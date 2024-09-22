Тайна смерти знаменитой советской актрисы Валентины Серовой

Валентина Сергеевна Серова была одной из любимейших актрис поклонников советского кино. Родилась она в 1919-ом в Харькове в семье актрисы и инженера. Когда дочери было 6 лет, мать переехала с ней в Москву. Там и началась карьера будущей звезды.

© кадр из фильма «Жди меня»

10-ти лет от роду Валентина впервые вышла на сцену и сыграла небольшую роль в спектакле, где была задействована ее мать, известная в то время театральная актриса Клавдия Половикова.

Жизненный и творческий путь

У матери Валентина Сергеевна училась и профессии. Та преподавала в Техникуме театрального искусства. Чтобы иметь возможность в нем учиться, Валентина исправила в метрике дату рождения, прибавив себе 2 года. Ее сценическая карьера началась в 1933-ем на подмостках Театра рабочей молодежи, который сейчас называется «Ленкомом».

В 1938-ом актриса вышла замуж за героя войны, летчика-испытателя Анатолия Серова. Супруг трагически погиб через год, оставив вдове сына Анатолия и фамилию, под которой она стала известна всей стране. Второй раз Валентина Сергеевна вышла замуж за прославленного писателя и киносценариста Константина Симонова.

У последнего отношения с пасынком никак не складывались. По просьбе мужа Валентина Сергеевна отправила ребенка в интернат, причем, очень далеко, за Урал. Отлучение от матери и такое незаслуженное изгнание трагическим образом сказались на судьбе Анатолия Серова. Он пошел по кривой дорожке, был судим, по возвращении на волю спился и умер в 36 лет.

Карьера его матери Валентины Серовой складывалась блестяще. В 40-ые годы она входила в пятерку самых прославленных актрис СССР. Лицо Валентины Сергеевны знал каждый гражданин страны, а ее героинь просто обожали. Серова блистала в картинах «Девушка с характером», «Сердца четырех», «Жди меня», «Как закалялась сталь», «Зыковы» и др. За вклад в советский кинематограф она удостоилась звания Заслуженной артистки, Ордена почета и Сталинской премии.

Со вторым мужем Серова развелась в 1957-ом. От этого брака у нее осталась 7-летняя дочь Мария. Одной из проблем этого брака стала алкогольная зависимость актрисы. Это частенько сказывалось и на ее работе. Марию на воспитание забрала к себе бабушка (впоследствии она отсудила у актрисы права на ребенка).

Тайна смерти

Полная блеска и трагедии жизнь Валентины Сергеевны оборвалась в 1975 году. Как именно это произошло, до сих пор остается тайной. Актриса была обнаружена мертвой в своей московской квартире утром 12 декабря. Квартира была полностью разворована. Валентина Сергеевна пережила своего сына всего на полгода.

Как и Анатолий, Серова в последние годы спивалась. В ее квартире часто бывали подозрительные личности, приносившие выпивку. Из квартиры выносилось все, что можно вынести, продать и получить за проданное деньги на бутылку. Умерла ли Серова сама или ей «помогли», доподлинно не известно.

В Москве ходили слухи, что вскоре после ее смерти в одной из пивных какой-то пропойца хвастался, что лично прибил актрису и отомстил тем самым за искалеченную судьбу ее сына. Не известно, дошли ли эти слухи до представителей власти, но уголовное дело так заведено и не было. Никто не поинтересовался, как и почему ушла из жизни актриса, блиставшая когда-то на большом экране. Ее похоронили очень скромно. Только второй супруг прислал на могилу огромный букет роз.