Какие приметы есть на сегодня, 21 сентября: что можно и нельзя делать

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Данный праздник — один из самых важных в православном календаре, поэтому существует свод правил, что можно и нельзя делать в этот день.

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На Рождество Пресвятой Богородицы (как и многие православные праздники) не было принято убираться. Порядок было необходимо навести заранее. Тем, кто 21 сентября решался мыть полы, окна, зеркала или выносить мусор, сулили болезни и потерю счастья.

Нельзя было и рукодельничать. Считалось, что девушек и женщин, нарушивших запрет, будет преследовать невезение. Не стоило в этот день и ходить босиком, чтобы не притянуть чужие беды и хвори.

21 сентября запрещалось выбрасывать еду. Если нарушить запрет, то семью ждет нищета. При этом покормить крошками птиц разрешалось, чтобы привлечь финансовую удачу.

На Рождество Пресвятой Богородицы не было принято жениться и свататься. Считалось, что в этот день никто не ответит взаимностью. При этом предки полагали, что этот день прекрасно подходит для общения, встреч с родными и друзьями.

21 сентября в церкви православные кланяются иконе Богородицы. Верующие просят ее о семейном благополучии и о наступлении долгожданной беременности.

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