Медики веками пытались вылечить людей от мастурбации. Как за нее наказывали

Коллекция анатомических редкостей и аномалий — сиамские близнецы, двухголовые младенцы в колбах и пробирках, — представленная в петербургской Кунсткамере, остается в памяти каждого, кто хотя бы раз ее увидел. Однако целью собрания экспонатов в подобных «кабинетах редкостей» было не только намерение произвести впечатление на зрителя. Каждый из таких кабинетов — прообраз современного естественно-научного музея. Известный французский специалист по археологии, антропологии и танатологии Жюльет Каз выпустила книгу «Кабинет редкостей — анатомических, медицинских и жутких», в которой рассказывает о забытых традициях, пугающих экспериментах и бесценных раритетах. Издание дополнено редкими иллюстрациями из музейных, университетских и частных коллекций Европы. С разрешения издательства «КоЛибри» «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

Борьба с онанизмом

Одиночные сексуальные практики часто оказываются табуированной темой. Такое отношение насчитывает уже много веков. Прежде чем стать темой медицинских дебатов в XVIII веке, мастурбация — как мужская, так и женская — осуждалась с моральной точки зрения. В Древней Греции и Риме бытовало мнение, что онанизм ослабляет человека и делает его похожим на дикое животное; в обеих культурах эта практика приписывалась людям низших классов. В Древнем Риме сексуальное поведение было строго регламентировано и делилось на классические и, напротив, извращенные практики.

Мастурбация вместе с оральным сексом скорее относилась ко второй категории и в глазах граждан Римской империи приравнивалась к зоофилии, отвратительному занятию, достойному варваров

В первую очередь мастурбация воспринималась как бесцельное выбрасывание человеческого семени, которое в ту эпоху высоко ценилось.

Появление монотеистических религий внесло свои изменения. «Расточительное» обращение со спермой становится частым сюжетом. Онан, сын Иуды, должен был подчиниться обычаю левирата — иными словами, взять в жены вдову своего брата. Отказавшись оплодотворить ее, он излил свое семя на землю — это было воспринято как серьезный проступок, прогневивший Бога, и Онан впоследствии заплатил за него по заслугам. Именно из этого библейского эпизода берет начало гораздо более поздний термин «онанизм». Не стоит забывать, что у христиан прелюбодейство считается одним из семи смертных грехов.

В то же время на Востоке сексуальное поведение не было табуированным. В VI веке появилась знаменитая Камасутра, учебник духовной и сексуальной жизни для молодых супругов. Затем на эту тему писал родившийся в X веке знаменитый персидский врач Ибн Сина, более известный как Авиценна. В своем «Каноне врачебной науки», одном из важнейших научных трудов в истории медицины, он пишет о том, что для лучшего оплодотворения необходимо, чтобы женщина также испытывала удовольствие. С этой целью он предлагает ряд техник для прелюдии и методики определения женского оргазма — и все это в далеком 1020 году!

Работы Авиценны оказали влияние на западных медиков, которые познакомились с ними уже в Средние века. В это время к половому акту относились как к полезной, но не обязательной для организма вещи. Вместе с тем как мужская, так и женская мастурбация под влиянием религиозной морали воспринималась все так же негативно.

Первая категория редкостей, о которых мне хотелось бы рассказать в этой главе, включает в себя книги, направленные против мастурбации. К XVIII веку медики категорически выступили против онанизма. В начале столетия в Лондоне вышла книга, произведшая эффект разорвавшейся бомбы: «Онания, или Ужасный грех мастурбации и его кошмарные последствия для обоих полов» (Onania: or, the heinous sin of self-pollution and all its frightful consequences (in both sexes)); ее авторство приписывается хирургу Джону Мартину.

Автор пугал и в то же время обнадеживал читателей: ведь, по его словам, он единственный знал средство от всех болезней, вызванных мастурбацией, и предлагал публике его приобрести

Среди авторов прошлых веков, вовлеченных в борьбу с онанизмом, нельзя не упомянуть уроженца Лозанны швейцарца Самюэля-Огюста Тиссо. На протяжении всей его медицинской карьеры, начиная с 1750-х годов, выступления о вреде мастурбации были его любимым коньком. Чтобы лучше понять ход его мыслей, необходимо поговорить о взгляде на человеческую сперму. Еще со времен Античности медики терялись в догадках относительно того, из чего она состоит: по мнению одних, ее основу составляет кровь, по мнению других — мозговое вещество. Доктор Тиссо придерживался последнего мнения и связывал мастурбацию с неврологическими расстройствами.

В 1760 году он опубликовал работу «Онанизм, или Рассуждение о болезнях, происходящих от рукоблудия», после чего западные страны охватила настоящая паника.

В симптомах любых реальных болезней, в том числе туберкулеза, Тиссо видел следы онанизма. Язвы? Последствие мастурбации. Конвульсии? Последствие мастурбации

Именно в эту эпоху появился термин «онанизм». У Тиссо оказалось множество последователей не только в Европе, но и за океаном — так, в США это течение существовало еще в XX веке. Вероятно, самым известным его адептом был Джон Харви Келлог, разработавший особые хлопья, которые имели низкую пищевую ценность и, по его мнению, уменьшали позывы к мастурбации.

Под влиянием этих поверий было разработано множество изобретений, нацеленных на то, чтобы уменьшить или полностью погасить сексуальное возбуждение. Но для кого они предназначались? В первую очередь для детей и подростков. Риторика против мастурбации чаще всего была обращена к родителям. Вслед за мифами, появившимися еще в XVIII– XIX веках, родителей убеждали в том, что мастурбация приводит к глухоте. Кровати подростков охлаждали, в интернатах устанавливали особое наблюдение, а тех, кого ловили за непристойным занятием, наказывали. На протяжении всего XIX века массово печатались просветительские книги, предназначенные для «отцов семейства и учителей» и порой даже сопровождавшиеся иллюстрациями.

Обратимся к «Безымянной книге для молодых людей, отцов и матерей семейства», увидевшей свет в 1844 году. В семнадцати цветных иллюстрациях рассказывается трагическая история юноши, умершего в результате занятий мастурбацией. Все это не оставляет сомнений относительно тех бедствий, которые выпадут на долю молодых людей, отдавшихся своим тайным желаниям.

Другой пример подобной литературы — пособие «Любовь и онанизм: некоторые соображения о гигиене для подростков» (Amour et Onanisme: quelques considérations sur l’hygiène de la jeunesse), опубликованное Ксавье Праделем в 1875 году. В качестве превентивной меры автор подробно пишет о том, что детям следует спать на постели из конского волоса, сложив руки под подушкой. В альбоме «Ветвь свободы, или История гигиенического и педагогического применения розог» (1897) говорится о «педагогической» функции розги: иллюстрации подчеркивают, что ребенок, которого воспитали с применением розог, будет менее склонен к мастурбации.

Перечисленные примеры книг отражают только часть движения против онанизма. Другую часть составляют каталоги хирургических инструментов, призванных сделать мастурбацию физически невозможной.

Возьмем эти металлические кольца с зубцами по краям. Это приспособление, разработанное в XVIII веке, получило название Jugum* (от лат. jugum — «ярмо»,«хомут») и было предназначено для предотвращения мужской эрекции. Чтобы понять, как оно работает, не нужно никаких сопроводительных схем.

Однако в XIX веке подобные устройства стали считаться варварскими и уступили место другим приспособлениям: теперь металлический корпус с отверстиями для вентиляции предотвращал неожиданное увеличение полового члена. В 1819 году для предотвращения «пагубной привычки» доктор Жалад-Лафон** разработал специальный корсет с дополнительными аксессуарами, крепящимися с помощью замков.

Считалось, что такие изобретения дают более быстрый эффект, однако не являются самостоятельным решением, а лишь дополняют религиозное образование. Это свидетельствует о том, что доктора также разделяли взгляды моралистов на мастурбацию: в частности, доктор Жалад-Лафон обличал ее страшные последствия и предлагал на ночь одевать детей в специальное трико, а также связывать им руки, ноги и торс. Теперь не стоило опасаться даже ночной эрекции, ведь в 1899 году Джордж Дадли разработал особый прибор: стоило молодому человеку увидеть эротический сон, как раздавался звонок, который будил юношу, а возможно, и весь дом.

Все эти методы сегодня могут вызвать улыбку, однако стоит понимать, что их использовали далеко не только в отношении детей. В XIX-XX веках они также применялись в психиатрии как часть тех практик, которые сегодня сочли бы бесчеловечными.

Вплоть до XX века не только общественное сознание, но и медицинское сообщество считали мастурбацию причиной психических расстройств и неврозов

Таким образом, все эти артефакты свидетельствуют о довольно мрачной странице истории медицины, связанной порой с достаточно жестокими методами лечения.

Сегодня известно, что онанизм, вопреки распространенным мифам, не влечет за собой ни слепоту, ни глухоту. Тем не менее мастурбация до сих пор вызывает споры, непонимание и насмешки, хотя в реальности она чаще всего бывает нормальным явлением.