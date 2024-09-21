Где Наполеон спрятал награбленное в России

Почти два столетия неприметное озеро в Вяземском районе Смоленской области приковывает к себе внимание историков, учёных и... кладоискателей. Здесь якобы покоятся несметные сокровища, вывезенные Наполеоном из Москвы. По крайней мере так утверждали французский генерал де Сегюр и английский романист Вальтер Скотт.

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19 октября 1812 г. «великая армия» Наполеона покидала разорённую Москву. За войсками тянулись бесконечные вереницы повозок, доверху забитые награбленным добром. Впоследствии чиновники русского МВД подсчитали: французы захватили в Москве 18 пудов золота, 325 пудов серебра, множество церковной утвари, драгоценных камней, старинного оружия, мехов и т.п. Сняли даже позолоченный крест с колокольни Ивана Великого и двуглавых орлов с башен Кремля.

Самую ценную добычу Наполеон, разумеется, оставил себе, разместив в «золотом обозе» под охраной гвардии. Но до Парижа трофеи так и не добрались - исчезли.

В 1824 г. французский генерал де Сегюр опубликовал мемуары. Вряд ли бы кто-нибудь помнил о них сегодня, если бы не одна фраза:

«Пришлось бросить в Семлёвское озеро вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное оружие, украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого».

Сегюру вторит Вальтер Скотт в биографии Бонапарта:

«Он (Наполеон) повелел, чтобы московская добыча - древние доспехи, пушки и большой крест с Ивана Великого - были брошены в Семлёвское озеро как трофеи… которые он не имел возможности везти с собой».

В 1835 г. смоленский губернатор Николай Хмельницкий, коротая время за чтением Скотта, обратил внимание на эти строки. Энергичный чиновник загорелся желанием найти клад, благо Семлёвское озеро находилось на территории его губернии. Хмельницкий немедля выехал в Вяземский уезд, добрался до лесного озера в паре вёрст от села Семлёво и три недели тщательно его «обыскивал». Тщетно. Затем, в 1911 г., попытали счастья члены Вяземского комитета по увековечению памяти Отечественной войны. На свет божий извлекли лошадиные кости, обломки повозки, ржавую саблю - но не сокровища.

Позднее, в 1960 и в 1979 гг. дно Семлёвского озера и его окрестности изучали две научные экспедиции: учёные исследовали берега, проводили анализы воды. Как же они обрадовались, обнаружив в северо-западной части озера повышенное содержание драгоценных металлов! Но нет – очередное разочарование: ничего кроме камней и строительного мусора не нашли. После очередного фиаско учёные призадумались: а был ли клад?

О затоплении московских сокровищ в Семлёвском озере мы знаем лишь со слов де Сегюра и Вальтера Скотта. Стоит ли им доверять? Британец с Наполеоном в Россию не ходил, книгу свою писал по документам и воспоминаниям очевидцев. Скорее всего, Скотт просто повторил версию «главного свидетеля» - де Сегюра. Некоторые исследователи обвиняют генерала во лжи, но справедливо ли? 200 лет назад ландшафт в районе Семлёво сильно отличался от сегодняшнего: кроме Семлёвского озера существовало множество других водоёмов. Французские военные карты не могли похвастаться безупречной точностью, ведь GPS ещё не изобрели. Поэтому «Семлёвским» де Сегюр мог назвать любое из здешних озёр и даже болот. Кроме того, попавшим в «историю» не до географии с топонимикой: русские шли по пятам, и французы в спешке могли затопить ценности где угодно.

Впрочем, слова «где угодно» можно отнести не только к семлёвским водоёмам: голодные, усталые французы разбросали добычу от Малоярославца до Березины. Об этом писал Кутузов:

«Неприятель в бегстве своем оставляет обозы, взрывает ящики со снарядами и покидает сокровища, из храмов Божиих похищенные».

Старая Смоленская дорога была усыпана ценностями, немало добра сбрасывалось в реки. Вся Россия превращалась в огромное, бескрайнее «Семлёвское озеро», затягивая на дно «великую армию» и её доселе непобедимого императора. Отменно били французов лихие казаки. Однажды они захватили у неприятеля знатную добычу - 20 пудов серебра. Кутузов отправил ценный груз в Казанский собор Петербурга. Активно поучаствовали в «исчезновении» наполеоновского «золотого обоза» донские станичники - добыли изрядное количество драгоценных металлов, пожертвованных затем храму в Новочеркасске. Итак, картина ясна. Но никакие доводы не могут убедить энтузиастов, по сей день разыскивающих легендарный «клад Семлёвского озера». И зачем только обмолвился о нём генерал де Сегюр?