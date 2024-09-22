Буян, он же Руян, он же Рюген: почему этот остров в Германии — славянский

«Мимо острова Буяна» – это, собственно где? Или в сказках не стоит искать правду? В данном случае всё не так однозначно, данный остров существует: Буян, он же Руян, нынче называется Рюген и является территорией Германии. Но некогда вроде как он был славянским, более того, на нём располагалась столица государства венедов – Аркона. Немцы сие не отрицают, водят по развалинам города экскурсии, а вот в российских учебниках истории про Аркону ничего нет. Почему так?

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Все восточные немецкие земли некогда были славянскими, данный факт в Германии также не «запретные знания». Потом население крестили, ассимилировали, и те же пруссы стали самыми настоящими немцами. Точнее, «немцами №1» – воплощением германского милитаризма, педантизма и порядка. Этим даже гордятся.

С Пруссией отдельная история, с Рюгеном ясности гораздо меньше. На мысе Аркона действительно есть крепостной вал, довольно высокий – 20-25 метров. Но он очень коротенький, длиной всего около 300 метров. На остатки укреплений большого населённого пункта сие как-то не тянет, на том крохотном пятачке, который остаётся до обрыва, можно разместить разве что несколько маленьких домиков. Загадка.

«Посреди города была площадь, на которой стоял храм из дерева, изящнейшей работы. Внешняя стена здания выделялась аккуратной резьбой, грубой и неотделанной, включавшей формы разных вещей. Сам же храм заключал в себе два ограждения, из которых внешнее, соединенное со стенами, было покрыто красной кровлей; внутреннее же, опиравшееся на четыре колонны, вместо стен имело завесы и ничем не было связано с внешним, кроме редкого переплета балок», – данное описание растиражировано много где, его автором якобы является некий датский хронист Саксон Грамматик.

Личность которого под огромным сомнением, в том числе в самой Дании, да и в Европе в целом тоже. Как обычно, все рукописи и первые издания его трудов были «утеряны», некие «копии» нашли только в 1863 году – кто бы сомневался… Опять фейкостроительство XIX века, ничего особо нового.

Судя по всему, тот, кто это сочинял, даже не удосужился посетить сам остров, или взглянуть на карту. Как вариант – поговорить с теми, кто там бывал. Не иначе как о правдоподобии особо не думали, кое-как состряпали очередной миф, и ладно. Прокатило, что уж тут сказать…

Многие современные «альтернативные историки» на карты тоже не смотрят, хотя к их услугам нынче есть и спутниковые снимки. Художники тем более выше этого. Изображается большой город, величественный храм и так далее. Всё благолепно и патриотично. То, что это не имеет никакого отношения к реальности, никого не волнует.

Тем не менее, загадки на Руяне имеются. Как можно увидеть на многочисленных снимках, вал обрывается в море, то есть изначально полуостров, наверное, мог быть больше. Насколько больше? Точной информации нет, но внизу, под обрывом, действительно мелководье. Навевает на определённые мысли, факт. Однако никаких обломков скальной породы в море не обнаружено, что ставит версию под сомнение. Иными словами, всё непонятно.

Оползни на острове периодически происходят, в том числе на мысе Аркона, пятачок «древнего города» потихоньку сокращается. Но очень потихоньку, и, если принимать на веру версию про очень крупный населённый пункт, для практически полного уничтожения его территории потребуются тысячелетия. Тогда как, если верить академическим историкам, 856 лет назад – когда в 1168 году датский король Вальдемар I оккупировал Руян – город ещё был. Большое войско очень долго штурмовало высокие стены и валы Арконы, приступ с трудом осилили. Концы с концами как-то не очень сходятся.

Между прочим, сам вал, как можно увидеть на фотографиях, довольно ровный – не размытый и не оплывший. Хотя вроде как прошло почти тысяча лет. Что вызывает некоторое недоумение. Впрочем, «два солдата из стройбата заменяют экскаватор» – могли насыпать тогда же, в XIX столетии. Возвести 300 метров насыпи не такое уж дорогое и сложное дело.

Археологические раскопки на мысе Аркона давно уже не ведутся, но легенда про языческий славянский город старательно поддерживается. Туристам рассказывают, что тут жили злобные русские пираты, то есть это была некая Торгуга местного значения. Польским родноверам – там их тоже хватает – разрешили поставить на месте гипотетического храма Святовита узорчатый столб с изображениями всяких «древних» ликов. Хватает и иных деревянных скульптур в псевдославянском стиле, по типу «идолищ поганых». Посетители довольны.

В целом же стоит признать, что налицо очередной миф, старательно поддерживаемый вот уже полторы сотни лет. И, чтобы его сделать более убедительным, в учебники Аркона не попала. Типа это «тайное знание», практически тот самый запретный плод, который, как известно, сладок. Хотя запретным он не был, даже официальный кремлёвский художник Илья Глазунов ещё в советское время отметился картиной со священным белым конём Святовита в храме на Руяне. Не запрещено!

В последнее время древнерусская тема особо популярна, из самых лучших побуждений патриотически настроенные граждане пытаются популяризировать нашу историю. Увы, получается так себе, ведь отравные точки изначально ложные. Тема Арконы тоже крайне популярна, про столицу славян-венедов пишутся бесчисленные романы, псевдоисторические или в стиле «славянского фэнтези». Однако они, по сути, работают на фальсификаторов истории – поддерживают созданный в XIX столетии фейк.

Что было на самом деле, ещё предстоит выяснить, но академическая наука не особо в этом заинтересована. Всех всё устраивает. Да, в учебниках про Аркону не пишут, однако сам факт того «крестового похода» на славян признаётся. При упоминании города на Рюгене официальные историки не встают на дыбы как в случае отрицания монголо-татарского нашествия. То есть миф им выгоден, они его исподволь поддерживают.