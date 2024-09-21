Теории о происхождении верховой езды поставили под сомнение

Недавнее исследование археологов из Университета Колорадо в Боулдере выявило сложности в понимании того, как верховая езда формировала человеческие скелеты, и поставило под сомнение устоявшиеся теории о конном спорте.

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Исследование, опубликованное 20 сентября в журнале Science Advances, показывает, что, хотя верховая езда может незначительно изменить форму тазобедренного сустава, такие изменения не являются окончательным доказательством занятий конным спортом, поскольку другие факторы, такие как длительное сидение, могут вызывать аналогичные скелетные «адаптации».

Ведущий автор работы Лорен Хосек и соавтор Уильям Тейлор рассмотрели давнюю гипотезу, согласно которой древние народы, проживающие вблизи Черного моря, начали ездить на лошадях около 4 000 лет назад (в качестве доказательства использовались измениния скелета). Однако новые результаты свидетельствуют о том, что человеческие останки сами по себе не могут точно датировать начало верховой езды. Хосек отмечает, что вариации в строении скелета возникают в результате различных видов деятельности, в том числе и не связанных с верховой ездой, что усложняет интерпретацию археологических данных.

В конечном счете, исследование подчеркивает необходимость «междисциплинарного подхода», чтобы лучше понять хронологию взаимодействия человека и лошади.