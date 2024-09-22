Ученые нашли записку археолога, опередившего их на 200 лет

Во Франции студенты во время археологических раскопок нашли записку 200-летней давности. Об этом сообщает CBS News.

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Студенты участвовали в раскопках возле города Дьепп на севере Франции. Изучая остатки галльской деревни возрастом около двух тысяч лет, они наткнулись на глиняный сосуд. В нем оказался стеклянный флакончик с запиской археолога XIX века.

На прекрасно сохранившемся листке было написано: «П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член различных научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает свои исследования в этом обширном районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление».

Городские архивы Дьеппа подтвердили, что 200 лет назад вблизи города действительно проводились раскопки.