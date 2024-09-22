Самый магический талисман на Руси: что русские делали с подковой

В традиции каждого народа существуют талисманы, приносящие его представителем счастье, удачу и благосостояние. В России на протяжении веков подобным талисманом являлась подкова. Тем не менее, мало кто знает о том, какая подкова на самом деле приносит удачу, а какая нет.

Талисман на все времена

«Подкова приносит удачу, даже тем, кто не верит в приметы», - по легенде утверждал знаменитый физик Эдисон.

В самом деле, подкова, на протяжении столетий, по крайней мере, в России упорно держится в фаворитах хит-парада счастливых талисманов. Исток, этого, наверное, одного из самых популярных поверий лежит в … древнем Египте. По свидетельству подавляющего большинства исследователей данная примета зародилась во время крупных праздников в Египте. Обычно во время праздничных церемоний фараон со свитой проезжал перед народом в колеснице запряженной красивыми жеребцами. Нередко подковы с копыт его лошадей слетали и становились «трофеем» простых египтян. Казалось бы, какое это счастье? Действительно, найти пыльную пахнущую навозом подкову не бог весть, какая радость. Но только на первый взгляд, ведь подковы у лошадей фараона были золотыми! Естественно, подобная находка мгновенно делала счастливого обладателя подобного «трофея» обеспеченным человеком.

Подкова на счастье: инструкция к применению

Согласно общественного мнения подтвержденного специалистами по эзотерике и работниками Московского ипподрома, если человек хочет привлечь в свой дом счастье, подкову нужно вешать рожками вниз. Такова традиция использования счастливой подковы на Руси. На востоке наоборот, считается, что подкова должна быть размещена над дверью внутри жилища человека рожками вверх, чтобы принести ее обладателю множество материальных благ. При этом материал, из которого сделана подкова не имеет существенного значения, что же касается предварительного ношения этой подковы лошадью, то если подобный факт имел место, он существенно увеличивает силу амулета. При этом в среде мистиков существует поверье, что если подкова висит рожками вверх, она собирает космическую энергию, рожками вниз – энергия стекает с нее на Землю. Возможно, следуя именно этой логике, считается, что вешать подкову рожками вверх надо внутри дома, для привлечения в него благосостояния, а рожками вниз снаружи, дабы вся энергия возможных недоброжелателей «стекла» с нее и не проникла в дом. Наиболее благоприятным способом обретения подковы для использования в качестве амулета всегда считалась находка подковы на дороге, в особенности, если она отвалилась от задней ноги лошади. В этом случае знающие люди советовали поднять ее, плюнуть на подкову, а затем, предварительно загадав желание бросить ее через левое плечо и уйти не оглядываясь.

Талисман всех времен и народов

Удивительно, но поклонение подкове, как к талисману существует практически на всех континентах Земли. Так в Западной Европе и Латинской Америке принято вешать подкову рожками вниз. В этом случае, как считают местные жители, счастье будет чудесным водопадом изливаться на них с небес. Исключение составляют Великобритания и Ирландия, ее жители вешают подкову рожками вверх, не желая, чтобы скопившееся в ней счастье утекло из дома. В Мексике подкова и вовсе является неким сакральным предметом поклонения, ее украшают лентами, ликами святых, облепляют монетами и вешают настолько высоко, чтобы случайный посетитель дома не смог дотянуться до нее и осквернить священный амулет.

Почему подкова является амулетом?

На первом месте стоит поверье, будто дьявол, демон или любой иной представитель нечистой силы, почему-то всегда ходит исключительно по кругу. Поэтому попав на подкову, он вынужден будет ходить взад-вперед от одного ее конца до другого практически бесконечно. Парадоксально, но защиты у подковы от нечистой силы искала даже… церковь. Так общеизвестно, что в церкви в Суффолке (Великобретания) в одном из порталов зарыта подкова. О знаменитом адмирале Нельсоне слышал, каждый образованный человек, однако мало кто знает, что на его флагманском судне «Виктория» одну из мачт украшала подкова на счастье. Не менее известна легенда о святом Дунстане, который по древней легенде был прекрасным кузнецом. Как-то раз к нему в кузницу влетел сам дьявол с требованием подковать свое копыто. Однако сметливый кузнец, вместо этого приковал самого нечистого к стене, и начал бить его, что было сил. Дьявол не выдержал и попросил отпустить его. Кузнец согласился, но лишь в обмен на обещание никогда, и, ни при каких обстоятельствах не переступать порог дома, над дверью которого висит подкова.