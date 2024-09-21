Пять интересных фактов о «Джоконде» Леонардо да Винчи

Больше пяти веков назад, 19 сентября 1503 года, Леонардо да Винчи закончил работу над легендарной и таинственной «Джокондой». «Вечерняя Москва» вспомнила, какие загадки связаны с этой картиной и чем она удивляла знатоков искусства.

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Сложив руки, с улыбкой взирает на посетителей Лувра молодая женщина по имени Лиза Герардини. Ее портрет, по предположениям исследователей, заказал у да Винчи супруг девушки Франческо дель Джокондо.

Итальянскому живописцу удалось невероятно точно воспроизвести ее черты. «Мона Лиза» считается одним из лучших произведений в жанре портрета.

Кстати, картина написана на дощечке из древесины тополя, так что называть ее «полотном» не совсем верно. Еще одна особенность работы — в тонкой манере изображения лица и рук женщины, а также в отсутствии видимых мазков кисти.

Позировала беременной

Об изображенной на картине Лизе Герардини говорят много интересного. Например, что женщина была беременна, когда позировала да Винчи. Такой вывод можно сделать по тому, как Джоконда держит руки: они скрещены на животе. К тому же в 2006 году группа ученых просканировала картину для создания ее трехмерного изображения и выяснила, что на плечах Лизы тонкая вуаль — гарнелло, которую носили девушки во время беременности.

Похищение века

В 1911 году картину похитили из Лувра. Кстати, когда произведение пропало, его копии под видом оригинала продали шести коллекционерам. Удивительно, но за каждую такую «Мону Лизу» мошенники получили по 300 000 долларов. На сегодняшний день насчитывается четыре известные попытки похищения шедевра.

Изобразил себя

Есть забавная теория, что «моделью» для портрета послужила не Лиза Герардини, а... сам Леонардо да Винчи, который решил запечатлеть себя в женском обличье. Другие говорят, что Джоконда куртизанка. На такие мысли людей наводит отсутствие бровей и ресниц у героини — их в Италии XVI века как раз были лишены дамы, предлагающие свои интимные услуги.

Напрочь больная

Причиной того, как выглядит улыбка Джоконды, мог стать паралич лицевого нерва. Такое предположение сделал американский отоларинголог Кристофер Адур. Бельгийские эндокринологи в 2004 году диагностировали 500-летней пациентке болезнь щитовидной железы. А искусствовед-стоматолог Джозеф Борковски считал, что подобная улыбка типична для людей, лишившихся 4–8 передних зубов.

Глазки вправо

Те, кто видел картину вживую, отмечают, что Джоконда как будто бы «следит» за ними. Ученые выяснили, что на самом деле «Мона Лиза» глядит в одну точку. Она расположена в 35,5 сантиметра от нее, глаза «скошены» влево под углом 15,4 градуса. Наблюдателю, стоящему прямо перед портретом, кажется, будто женщина смотрит вправо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерия Путинцева-Арданская, кандидат философских наук, лектор российского общества «Знание»: