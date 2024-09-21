«Быдло»: кто научил русских этому оскорблению

Этим словом мы пренебрежительно называем грубых, невежественных, на наш взгляд, людей. А что означала эта лексема изначально?

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Здесь все просто: «быдло» переводится с польского, как скот. Ясновельможные паны, шляхтичи так предпочитали называть работников тяжелого физического труда. Интересно, что любая работа (особенно связанная с земледелием) была строго табуирована у шляхты. Так, разорившийся шляхтич предпочитал смерть от голода возможности заработать с помощью физического труда. Интересно, что шляхта считала себя пришельцами на Польской земле.

Согласно легендам, они являлись потомками воинственных сарматов. Поэтому польские крестьяне не воспринимались ясновельможными панами как единый с ними народ. Отсюда и "быдло".

После раздела Речи Посполитой в конце XVIII века часть польских земель стали частью Российской империи. Нехорошая привычка именовать работников физического труда передалась русским дворянам, а от них пошла гулять по мещанской среде. Интересно, что чехи, соседи поляков употребляют слово «быдло» в значении «кров», «жилище». Поэтому если вы станете жертвой оскорбления этим словом, примеряйте для себя чешский вариант.