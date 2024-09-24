Восстание в Румынии и казнь Чаушеску. Как это было?

Зять бывшего румынского лидера, генерального секретаря ЦК Румынской коммунистической партии Николае Чаушеску Мирча Опрян требует от властей Румынии пересмотреть приговор о его расстреле. С четой Чаушеску публично расправились в 1989 году фактически без суда и следствия. Как свергали и убивали Николае Чаушеску вспоминал корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

Это уже не первая попытка вернуть имя бывшему румынскому правителю. В 2010 году его зять со старшим сыном добились эксгумации, и тогда экспертиза показала, что на кладбище Генча в Бухаресте, под православным крестом, увенчанным красной звездой, лежит именно он. Николае Чаушеску и его супругу Елену после убийства похоронили в разных безымянных могилах. Опасались, что их могут выкопать сторонники или осквернить противники.

Суд над Николае Чаушеску и его супругой Еленой длился меньше двух часов. Им дали десять дней на апелляцию, но сразу повели на расстрел. Николае полномочия суда не признал, поэтому не отвечал ни на какие вопросы. Елена призывала к совести солдат: «Что вы делаете, вы мои дети!». Потом сказала мужу: сражались вместе, вместе и умрем. Запись казни через несколько часов показали по телевидению. Бессменного лидера, который правил Румынией почти четверть века, убили у стены солдатского туалета. Это была первая казнь лидера государства в ХХ веке.

«Пока Чаушеску вели из здания, он пытался петь интернационал. Ну а перед самыми выстрелами они ничего не говорили, словно уже были где-то далеко», – рассказал научный сотрудник музея коммунизма Михай Нэстасе.

В идеалы большевиков Чаушеску поверил еще в 15 лет, когда попал на работу в сапожную мастерскую, хозяин которой был убежденным коммунистом. Почти всю Вторую мировую, пока Румыния сражалась на стороне Германии, он провел в тюрьмах. Он вышел на свободу только в 1944 году, когда арестовали диктатора и фашиста Иона Антонеску. После прихода к власти коммунистов карьера Николае пошла вверх. А когда в 1965 году от рака умер его покровитель, генсек компартии Румынии Георгию Деж, Чаушеску занял его место.

На момент свержения Чаушеску Румыния была государством со всеми плюсами и минусами плановой экономики: карточная система, пустые прилавки. Производство работало на экспорт. Впрочем, покупать румынские товары: мебель, одежду, обувь и овощные консервы главный партнер СССР уже сам был не в состоянии. Да и желания помогать соседу деньгами не было. Чаушеску на тот момент рассорился с руководством Союза.

Но экономить на себе Румынии пришлось ради выплаты внешнего долга, который брали у МВФ на развитие промышленности. Запад был готов его простить, но взамен пришлось бы выходить из социалистического блока, о чем воспитанный системой коммунист Николае Чаушеску и думать не хотел.

«Он мог это спокойно, даже по подписанным договорам, до середины 90-х годов отдавать. Он мог, собственно, растянуть это, потому что сотни стран долги затягивают и не отдают. Но он решил, что он сейчас сделает себя совершенно суверенным», – рассказал директор института Восточной Европы Александр Погорельский.

Но поводом для массовых беспорядков в стране послужила совсем не экономическая ситуация, а высылка в глубинку протестантского пастора, венгра по национальности Ласло Текеша, за сепаратистские высказывания. Он призывал дать автономию региону, где проживал. На его защиту встали прихожане. Сначала волнения охватили город Тимишоар. По сути местечковые события стали главной новостью западных радиостанций, которые тут не глушили. Все преподносилось как масштабный бунт, и к нему присоединялось все больше людей.

«Слухи: западные СМИ разносят цифру – 60 тысяч погибших. Это невероятная цифра. Забегая вперед: во всех событиях декабря 1989 года в Румынии, в том числе уже после смерти Чаушеску, когда в Бухаресте стреляли друг в друга все, не понимая, кто против кого стоит, погибли около тысячи человек», – уточнил военный историк Михаил Поликарпов.

В противовес событиям в Тимишоаре, в центре Бухареста собрали митинг в поддержку Чаушеску. Но вместо проявления народной любви правителя освистали. Все же слушали западные голоса.

В толпе раздались выстрелы. Кто первым открыл огонь, неизвестно до сих пор. Митингующие стали спешно покидать площадь и собираться в других местах. В толпе стали звучать антиправительственные лозунги. Кто-то подогревал и без того разгоряченный народ.

«На митинге, который потом Чаушеску собрал в свою поддержку и который обернулся митингом свержения, были люди, которые организовывали толпу, выкрикивали лозунги, начали стрельбу – и это вызвало панику. Сразу же появилась оппозиция», – пояснила историк, кандидат политических наук Анна Арямова.

На следующий день появился и символ протеста – румынский флаг с вырезанным социалистическим гербом. Его подняла оппозиция из числа однопартийцев Чаушеску, которых он когда-то сместил с высоких должностей, во главе с Ионом Илиеску.

«И в это время формируется структура, которая буквально через пару дней заявляет о себе как альтернативная власть, Илиеску – фронт национального спасения. Значит, какая-то подготовка шла», – сделал вывод ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

Николае Чаушеску был строптивым политиком, который не боялся спорить даже с Москвой. Румыния – единственная страна, которая осудила ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Правда, потом Чаушеску сделал все, чтобы восстановить отношения с Брежневым. А вот Горбачева критиковал открыто до последнего.

«Они, хоть и были оба коммунистами, но имели разные взгляды на перестройку. Горбачев считал, что перестройка будет способствовать развитию коммунизма, а Чаушеску видел в этом разрушение государства. И он оказался прав», – отметил публицист, автор научных статей о событиях 1989 года в Румынии Ион Кристою.

Весь мир открыто льстил Горбачеву. Советский лидер был уверен, что все делает правильно, и, когда в Бухаресте начались волнения, даже не предложил помощь союзнику, мол, сами разберутся. Подавить восстание, как это было в Будапеште или Праге, он не хотел, да уже и не мог.

«Советский Союз уже был в таком экономическом положении, когда ему не до того было. Советский Союз был озабочен тем, чтобы самому не развалиться», – рассказал Александр Стыкалин.

К тому моменту курс на Запад уже взяли Польша, Венгрия, Чехословакия и Болгария. СССР терял союзников в Европе.

«Так как центр, ядро – Советский Союз – ослабел, страны Варшавского договора отваливались в пользу демократических идей и свобод, как это преподносилось западными идеологами», – добавила Анна Арямова.

Так и у Чаушеску на глазах уменьшалось количество сторонников. 22 декабря он вместе с женой, двумя соратниками и охраной улетает на вертолете с крыши здания ЦК Компартии. Бежать ему посоветовал друг, генерал Виктор Стэнкулеску. Он же потом войдет в состав трибунала, приговорившего Чаушеску к смерти. Видимо, сценарий устранения созрел давно. Но улететь из страны не получилось – в воздухе были перехватчики, экипажи которых заняли сторону протестующих.

«После того как вертолет приземлился, они были вынуждены ловить машину. Их сначала отвезли в местный сельскохозяйственный институт и уже оттуда доставили на место», – восстановил ход событий Михай Нэстасе.

Супругов Чаушеску задержали и доставили в воинскую часть в городке Тырговиште.

«Это обыкновенная солдатская посуда, которой пользовались в военной части. Чаушеску ели то же, что готовили на здешней кухне. Скорее всего, это было зимнее солдатское меню: картошка, фасоль, кислая капуста, рис. Известно, что супруги жаловались на еду», – отметил Михай Нэстасе.

Момент казни на видео не попал. У телекамеры, которой снимали расправу, не было аккумулятора, она питалась от сети. И в момент, когда раздались выстрелы, у нее отсоединился кабель. Поэтому зрителям показали только тела убитых. Позже их перевезли на стадион в Бухаресте, где в течение суток на них глазели зеваки.

«Все это было очень низко. Только представьте: тела расстрелянных погрузили в вертолет, а там на них сверху сели солдаты. Потом их, по сути, выкинули на кладбище и забыли о них. Это неуважение к смерти!» – заявил Ион Кристою.

У Николае и Елены Чаушеску остались трое взрослых детей: дочь Зоя, сыновья Валентин и Нику. После расстрела родителей, они были арестованы и вышли на свободу только в 1990-е. Двое умерли от болезней. Старший Валентин вместе с мужем сестры сейчас пытается вернуть имя родителям. Процесс этот долгий.

Сценарий румынской революции еще пригодится Западу, чтобы нести демократию. Например, на Ближний Восток. Так же убьют президента Ирака Саддама Хусейна и под видеокамеры растерзают ливийского лидера Муаммара Каддафи. Вместо процветания эти страны откатились в каменный век. Румыния по сей день не выходит из списка беднейших стран Европы.