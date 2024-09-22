Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

Приближается день осеннего равноденствия. Начиная с 22 сентября световой день в Северном полушарии нашей планеты идет на убыль. Испокон веков люди связывали дату с некими мистическими явлениями. «Вечерняя Москва» выяснила, что, согласно народным поверьям, не стоит делать в это время.

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Солнце с каждым днем все меньше радует своими лучами. После дня осеннего равноденствия световой день будет становиться все короче. Наши предки, представлявшие мир как результат действия богов, в этих процессах видели особый смысл. С началом, как ее называют ученые, астрономической осени, были связаны определенные поверья.

— У древних славян начинался месяц, посвященный Велесу, — говорит культуролог Кирилл Ложкин. — Они верили, что вода в это время обладает особой силой, даруя детям здоровье, а девушкам — красоту.

Когда языческие праздники остались в прошлом, появился христианский — Рождество Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день посещают церковь и посвящают молитвы Деве Марии, явившей когда-то на свет Иисуса Христа.

— Но от суеверий не так просто избавиться, а потому некоторым обрядам продолжали следовать, — рассказывает Ложкин.

Одним из символов равноденствия стали гроздья рябины.

— В народе верили, что это растение способно защитить дом от нечистой силы. Кроме того, рябину в равноденствие считали хранительницей сна, — говорит культуролог. — По количеству ягод люди определяли суровость предстоящей зимы: чем больше плодов, тем сильнее морозы.

Было принято готовить особенные блюда.

— Пекли пироги, в основном с капустой и брусникой, — продолжает рассказ культуролог. — Старались быть гостеприимными и щедрыми, но при этом проводить эти дни спокойно, не браться за что-то новое, не ссориться, отложить ремонт и крупные покупки.

Любопытно, что в других странах это время тоже считается особенным.

— В Японии в сентябре поминают усопших. Жители Страны восходящего солнца временно становятся вегетарианцами, — добавляет культуролог. — Рацион японцев скудеет. В него входят в основном рисовые лепешки и блюда из бобовых растений.

В Европе, по словам Ложкина, празднуют сбор урожая.

— Проводится масса различных фестивалей. Одним из таких, кстати, можно считать Октоберфест, посвященный фольклору, а не пенным напиткам, как мы привыкли думать, — отметил культуролог.

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