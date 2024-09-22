Почему продали Аляску?

22 сентября 1784 года стало знаковым днем в истории русской колонизации Северной Америки. В этот день было основано первое русское поселение на Аляске – Павловская Гавань. Городок впоследствии стал важным центром для русских исследователей, торговцев и миссионеров. Это событие открыло новую страницу в истории как России, так и коренных народов Аляски, и его последствия ощущаются до сих пор.

Новые земли Империи

Русская колонизация Аляски началась в контексте стремления Российской империи расширить свои границы и увеличить ресурсы. В XVIII веке, когда европейские державы активно исследовали и колонизировали новые земли, Россия не могла оставаться в стороне. Аляска с ее богатствами, включая меха и морские ресурсы, привлекала внимание русских купцов и исследователей. В 1741 году экспедиция Витуса Беринга открыла Аляску для России, и с тех пор началась активная охота на морских животных, что стало основой для будущих поселений.

Первое русское поселение на Аляске было основано под руководством Григория Шелихова, одного из самых известных русских купцов того времени. Он основал поселение Павловская Гавань на острове Кадьяк, который стал важным торговым и культурным центром. Шелихов понимал, что для успешной колонизации необходимо не только добывать ресурсы, но и налаживать отношения с местными народами. Он активно взаимодействовал с коренными жителями, что позволило ему создать устойчивую экономическую базу для своего поселения.

Однако, несмотря на первоначальный успех, колонизация Аляски не обошлась без трудностей. Русские поселенцы столкнулись с множеством проблем, включая суровые климатические условия, нехватку продовольствия и конфликты с коренными народами. Местные жители, такие как алеуты и инупиаты, имели свои традиции и образ жизни и не всегда были готовы принять пришельцев. Это периодически приводило к определенной напряженности.

Тем не менее русская колонизация продолжалась. В течение следующих десятилетий на Аляске были основаны новые поселения, и русские начали активно исследовать внутренние районы полуострова. Они открыли новые торговые пути и наладили связи с другими народами, что способствовало культурному обмену. Русская православная церковь также сыграла важную роль в этом процессе, распространяя христианство среди коренных народов и создавая миссионерские поселения.

К концу XVIII века Аляска стала важной частью российской экономики. Меховая торговля приносила значительные доходы, и русские купцы продолжали расширять свои влияния на этом континенте. В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам, что стало важным событием в истории региона. За эти земли царское правительство получило 7,2 млн долларов. Однако наследие русской колонизации продолжает жить в культуре и истории Аляски. Многие коренные народы сохранили свои традиции и обычаи, а русское влияние ощущается в языке, архитектуре и культуре региона.

Мнение эксперта

Симбиоз культур

Эксперт ЭИСИ, политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков отметил, что приход русских первопроходцев на Аляску был логичным продолжением освоения Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул, что отношения русских с коренными народами строились на принципах взаимного уважения, в отличие от колониальной экспансии британской, французской и затем американской сторон.

«Отношения русских и алеутов стали примером специфического социокультурного симбиоза», – добавил он.

По словам Рудакова, русские землепроходцы получали от местного населения знания и навыки, необходимые для выживания в сложных климатических условиях, а Россия приносила на Аляску свою культуру, традиции и религиозные ценности.

«Не зря святой Герман Аляскинский, просветитель алеутов, является одним из самых почитаемых святых, в том числе у коренных алеутов, сохранивших верность православию русской религиозной традиции, даже после передачи Аляски Соединенным Штатам», – отметил историк.

Он подчеркнул, что это очень важный момент, поскольку в западной науке сегодня получают широкое распространение ревизионистские концепции, которые пытаются обвинить Российскую империю в колониальных практиках и конфликтах с местным населением.

Рудаков указал на важную задачу для российского научного сообщества:

«С фактами и документами на руках необходимо бороться за сохранение исторической правды о русской миссии на Аляске и о том, как реально складывались отношения между первопроходцами и коренным населением».

Почему продали Аляску?

Историк отметил, что, анализируя ситуацию в исторической ретроспективе, можно прийти к выводу о поспешности решения о продаже Аляски.

«Опасения, связанные с пространственной удаленностью Аляски от основного континентального массива российской территории, и риски, связанные с британской колониальной экспансией, сыграли свою роль», – отметил он.

Рудаков также напомнил, что в 1867 году, когда состоялась продажа Аляски, российско-британские отношения оставались крайне напряженными.

«Соединенные Штаты Америки рассматривались как молодая континентальная держава, способная стать союзником в противостоянии с колониальными амбициями Британии», – добавил он.

По словам историка, эти факты нужно учитывать, оценивая решение о продаже Аляски. Однако с позиции сегодняшнего дня становится очевидно, что у России на тот момент были ресурсы, достаточные для сохранения присутствия на Аляске.

«Опасения, высказываемые государственными деятелями, лоббировавшими продажу, в значительной степени преувеличивали риски, связанные с сохранением российского контроля над этой территорией», – подчеркнул он.

Рудаков также отметил, что сохранение российского присутствия было бы в первую очередь в интересах коренного населения, которое уже успело установить тесные культурные и исторические связи с русскими землепроходцами.

«С другой стороны, история не знает сослагательных наклонений», – добавил он.

Поэтому, оценивая действия тех, кто принимал решение о продаже Аляски, нужно исходить из специфики того исторического момента.