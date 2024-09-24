Как знаменитый вокзал из объекта паломничества превратился в пристанище бомжей

Когда-то это было местом коммунистического паломничества, ведь в 1924 году именно отсюда паровоз доставил тело Владимира Ленина в Москву. Теперь некогда знаменитый вокзал на платформе Ленинская около Ленинских Горок выставлен на продажу. Нынешний владелец надеется получить за это легендарное здание, напоминающее засиженный бродягами античный храм, 500 миллионов рублей. «Мослента» поговорила с историком железнодорожного транспорта об удивительной судьбе этого вокзала и о его нынешнем состоянии. А также обсудила с риелтором сложности, связанные с его продажей.

© Мослента

Объект паломничества

Это место было малозаметным, но мгновенно прославилось после смерти Ленина. Именно тогда платформа Герасимово, с которой в 1924-м тело «вождя революции», погрузив на паровоз, отправили в Москву, была переименована в Ленинскую и стала частью официальной ленинской истории.

Десятилетиями это был объект паломничества, регулярно посещаемый пионерами и коммунистами со всего СССР, а также правительственными делегациями из соцстран.

Место для бомжей

Однако, времена изменились. В постперестроечной России поток посетителей Государственного исторического музея «Горки Ленинские» почти иссяк, и в 2005 году вокзал был закрыт из-за низкой загруженности платформы. Двери и окна заколотили щитами, часть из которых вандалы вскоре с легкостью сорвали. В здании стали жить бомжи, а крышу в какой-то момент сорвали, чтобы продать на металлолом.

© Фото: РИА Новости

Спустя еще 15 лет, в июне 2020 года, РЖД выставило здание на продажу за 10 миллионов рублей, уступив в итоге за 5,5 миллионов предпринимателю и коллекционеру Вадиму Федорцу. Впрочем, вокзалу это тогда не сильно помогло.

Судьбу этого здания вообще нельзя назвать простой…

Имитации и елки

Герасимово, откуда паровоз У-127 увез Ленина в Москву — небольшая пригородная платформа. Пока существовал Советский Союз, около нее сохранялись несколько станционных домиков. Говорят, что это были копии, имитирующие обветшалые дореволюционные здания, ценность которых заключалась лишь в том, что именно от них стартовал траурный поезд.

Здание смотрителя, деревянный навес около платформы — все это было обсажено елками. Рядом, прямо на перроне, стоял бюст Ленина, от которого сейчас осталась лишь трудноопознаваемая бетонная конструкция. По аллейке с фонарями путешественник мог пройти на автобусную станцию, а оттуда доехать до усадьбы Горки.

Зачем понадобился новый вокзал?

«Там должна была быть вся страна, — объясняет "Мосленте" историк железнодорожного транспорта Юрий Егоров. — В Ленинские Горки ездили и в пионеры детей принимать, и делегаты партийных съездов, и официальные делегации из соцстран. Поток был огромный. Поэтому к 30-летию со смерти Ленина здесь построили новое здание вокзала».

Вокзал получился стильным и торжественным, он весь пронизан внутренней символикой. Например, с внешней стороны его опоясывают 24 колонны, что указывает на год смерти Ленина.

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

Жизнь после смерти

«Я попадал в здание несколько раз, когда оно уже не работало, — вспоминает Юрий. — и первое впечатление было, что это античный храм. Но, увы: местные жители периодически выбивали здесь окна… Сойдя с поезда, человек шел по цивилизованному подземному пешеходному переходу, облицованному камнем и со стороны путей попадал в вокзал. Его встречало пустое, огромное помещение, в центре которого фигура Ленина на постаменте, со всех сторон залитая светом».

Неожиданное случилось в 2023 году — здание вокзала вдруг ожило: в нем прошла художественная выставка «Арт-деньги», экспонаты которой обыгрывали историю денег в России в XX веке.

Но жизнь эта была недолгой. На данный момент вокзал снова пустует. Он так и не отреставрирован, при новом хозяине здание только обнесли забором и залили бетоном вход в подземную часть с котельной, через которую проще всего было проникнуть внутрь.

Все на продажу

А в начале лета этого года в сети появилось удаленное впоследствии объявление о том, что памятник сталинского ампира, вокзал на станции Ленинская, снова продается. Сейчас такое объявление выставлено на Авито в разделе «продам».

Вокзал обозначен там как помещение свободного назначения общей площадью 1020 метров.

500 миллионов рублей цена вокзала на платформе Ленинская

Лот выставляется за 500 миллионов рублей: «Отдeльнoстoящeе здaние 700 м2 + 350 м2 манcарда, 24 бeлыe колoнны по внeшнeй чаcти, внутpи 12 колoнн pозовогo мpамoрa, 3 уровня кеccонныx потoлкoв. (...) Помещение собственность. Возможность приобретения частями от 20 процентов(100млн.₽).».

Снова не первый

Вокзал в постперестроечной России продается не впервые. До сих пор вторичное использование таких железнодорожных зданий обычно происходило за счет их перехода в коммерческую недвижимость.

Самый удачный пример такого вторичного использования здания за последние годы — торгово-развлекательный центр в здании Выборгского вокзала Санкт-Петербурга. В нем есть кинотеатр, супермаркет, магазины, фитнес, а прошлой осенью открылся фудхолл. Но одно дело — перепрофилировать огромное здание дореволюционной постройки, и совсем другое — маленький загородный вокзал.

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

Есть ли перспективы?

Судьба таких объектов на рынке недвижимости складывается пока не так интересно:

«Были попытки сдать в аренду вокзал Осташкова, — вспоминает Юрий Егоров. — Старый вокзал в Вологде сейчас превратился в продуктовый магазин. В вокзале Мариенбурга одно время была аптека. Выставлена на продажу водонапорная башня на станции Ковров. Лет десять назад в частные руки был продан остаток вокзала Покровское-Стрешнево. В целом поиск новой функции для старинных и не очень нужных железнодорожных зданий — это та задача, которая РЖД дается с трудом. Как правило, такие здания просто стоят пустыми, ветшают, и потом в какой-то момент сносятся».

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

© Фото: предоставлено Юрием Егоровым

Что тут сложного?

Вокзал на платформе Ленинская разрушение уже, похоже, не ждет, но какова будет судьба этого здания в дальнейшем, понять пока сложно.