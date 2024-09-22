«Атомный боевой крот»: что случилось с советской подземной лодкой

Рассказывая о разработке этого уникальнейшего сверхоружия, невозможно не вспомнить американский фантастический триллер «Дрожь земли». В отличие от киношного монстра-червя, убивавшего все живое на своем пути, советским конструкторам удалось создать его реальный механический прототип.

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Без «Крота» и жизнь не та

Как это чаще всего и бывает в научном мире, разработкой машины, которая могла бы свободно проходить глубоко под землей и внезапно совершать диверсии в тылу врага, занимались конструкторы разных стран. Это была одна из идей фикс ХХ века. Тем не менее, лидерство в данном направлении принадлежит москвичу Петру Рассказову, который первым в 1904 году схематично изобразил подземный самодвижущийся аппарат.

Здесь следует сразу отметить, что все связанное с изобретением «кротовьего» механизма с самого начала сопровождается многочисленными и разнообразными отступлениями, сильно попахивающими мистикой.

Рассказова якобы случайно убила шальная пуля во время революции 1905 года. Потом его чертежи пропали, и со временем чудесным образом материализовались в Германии.

Две мировые сверхдержавы начали работать над аналогичным проектом одновременно. В СССР в начале 30-х годов этим проектом руководил инженер Александр Требелев. На пятки ему наступал немецкий коллега Хорнер фон Вернер.

Треблеву, одержимому идеей соорудить машину, которая копировала бы подлинные кротовьи умения, якобы удалось дойти до создания опытного образца. Но на этом дело и стало. Гитлеровцы тоже своего «Midgard Schlange» («Змей Мидгарда», так звали чудовище из скандинавской саги) не запустили: проект стоил баснословных средств, по этой причине щепетильные немцы его и свернули.

Взяли украденное, но свое

Дальнейшая история создания советской подземной субмарины чем дальше, тем глубже обрастает конспирологическими деталями, поскольку постепенно теряются документальные обоснования тех или иных событий. Наверное, в данном случае эти нюансы можно списать на закон жанра. Или, если угодно, на засекреченность темы как таковой.

Тем не менее, именно заимствованный опыт зарубежных разработок «боевых кротов» в сталинском СССР был взят за основу. О том, что его основу заложил русский ученый, никто больше не вспоминал. Курировал тему лично министр госбезопасности Советского Союза В. С. Абакумов. О подробностях задания, которое Виктор Семенович дал лично президенту Академии наук СССР Сергею Ивановичу Вавилову, по-видимому, еще не пришло время узнать – эти детали до сих пор скрыты под грифом «совершенно секретно».

Зловещая тайна советского боевого «Наутилуса»: погиб, вгрызаясь в недра

Утверждается, что советский «Боевой Крот» все же был создан. И подземную боевую машину наделяли невиданными доселе способностями: якобы она оснащалась ядерной силовой установкой наподобие классической атомной субмарины. Описываются и технические характеристики советской механической «Дрожи земли»: 35 метров в длину, 3 метра в диаметре. Управляли всем этим пятеро человек экипажа, скорость «Боевого крота» 7 километров в час.

Советский «Крот» мог вгрызаться в землю с 15 десантниками на борту, к 1962 году все было готово к «практическому применению». В 1964 году пилотный экземпляр подземной субмарины создали до степени «схода со стапелей».

Конспирология создания «Боевого крота» изобилует деталями, которые на сегодняшний день не имеют научного подтверждения. В частности, к отцам-основателям подземной боевой машины причисляют академика Андрея Сахарова.

Описания практического применения «Крота» есть (они датируются 1964 годом), но этот опыт больше похож на финал фантастической повести, нежели на результат научного эксперимента: якобы на десятиметровой глубине подземная лодка рванула, и это был ядерный взрыв. Находившиеся в испарившемся аппарате люди погибли.

… Тайна советского «Большого Крота» напоминает сюжет с перевалом Дятлова. Но если в случае с историей гибели группы советских альпинистов для исследователей сегодня открыты если не все, то очень многие детали происшедшего, то с судьбой подземной советской субмарины до сих пор больше неясностей, чем какой-либо фактурной определенности, на которой можно было бы строить обоснованную версию создания и испытания советской научно-технической разработки.