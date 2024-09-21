Какие праздники отмечают в России и мире 21 сентября

В России и во всем мире 20 сентября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизни. Среди них — Мeждунapoдный дeнь миpa, Всемирный день русского единения и День сока.

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Мeждунapoдный дeнь миpa

Международный день мира отмечается 21 сентября. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1981 году. Цель праздника — привлечь внимание к проблемам мира и разоружения, а также подчеркнуть важность ненасилия и отказа от военных действий. В этот день проводятся различные мероприятия и акции, направленные на укрепление идеалов мира и взаимопонимания между народами.

Всемирный день русского единения

21 сентября также отмечается Всемирный день русского единения. Идея нового праздника была представлена главой Международного инициативного комитета Александром Ивановым на форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники». Участники поддержали инициативу и подписали декларацию о провозглашении Всемирного дня русского единения. В соглашении участвовали 24 страны. Праздник создан для сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских и взаимодействия между русским сообществом и Россией.

День сока

Этот неофициальный праздник отмечается в России. Он был учрежден Российским союзом производителей соков и направлен на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания. В этот день рекомендуется употреблять фрукты и овощи, заменяя ими часть ежедневного рациона. В этот день принято проводить фестивали с дегустациями.