание и слухи

Иосиф Виссарионович Джугашвили скончался в марте 1953 года. Основной причиной смерти Сталина принято считать кровоизлияние в мозг, которое наступило вследствие гипертонической болезни и атеросклероза. Во всяком случае, советская пресса именно так и сообщила своим читателям. Правда, некоторые газеты в такие подробности не углублялась и 6 марта 1953 года объявили лишь о том, что Иосиф Виссарионович умер после тяжелого заболевания.

Иосиф Виссарионович Джугашвили скончался в марте 1953 года. Основной причиной смерти Сталина принято считать кровоизлияние в мозг, которое наступило вследствие гипертонической болезни и атеросклероза. Во всяком случае, советская пресса именно так и сообщила своим читателям. Правда, некоторые газеты в такие подробности не углублялась и 6 марта 1953 года объявили лишь о том, что Иосиф Виссарионович умер после тяжелого заболевания.

Французская пресса

Вот только в Советском Союзе открыто говорить об убийстве Иосифа Сталина не решались. Неудивительно, что подобные версии стали первыми озвучивать зарубежные издания, которые в марте 1953 года также пестрели заголовками о кончине вождя. Версии эти были основаны на рассказах Никиты Хрущева, сменившего на посту лидера партии Сталина. Так, в 1963 году французский журнал «Пари матч» со ссылкой на Хрущева обвинил в смерти Сталина Лаврентия Берию.

По словам Никиты Хрущева, как сообщало издание, Лаврентий Берия всегда носил с собой ампулы с ядовитыми веществами. Однако журналист Рафаил Гругман считает, что «Пари матч» и Хрущев обвиняли Берию в заговоре необоснованно. Гругман уверен в том, что никакого заговора по устранению Сталина не было потому, что «заговорщики» слишком растерялись, когда вождь слег. А настоящие заговорщики, по мнению Гругмана, так себя не ведут.

Немецкие газеты

Тем не менее иностранная пресса тут же раструбила упомянутую историю. Вслед за «Пари матч» о ликвидации Иосифа Сталина написало и немецкое издание «Шпигель». Николай Зенькович, автор книги «Тайны ушедшего века: лжесвидетельства, фальсификации, компромат», утверждает, что «Шпигель» сообщал о том, что Сталин «не умер естественной смертью», несмотря на то, что в этом в свое время пыталась всех убедить советская власть.

В центре внимания «Шпигеля» тогда снова оказался Никита Хрущев, который якобы говорил, что Сталин скончался не в своей квартире, как гласили официальные сообщения той поры, а на даче в Кунцево. Он действительно перенес удар и некоторое время лежал на полу в форме генералиссимуса. На дачу приехали Георгий Маленков, Вячеслав Молотов, Никита Хрущев и Лаврентий Берия. Последний в какой-то момент остался со Сталиным наедине и якобы тогда и отравил его.