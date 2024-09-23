Швейцарский поход: как Суворов попал в предательскую ловушку, но спас армию

225 лет назад начался Швейцарский поход русской армии под командованием Александра Суворова. Историки называют его одним из величайших подвигов, совершённых российскими войсками. Из-за позиции австрийских союзников, бросивших русских перед лицом многократно превосходящего по численности неприятеля, Суворову не удалось очистить Швейцарию от французских войск. Однако он смог в ситуации, казавшейся совершенно безнадёжной, нанести врагу несколько тактических поражений и вывести вверенную ему армию из ловушки. Эксперты называют операцию, которую провёл Суворов, непревзойдённой с точки зрения военного искусства.

© public domain // Армия Суворова на перевале Сен-Готард

«На предательство и гибель»

В 1798 году образовалась Вторая антифранцузская коалиция, ставившая перед собой цель ослабить влияние Парижа в Европе и отбить у него земли, захваченные ранее в Средиземноморье и на берегу Рейна. По словам историков, официальный Санкт-Петербург изначально не хотел втягиваться в войну, но расширение масштабов конфликта спровоцировал Наполеон, захвативший и разграбивший Мальту. Император Павел I был гроссмейстером ордена Мальтийских рыцарей и воспринял действия французов как личное оскорбление.

Русский флот развернул успешные боевые действия против Франции на Средиземном море, а сухопутные войска — в Италии. Павел вернул из отставки великого полководца Александра Суворова, который возглавил объединённые силы России и Австрии на Апеннинском полуострове и разгромил действовавшие на территории Италии армии Франции.

По словам ведущего научного сотрудника ИРИ РАН, автора книги «Суворов» Андрея Богданова, Суворов мог, сохранив контроль над Северной Италией, двинуть свои части прямо во Францию и покончить с полностью прогнившим к этому времени режимом Директории.

«Но такая перспектива совершенно не радовала Австрию и Англию. Они не хотели усиления политических позиций России в Европе. Кроме того, они планировали разграбить Италию, а австрийцы — захватить к тому же территории в её северной части. Поэтому русских с Апеннинского полуострова нужно было срочно удалить, причём таким образом, чтобы они не начали самостоятельно действовать во Франции», — пояснил в беседе с RT Богданов.

По его словам, западным союзникам нужно было поставить Суворова в безвыходное положение и заставить действовать по сценарию, выгодному Вене и Лондону.

«Для этого достаточно было подставить под удар русский корпус под командованием Александра Римского-Корсакова, действовавший в Швейцарии», — отметил Андрей Богданов.

Сначала английские и австрийские дипломаты внушили Павлу I, что российским войскам нужно освободить от французов Швейцарию, собрать там все свои силы и оттуда уже двинуться во Францию, пользуясь тем, что австрийцы прикрывают им фланги. Царь отправил Суворову соответствующие указания. Полководец считал такой план опасным и бесперспективным. Он попытался отговорить Павла через близкого к российскому монарху дипломата Степана Колычёва, но не успел.

Император Австрии Франц II (на тот момент ещё формально считавшийся монархом Священной Римской империи) под предлогом противоречий, возникших между австрийскими военачальниками и Римским-Корсаковым, приказал отвести свои войска со швейцарского театра боевых действий. 24-тысячный русский корпус оставался один на один с французской армией численностью, по разным оценкам, от 70 тыс. до 84 тыс. человек.

По мнению историков, Франц II заранее принял решение бросить Римского-Корсакова, а споры русских с австрийскими генералами стали для этого лишь предлогом.

© Аркадий Интезаров. Фрагмент диорамы "Альпийский поход Суворова"

«Суворов прекрасно понял, зачем австрийцы отводят войска и что все его великие свершения в Италии теперь отправляются в мусорную корзину, но бросить в беде соотечественников он не мог. У него не было другого выбора, как выдвинуться в Швейцарию», — отметил Андрей Богданов.

Позже сам Суворов написал о произошедшем в преддверии Швейцарского похода горькие слова: «Так гнали нас из Италии в Швейцарию на предательство и гибель».

Павел I осознал суть австрийского плана, когда уже было поздно что-либо менять. Он отправил Суворову рескрипт, в котором написал, что сокрушается по поводу происходящего, и назвал политику Вены гнусной, а её министров — бесчестными.

«Суворов планировал войти в Швейцарию по самому сложному пути — через труднодоступные горные перевалы. Он хотел воспользоваться тем, что силы французов растянуты по фронту, и создать численное превосходство в месте нанесения удара, чтобы успеть вовремя на помощь Римскому-Корсакову. Но его задача осложнялась тем, что из Вены австрийским войскам пришёл приказ спешно покидать Швейцарию, не дожидаясь даже приближения армии Суворова», — подчеркнул Богданов.

«Мы — русские! С нами Бог!»

Очередной удар австрийцы нанесли по Суворову перед самым началом похода. Австрия должна была поставить русским войскам вьючных животных, провиант и снаряжение, но вовремя этого не сделала. Лишь с задержкой российская армия получила 650 из обещанных 2 тыс. мулов. Суворову пришлось спешить 1,5 тыс. казаков и навьючить их лошадей.

Поход в Швейцарские Альпы начался 21 сентября 1799 года. Три дня спустя 20-тысячная армия Суворова подошла к перевалу Сен-Готард, который охраняла французская дивизия генерала Клода Жака Лекурба, который считался знатоком тактики боя в горной местности. Суворов отправил два отряда в обход через горы, а остальные силы бросил в атаку по фронту. Французам пришлось сложить оружие после того, как отряд под командованием Петра Багратиона обошёл их с левого фланга.

© Бои за Чёртов мост

Дальше путь русских войск пролегал через вырубленный в скалах тоннель и переброшенный через пропасть среди отвесных скал Чёртов мост. При приближении российских солдат французы взорвали часть моста. Разгорелся ожесточённый бой. Уничтоженную часть моста восстановили, разобрав находящийся неподалёку сарай. Брёвна связывали ремнями и офицерскими шарфами. Французам пришлось отступить.

26 сентября армия Суворова вышла к Люцернскому озеру. На месте выяснилось, что французы уничтожили все плавсредства, а дороги по берегу водоёма не было. Двигаться дальше пришлось горными тропами — в тумане через глубокий снег. Почти трое суток отнял этот сложный переход в Мутенскую долину. В конце маршрута великого полководца ждало жестокое разочарование. Оказалось, что ещё 25—26 сентября корпус Римского-Корсакова был разгромлен французами под Цюрихом.

«Мы окружены горами... окружены врагом сильным, возгордившимся победою... Помощи теперь нам ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых... Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог!» — заявил Суворов на военном совете, проходившем в трапезной женского францисканского монастыря 29 сентября.

© Репродукция картины "Переход Суворова через Альпы", художник Василий Иванович Суриков

На совете было принято решение отходить из долины по перевалу Паникс. Русские войска отбросили части генерала Габриэля Молитора и разгромили корпус, находившийся под непосредственным руководством генерала Андре Массены, командующего всеми французскими силами в Швейцарии. По одной из версий, сам Массена при этом едва не попал в плен.

4 октября армия Суворова двинулась к перевалу Паникс, отражая атаки преследовавших её французов. Перемещаться по горным тропам в морозную погоду под сильным снегопадом было очень тяжело. 68-летний командующий порывался сойти с коня и идти пешком вместе со своими солдатами, но его сдерживали находившиеся при нём донские казаки-телохранители.

Согласно легенде, когда русские солдаты совершенно обессилели и не могли двигаться дальше, Суворов потребовал вырыть могилу и заживо похоронить его в швейцарских горах. Услышав такое от любимого всеми командующего, военные нашли в себе силы продолжить поход. 8 октября 1799 года суворовские части спустились в долину Переднего Рейна. За время похода армия Суворова потеряла убитыми и ранеными около 4 тыс. человек, но нанесла врагу в четыре раза больший ущерб.

© Мемориал в память о солдатах армии Суворова в Альпах

«Если посмотреть на подвиг суворовской армии беспристрастно, приходишь к выводу, что она совершила невозможное. Преодолеть горы в тяжелейших погодных условиях, постоянно сражаясь с врагом, — это настоящее чудо. Это противоречило всем законам логики, но это произошло. Русская пехота доказала, что она одна из лучших в мире», — отметил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

22 октября 1799 года Павел I приказал Суворову возвращать войска в Россию. Австрия и Англия из-за своих интриг лишились важного союзника, что привело в итоге к поражению антифранцузской коалиции.

Русская армия, по словам историков, в ходе Швейцарского похода удивила европейцев не только мужеством своих солдат, но и дисциплинированностью. Военнослужащие обязательно платили местным жителям за припасы, которые брали у них, или оставляли долговые расписки.

© Александр Суворов

За сохранение армии в ходе Швейцарского похода Суворов был удостоен звания генералиссимуса. На Марсовом поле в Санкт-Петербурге ему установили памятник.