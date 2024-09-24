Подсчитано, когда на Земле исчезнет жизнь

Примерно через 1 миллиард лет Солнце станет ярче и изменит карбонатно-силикатный цикл Земли так, что это приведет к уничтожению большей части макроскопической наземной жизни.

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К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале The Planetary Science Journal. Коротко же об открытии рассказывает Phys.org. Считается, что Солнце прожило только половину своей жизни.

Оно стабильно превращает водород в гелий, соотношение которых в его ядре меняется. Со временем ядро медленно обогащается гелием и его плотность увеличивается.

Благодаря этому Солнце все более эффективно синтезирует водород. По подсчетам ученых, яркость Солнца уже увеличилась примерно на 30 процентов с момента его образования, и этот процесс будет продолжаться.

Команда ученых во главе с Р. Дж. Грэмом из Чикагского университета подсчитала, что примерно через 1 миллиард лет увеличение яркости Солнца приведет к снижению в атмосфере нашей планеты содержания углекислого газа. Последний жизненно необходим для наземных растений.

Исследователи пишут, что так называемый карбонатно-силикатный цикл будет вытягивать все больше и больше углекислого газа из атмосферы. В результате будет нарушен "естественный термостат Земли". В конце концов, уровень углекислого газа станет настолько низким, что жизнь на планете погибнет - если погибнут растения, то погибнет и практически вся остальная жизнь.

Впрочем, исследователи установили, что карбонатно-силикатный цикл не так сильно зависит от температуры, как считалось ранее. Гораздо сильнее он зависит от уровня углекислого газа.

Расчеты показали, что гибель жизни неминуема, но мрачный прогноз получил новые временные рамки. Если раньше считалось, что уже через 1 миллиард лет на Земле не останется поверхностных растений и сложной жизни, то новая оценка говорит о том, что существовать растениям осталось еще 1,6-1,86 миллиарда лет.

Причем их гибель произойдет не из-за резкого падения уровня углекислого газа, а из-за процесса, который авторы публикации называют переходом во влажный парниковый климат. Это процесс, когда планета нагревается и ее атмосфера насыщается водяным паром.