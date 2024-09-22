Заставили себя уважать: солдаты каких стран признают доблесть русских воинов

Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк писал: «Никогда не воюйте с русскими». Надо полагать, что данный совет был не простым сотрясанием воздуха, ведь немецкий государственный деятель действительно никогда этого не делал. Но его рекомендации последовали не все, а поэтому солдатам многих стран пришлось отдавать честь русским воинам.

© Русская семерка

Отечественная война 1812 года

Поход Наполеона на Российскую империю в 1812 году завершился для него полным крахом. Французский полководец рассчитывал, что вся кампания займёт не больше трёх летних месяцев. Зиму он планировал провести уже в Париже. Но сбыться этому было не суждено. Под Смоленском русские армии объединились и всё дальше вовлекали Наполеона вглубь огромной страны. Французский капитан Франсуа признавался – «никогда ещё не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми солдатами, как русские».

Крымская война

В ходе Крымской войны России пришлось обороняться не только на полуострове, но и в Грузии, на Кавказе, Свеаборге, Кронштадте, на Соловках и Камчатке. Противостоять Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии, чья армия насчитывала более 750 тысяч солдат, нашей стране пришлось практически в одиночку (помогали нам только незначительные болгарские и греческие силы).

События, связанные с военным конфликтом, впечатлили участника Крымской экспедиции Шарля Боше. В 1877 году он издал книгу «Крымские письма», в которой писал:

«Русские значительно превосходят нас. Мы слишком пренебрегали их силами. Мы, наверное, надеялись увидеть, как стены Севастополя падут, подобно стенам Жерико, под грохот наших фанфар».

Русско-японская война

Это противостояние Россия проиграла, что, впрочем, не помешало японцам отметить героизм русских моряков и солдат. В Стране восходящего солнца были впечатлены поступком рядового Василия Рябова. Он попал в плен, но на допросе не выдал военной тайны, а перед расстрелом вёл себя спокойно и невозмутимо. После приведения расстрельного приговора в исполнение, русское командование получило от японцев записку следующего содержания:

«Наша армия не может не высказать искренних пожеланий уважаемой армии, чтобы последняя воспитывала побольше таких истинно прекрасных, достойных полного уважения воинов».

Первая мировая война

Наши войска проявили немалый героизм и в ходе Первой мировой войны. Взятие Перемышля, Галицийская битва, Сарыкамышская операция, Брусиловский прорыв – вот чем стоит гордиться россиянам.

Германский Генеральный Штаб заранее охарактеризовал русских воинов как смелых, храбрых, отважных и быстро отходчивых от поражений. А немецкий историк генерал фон Позек в работе «Немецкая кавалерия в Литве и Курляндии» писал, что «русская кавалерия никогда не уклонялась от боя верхом и в пешем строю; русские часто шли в атаку на наши пулемёты и артиллерию, даже когда их атака была обречена на поражение».

Вторая мировая война

В этом масштабном конфликте приняли участие 62 государства из 73 существовавших на тот момент. Первоначальный план молниеносного немецкого блицкрига в СССР провалился. Гитлеровцам пришлось срочно разрабатывать новую концепцию нападения, которая тоже оказалась несостоятельной.

Немецкий генерал-фельдмаршал Людвиг фон Клейст констатировал – «русские сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость».

Отто Скорцени признавал, что Третий Рейх к войне подготовлен оказался лучше, а генералы «обладали более сильным воображением». Но русские брали готовностью стоять до последнего. В любой момент они были готовы отдать жизнь за родную землю, чего не могли предвидеть фашистские захватчики.