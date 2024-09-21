Кошка прошла почти 1,4 тысячи километров, пытаясь добраться до дома

Кошка по имени Рейнбо преодолела около 1,4 тысячи километров и вернулась домой из национального парка Йеллоустон, где она убежала от своих хозяев, отправившихся туда в путешествие.

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После двух месяцев отсутствия кошка нашла дорогу домой в Калифорнию, куда приехали ее хозяева из Вайоминга, сообщает Sky News.

Бенни и Сюзанна Ангиано, хозяева кошки, рассказали, что 4 июня они прибыли в парк автофургонов в Йеллоустоне вместе с Рейнбо, но там кошка испугалась и убежала в лес. Хозяева искали кошку четыре дня и сдались.

В августе семья Ангиано получила сообщение от компании, которая производит чипы для мечения кошек. Оказалось, что животное было найдено в калифорнийском городе Розвилл и отправлено в приют. Расстояние, которое кошка прошла от национального парка до Розвилла, составляет 1448 километров, отмечает телеканал.

На следующий день хозяева прибыли в Калифорнию и благополучно забрали Рейнбо домой. За два месяца кошка потеряла около трех килограммов веса и повредила лапы.

Представители японской цифровой компании Qnote считают, что кошки улучшают настроение сотрудников и способствуют сплочению коллектива. Первого в компании кота Футабу приняли на работу в 2004 году. В свои 20 лет он является высокопоставленным сотрудником, трудовой стаж которого превышает стаж начальника Нобуюки Цуруто. На данный момент в штате находятся десять представителей кошачьих. Они занимают различные должности, среди которых главный клерк, менеджеры, аудиторы и другие.