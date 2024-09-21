Что было не так со смертью бен Ладена

Американские власти утверждают, что ответственный за теракт в Нью-Йорке Усама бен Ладен был убит 2 мая 2011 года в ходе спецоперации «Копьё Нептуна» в пакистанском городе Абботтабад. Однако многие сомневаются в истинности этих слов. И на то есть веские причины.

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Странное убийство

Первым во всеуслышание об убийстве «террориста номер один» американским спецназом заявил президент США Барак Обама. Он то знал наверняка, так как вместе со своей администрацией наблюдал за ликвидацией бен Ладена в прямом эфире. Американцам понадобилось целое десятилетие, чтобы добраться, как они считают, до виновника гибели 3000 человек при террористической атаке на башни-близнецы в Манхэттене.

Вскоре после обнародования факта гибели бен Ладена смерть своего лидера подтвердила «Аль-Каида»*, пообещав отомстить за убийство. Ликвидацию опасного террориста на Западе встретили с одобрением. Исключение разве что составила реакция неправительственной организации «Международная амнистия», которая осудила ряд правовых и этических аспектов убийства, сожалея, что бен Ладена не захватили живым, несмотря на его безоружность.

Почему американские военные были уверены, что они убили именно бен Ладена? Ведь многие предполагали, что у фигуры такого масштаба было немало двойников. С целью распознавания тела бен Ладена было использовано несколько методов идентификации. В первую очередь, нужно было установить рост убитого. Так как рулетки у спецназовцев не было, один из них с ростом, приблизительно совпадающим с ростом бен Ладена (193 см), лег рядом с трупом. На глаз рост вроде бы совпал. Дальше в дело вступило программное обеспечение для распознавания лиц: машина проанализировала переданное в штаб-квартиру ЦРУ изображение убитого и выдала информацию: на 90-95% – это Усама бен Ладен. Несколько человек из укрытия, которое штурмом брал спецназ, по словам военных, вроде бы подтвердили личность бен Ладена. Правда, позднее один из участников операции, скрывая свое имя, признался, что женщина, которая находилась в комнате с убитым еще до открытия стрельбы американцами уверяла, что это не бен Ладен. Наконец, тело предполагаемого главы Аль-Каиды* было идентифицировано ДНК анализом с использованием образцов тканей и крови его умершей сестры.

По заявлению высокопоставленного сотрудника Пентагона, анализ ДНК, проведенный независимо лабораториями Министерства обороны и ЦРУ, точно идентифицировал Усаму бен Ладена. Возможность ошибочной идентификации на основе этого анализа, по словам чиновника, примерно 1 к 11,8 квадриллиона. Позднее бен Ладен был похоронен в Аравийском море после совершения мусульманского обряда прямо с борта американского авианосца «Карл Винсон». В Вашингтоне объяснили подобные меры тем, что отсутствие конкретного места захоронения предотвратит паломничество к «террористической святыни».

Свидетельства не публиковать

Вскоре после спецоперации в Абботтабаде CNN процитировало высокопоставленного чиновника администрации президента США, сообщившего, что существует три набора фотографий тела бен Ладена: фотографии, снятые сразу после штурма; снимки, сделанные в ангаре в Афганистане (они описаны как самые «узнаваемые и ужасные»); и фотографии, произведенные при захоронении бен Ладена на авианосце перед тем, как его тело обернули в саван. В США разгорелись споры о необходимости публикации фотографий убитого бен Ладена, чтобы общественность была уверена: «террориста номер один» больше не существует. Кроме этого, сторонники обнародования снимков были убеждены, что это позволит предотвратить всевозможные спекуляции и теории заговора. Однако противники публикации отстаивали свою правду: мол открытый доступ к вызывающим отвращение фотографиям только усилит антиамериканские настроения на Ближнем Востоке.

Директор ЦРУ Леон Панетта в интервью NBC Nightly News заверил, что снимки мертвого бен Ладена в конечном итоге будут опубликованы, но Белый дом сразу же выступил с опровержением. Со слов президентской администрации, Обама принял решение не публиковать фотографии, ссылаясь на то, что на некоторых снимках показана поврежденная часть черепа бен Ладена, а это «ужасно». Впрочем, снимки в СМИ все же просочились. И тогда активизировались сторонники конспирологических версий. Он сравнили фотографии «мертвого» бен Ладена и снимки живого, сделанные два года назад. Вердикт таков: на фото реального главы Аль-Каиды* мы видим существенно более пожилого человека с поседевшей бородой, тогда как на посмертном снимке он моложавый и черноволосый.

Сомнение гложет

Поспешное решение захоронить тело бен Ладена, отказ публиковать снимки, подозрительный анализ ДНК, разночтения в показаниях очевидцев – все это дает повод говорить о том, что глава Аль-Каиды* не был убит 2 мая 2011 года. В частности, специалисты утверждают, что даже предварительные результаты ДНК не выявляются в течение считанных часов. Некоторые исследователи предполагают, что сама атака убежища бен Ладена была хорошо проделанной инсценировкой. О смерти бен Ладена с 2001 по 2010 год сообщалось 6 раз. Почему бы не допустить, что и это было очередной уткой?

Эксперты агентства France Press считают, что мировые СМИ показали фальшивые фотографии ликвидированного боевика. Так, редактор фотослужбы France Press Младен Антонов отметил, что специалисты подвергли тщательному анализу снимки и установили, что это явный фотомонтаж.

«К окровавленному и изуродованному лицу приделана борода и нижняя часть лица со старых снимков бен Ладена», – резюмировал Антонов.

Глава иранской разведки Хейдар Мослехи спустя неделю после операции американских спецслужб выступил с опровержением ликвидации бен Ладена, сообщив, что в его распоряжении есть подтвержденная информация о том, что Усама скончался от болезни «некоторое время назад». Тоже самое говорит турецкий политик (по национальности чеченец), бывший агент ЦРУ Беркан Ешар. Через чеченцев, которые охраняли Усаму бен Ладена, он узнал, что лидер Аль-Каиды* сильно болел, в последние дни от него остались лишь «кожа да кости». Бен Ладен был похоронен в горах на пакистано-афганской границе. Ешар считает, что американские спецслужбы у захваченного охранника-чеченца узнали местоположение могилы, вскрыли захоронение и продемонстрировали миру «только что убитого террориста».

Авторитетный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Хёрш утверждает, что с 2006 года «бен Ладен находился под колпаком пакистанских спецслужб, фактически в плену». Операция представляла собой банальную ликвидацию заключенного и была «грамотно скоординирована по времени с началом кампании по переизбранию президента Обамы на второй срок». Известно, что все материалы об операции «Копьё Нептуна» под грифом «совершенно секретно» были переданы военными в архивы ЦРУ на 25-летнее хранение. Возможно, в 2036 году мы узнаем, что же произошло 2 мая 2011 года в пригороде Абботтабада.

*"Аль-Каида" - запрещенная организация на территории РФ