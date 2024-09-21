Самые впечатляющие диверсии спецслужб 20 века

Нашумевшая история с подрывом пейджеров в Ливане словно вернула нас в бурную эпоху войн спецслужб 20 века

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Серия взрывов пейджеров среди членов движения Хезболлах стала, пожалуй, самой нетривиальной за последние десятилетия. Следом за этим пошли подрывы и другой радиотехники. Впечатляет даже не столько сам факт подрыва — такое проворачивали много где и давно — сколько численность пострадавших, счёт которых пошёл на многие тысячи.

Действительно, если это дело рук израильской разведки, от чего, в общем, они сами и не отрекаются, то речь идёт о филигранной диверсии. Особенно на фоне того, что Хезболлах — организация серьёзная, своя контрразведка там есть и противостоят они уже с Израилем очень давно — уже не первое поколение.

Сегодня вспомним пару других известных диверсий, до сих пор впечатляющих дерзостью и коварством задумки.

Месть за Мюнхен

Разумеется, сразу на ум приходят собственно сами израильтяне. Страна находится в окружении стран не только не очень стремящихся дружить, но и долгое время отрицавших право Израиля на существование вообще.

Даже в мирное время (хотя скорее стоит говорить об относительно мирном времени) происходили постоянные разборки спецслужб с лидерами тех или иных радикальных организации. Их много и интересных примеров там много, но остановимся на самом известном и самом долгом (почти 20 лет) — серии операций возмездия после теракта 1972 года на Мюнхенской олимпиаде.

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Тогда члены пропалестинской группировки «Чёрный сентябрь» захватили израильских спортсменов в заложники, нескольких из них убив. Остальные погибли после провала спецназа ФРГ их освободить. Лидер нации Голда Мейр собрала руководство Моссада для проведения операции «Гнев Божий» — «посылай мальчиков», по легенде напутствовала она главу секретной службы. Был создан список из 13 имён, причастных к теракту.

Первым был ликвидирован литератор и переводчик Ваиль Зуайтер, работавший в ливийском посольстве в Риме – но просто застрелен. Далее сложности только растут, особенно после первого убийства, когда потенциальные цели стали гораздо осторожнее. Махмуд аль-Хамшари погиб от собственного заминированного телефона, причём со второй попытки, так как в первый раз рядом оказались его дети.

Однако далее израильтяне ускоряют обороты, и в ходе отдельной миссии «Весна молодости» моссадовцы действуют совместно со спецназом ЦАХАЛ в ливанском Бейруте. Высадившиеся тайком на пляже бойцы переодевались в туристов, причём некоторым пришлось примерить женские образы. Несколькими группами было атаковано здание, где скрывались члены ООП (Организации Освобождения Палестины) — были убиты несколько десятков палестинских активистов, а среди них и трое из «чёрного списка» Голды Мейер.

© Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Однако тут случились и потери у самих израильтян, двое бойцов погибли и ещё 5 были ранены. Пострадали и невиновные — 5 бейрутских полицейских и две случайные женщины. Впоследствии израильтяне станут действовать только жёстче и циничнее, мало считаясь с рисками гибели непричастных людей.

Один из лидеров палестинской партии ФАТХ Зайяд Мухаси был убит в номере гостиницы в Афинах. Однако тут репутационные риски были велики и так просто взорвать, с вероятностью причинить вред другим постояльцам, было нельзя. В итоге номер начинили особыми зажигательными боеприпасами — они должны были мгновенно выжечь кислород и задушить жертву.

В Норвегии же случился крупный провал, когда попытались убрать главную цель — подозреваемого организатора теракта Али Хасана Саламе. По ошибочной наводке был убит официант из ближневосточных эмигрантов Ахмед Бучихи, внешне похожий на Саламе. Причём на глазах беременной жены.

До самого Саламе добрались только через шесть лет в 1979 году, снова в Бейруте. Тот погиб от заминированного автомобиля, однако параллельно погибли и 4 невиновных, включая граждан Великобритании и Франции. Последней жертвой стал глава разведки Атеф Бсейсо, застреленный в Париже в 1992 году.

© к/ф Мюнхен, 2005 год | Кинопоиск

Впоследствии эти события расползлись в кино и литературу. В 2005 году вышел фильм Стивена Спилберга «Мюнхен», где почти все операции были в вольной трактовке воспроизведены. Многие из целей Моссада имели очень спорную причастность к теракту и, по сути, прямых доказательств на них у израильтян не было. Также за невиновных жертв Израиль никогда официально не извинялся, хотя и платил компенсации.

Операция Дуб

В Третьем Рейхе было несколько подразделений, занимавшихся особыми задачами. Можно вспомнить и Бранденбург-800 адмирала Канариса в абвере (Вермахт), или 502-й батальон лёгкой пехоты СС Отто Скорцени, десантников Курта Штудента в люфтваффе. Перечислять все самые известные операции гитлеровских диверсантов не будем, но вспомним самое знаменитое — операция «Дуб» по вызволению итальянского диктатора Бенито Муссолини, арестованного собственными силовиками. Главная задача была — не дать Италии выйти из войны.

В разгар боёв на Курской дуге в июле 1943 года дуче уже шатался в сторону сепаратного мира с СССР, но его опередил итальянский король Виктор Эммануил III и маршал Бадольо, просто арестовав его и обвинив во всех бедах. Новообразованное правительство готовилось мириться с союзниками, которые высадились на Сицилии 9 июля 1943 года.

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Гитлер обеспокоился за дружка (а ещё больше за потерю Италии) и приказал организовать операцию похищения при обязательном условии сохранения жизни Муссолини — тот должен продолжать консолидировать фашистов и удерживать итальянцев в войне.

Бывшего (и будущего) диктатора держали гостинице горного курорта в глуши Гран Сассо. Ни подъездных дорог, ни, тем более, площадки для посадки самолёта. Единственный путь туда — канатно-подвесная дорога на фуникулёре. Охрана арестанта — около 200 карабинеров, а также куча постов на подходах к канатной дороге.

Специальная группа была сводной — в основном десантники, ветераны Бранденбург-800 и эсэсовцы Скорцени. План операции был сформирован десантниками генерал-лейтенантом Штудентом и майором Харольдом фон Морсом, Штудент же и осуществлял оперативное управление. Планировалось садиться на 12 планерах и несколькими боевыми отрядами блокировать канатную дорогу, а затем взять штурмом здание с Муссолини.

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Командир эсэсовских спецназовцев Скорцени изначально был на вторых ролях. В задачу его людей входила разведка — точное расположение здания, численность охраны, посты, планировка гостиничного комплекса, а также оборона зоны приземления. Однако он решил вести свою игру и держал при себе итальянского генерала Солети.

Так как «вояки» планировали всё решать по-своему, Скорцени планировал более тонкое решение — генерал должен был приказать охране не оказывать сопротивления и сложить оружие. Среди них было большое количество сторонников дуче и можно было рассчитывать на бескровный исход. Так же он добавил в группу фотографа и кинооператора для создания пропагандистской хроники.

Десанта на планерах не хватало, хотя Скорцени разведку провёл плохо, было понятно, что охраны много. Поэтому была добавлена колона на машинах — для захвата канатной дороги и зачистки постов возле неё. На машинах ещё и можно было привезти больше оружия и боеприпасов, а при необходимости — эвакуировать раненых.

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Именно бойцам на автоколонне пришлось вступить в перестрелку с охранниками на блокпостах — но это помогло отвлечь основной гарнизон. Одновременно планеристы с трудом пытались сесть на единственное близкое к цели плато. Неизвестные деревенским парням из числа карабинеров летающие без звука машины собрали у плато бОльшую часть гарнизона, которые и не думали вступать в бой, а словно зеваки стали ждать, что будет дальше.

Потом из первого приземлившегося планера появился генерал Солети и завязал разговор с собравшийся толпой, устроив мини-митинг. В это время приземлившийся вместе с генералом Скорцени с одним только помощником направился в сторону отеля, где и нашёл злополучного Муссолини. Вскоре дуче вывезли на легкомоторном самолёте Fi 156 Шторьх — хотя самолёт и был двухместным, Скорцени составил компанию.

Именно поэтому в историографии «спасение» Муссолини приписывают Скорцени, хотя формально к планированию и проведению он не привлекался, а лишь напросился участвовать, давя авторитетом СС. Хорошо понимая нюансы итальянского менталитета, и морального состояния внутри итальянской военщины, именно он нашёл лучший подход к проведению операции, предотвратив бойню.