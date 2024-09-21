Найдено изображение невидимой физики на шедевре Ван Гога

Китайские ученые из Сямэньского университета обнаружили, что изображение неба на знаменитой картине голландского художника Винсента Ван Гога имеет много общего с реальными, но невидимыми физическими процессами атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале Physics of Fluids (POF).

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Ван Гог написал «Звездную ночь» в июне 1889 года, когда он жил в приюте на юге Франции. Шедевр, написанный маслом на холсте, показывает вид на причудливое ночное небо с завихрениями вокруг светил над воображаемым деревенским пейзажем.

В новом исследовании специалисты проанализировали мельчайшие детали мазков и выбранных оттенков в 14 «вихрях» на полотне. Оказалось, что оба компонента имеют сильное сходство со скрытой турбулентностью газов в атмосфере.

Эти формы в целом следовали закономерностям, предсказанным законом Колмогорова — физическим правилом, описывающим, как атмосферный газ движется в разных масштабах в зависимости от инерционной энергии. На картине эта инерционная энергия представлена ​​интенсивностью желтых тонов, объяснили ученые.

Когда исследователи более внимательно изучили завихрения, они также обнаружили, что интервалы между отдельными мазками и их вес согласуются с законом Бэтчелора, которое описывает, насколько малыми могут быть водовороты и капли, прежде чем они рассеются в турбулентной жидкости.

По словам соавтора работы, эксперта по динамике жидкостей Юнсян Хуана, Ван Гог мог получить представление о воздушной динамике в результате изучения облаков и атмосферы или врожденной интуиции.

Ранее ученые назвали новый вид ящериц с пестрой окраской в честь Ван Гога.