Как Ленинград боролся с наводнением в 1924 году

Причина наводнения

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Шторм, вызвавший наводнение 23 сентября 1924 года, был западноевропейского происхождения. До него в течение полутора-двух недель над городом прошел целый ряд циклонов.

"Ленинградская правда" сообщала, что шквалистый ветер, ставший причиной подъема невской воды 23 сентября, "охватил район в 500 верст в окружности, т. е. захватил лишь Северо-Западную часть Союза ССР, не коснувшись Москвы и Центрального района".

Утром 23 сентября порывы ветра достигали 30–32 метров в секунду, а к 16:30 ветер стал уже ураганным — до 40–42 м/с при отдельных порывах. В Неве начался подъем воды, и к пяти вечера она вышла из берегов.

Ленинградцы, предупрежденные о наступлении стихии, поначалу не оценили всей серьезности положения. Вместо того чтобы спасаться, они пошли к набережным, чтобы своими глазами увидеть самое интересное. "Несмотря на таинственную волнующую тревогу, которой способствовала непривычная темнота на некоторых улицах и резкий порывистый ветер, нельзя было не отметить бодрого и даже веселого настроения густой толпы на улицах", — отмечали городские газеты. "Жадное любопытство и бесстрашное тяготение" охватило в тот день "всех от мала до велика, от детей до древних старушек-салопниц" (салоп — старинная женская одежда, вид длинной широкой накидки). Журналисты не без иронии отмечали, что "если и была паника, то только на почве внезапно проснувшейся тяги в продовольственные очереди".

"У Республиканского (Дворцового — прим. ТАСС) моста толпа любопытных смотрит, ждет: как это река выйдет из берегов. Около 5 часов внезапно порыв ветра подымает новую волну, и первые всплески воды брызнули на набережную. Толпа шумит. На многих лицах улыбка. Так действует неожиданность зрелища. Вода прибывает. Белая пена волн брызжет уже вровень с мостовой. Еще несколько минут, и быстрые потоки отрезают Республиканский мост от площади Урицкого (Дворцовой — прим. ТАСС). Настроение толпы круто вдруг переменилось. Каждый спешит выбраться на сухие места. Напрасно. Вода нагоняет. Вода подмывает мостовую. Зимний, Адмиралтейство стоят посреди грандиозного озера. Счастливым островком выделяется Сад трудящихся. Здесь еще сухо. Ветер срывает с деревьев двухсаженные ветви", — писала "Ленинградская правда".

Трампарки выше уровня моря

Первыми были затоплены Адмиралтейская набережная и стрелка Васильевского острова, которая заполнилась водой буквально за четверть часа. Через полчаса потоки достигли Невского проспекта (тогда — проспект 25 Октября). Большая вода дошла до Обводного канала. Было потеряно сообщение с Васильевским островом, Петроградской стороной, Измайловским районом вдоль Фонтанки в сторону Порта. Невские воды соединились с разливом Фонтанки и Мойки, что превратило ленинградские площади в озера, улицы — в реки, а дома — в подобия островов.

Улицы Ленинграда оказались не только затоплены, но и забиты множеством торцевых шашек, которыми были замощены многие набережные. Эти каменные бруски высотой 60–150 мм и шириной 50–100 мм были смыты водой со своих обычных мест и стали дополнительной сложностью в борьбе с наводнением.

"Потоки шашек бьют по ногам, мешают пробраться даже по воде, — писали газеты. — Вода хлещет ручьями, смыла мостовую. Идешь — проваливаешься".

К семи вечера, когда подъем воды еще продолжался, стало очевидно, что движение трамваев придется остановить, а вагоны направить в два парка — Московский и Рождественский, расположенные выше остальных над уровнем моря. Газеты сообщали, что трамваи, шедшие из центра, были переполнены, во многих местах при посадке случалась давка, и приходилось привлекать милицию. Трамваи стояли неподвижно на Невском проспекте и на Биржевой площади перед въездом на мост.

"Ленправда" во всех красках описала картину транспортного коллапса на Невском: "Пешеходы, отрезанные водой, одни раздеваясь, другие в одежде, местами по колено, местами по пояс в воде, борясь с течением и всплывшими торцами, выбираются на возвышенные места". "Застрявшие извозчики выпрягают лошадей и бросают коляски. Застряло несколько трамвайных вагонов. У Гостиного двора жмутся сиротливо автомобили. Мостовую разворотило, и они ни с места. По всем улицам телеги с товаром, распряженные, а около них сторожа".

По улицам города можно было передвигаться на лодках. По Неве в течение всего наводнения курсировали четыре дежурных парохода, задачей которых было спасать баржи, сорванные с причалов.

Вода достигла максимума в 19:15. Она поднялась на 11 футов 7 дюймов (369 см над ординаром), то есть на 2 фута ниже величайшего наводнения 1824 года и на 1 фут выше наводнения 1777 года, которое считается третьим из крупнейших питерских потопов. Всего в Ленинграде в тот день водой была покрыта территория в 65 кв. км.

Москва не отвечает — звоните в Хельсинки

В городе не было света, не работали телефоны. На участке Ленинград — Чудово деревья, поваленные ураганом, упали на провода, произошел обрыв, прервалась телефонная связь с Москвой — но при этом было возможно позвонить в Гельсингфорс (Хельсинки).

Возникли перебои в работе почты, и функции Главпочтамта пришлось передать Главтелеграфу. Он же обеспечивал и связь с Москвой: телеграфное сообщение восстановили через час, а телефон — лишь после полудня 24 сентября.

Затопленной оказалась Главная водопроводная станция. Воду из ее подвалов выкачивали всю ночь, освобождая котельное отделение и машины. Были подтоплены здания многих городских заводов и фабрик, в некоторых случаях в зданиях возникали пожары.

Некоторые последствия стихии носили несколько апокалиптический характер: например, в газетах сохранились сообщения о том, что сторожа Смоленского кладбища, придя утром на работу, обнаружили около 20 размытых могил, из которых всплыли покойники. Их пришлось захоронить заново.

Картину венчало еще одно необычное для этой поры природное явление.

"В ночь наводнения, когда ветер разогнал тучи, обсерватория Общества любителей Мироведения отметила северное сияние. Это первое северное сияние в этом году", — сообщали газеты.

Наводнение эпохи пролетарской революции

Удар стихии был воспринят в духе 1920-х годов как "слепой враг революции". Ленинград перевели на военное положение, а главным орудием борьбы с наводнением была провозглашена пролетарская сознательность широких масс.

"Губернский исполнительный комитет призывает рабочих, работниц, красноармейцев, военморов и все трудящееся население Ленинграда к выдержке, организованности и дисциплине в интересах поддержания порядка и быстрейшей ликвидации последствий наводнения", — объявили власти. Руководство города призывало ленинградцев выйти "сплоченными пролетарскими рядами — навстречу слепому врагу!"

При этом пропаганда убеждала жителей города, что наводнение эпохи победившего пролетариата — это социальное явление совершенно иного порядка, нежели в царской России.

"Старый Петербург в своей истории не раз подвергался разрушению водой, и каждый раз в прошлом эта катастрофа сопровождалась паникой обезумевших людей, понимающих, что никто и ничто в городе не окажет им помощи. Для правительства узурпаторов и палачей каждое наводнение было зрелищем, щекотавшим нервы. Каждое наводнение в старые годы приносило ужасы бедняцкой части города, наносило раны, неизлечимые годами и упорным трудом", — писали городские газеты.

Как и любой удар по революции, наводнение встретили митингами. Главный из них, на заводе "Красный треугольник", принял резолюцию:

"Ленинградский пролетариат приложит все усилия к тому, чтобы преодолеть и ликвидировать последствия наводнения и поднять производительность труда. Пусть вся буржуазия знает, что мы всегда готовы взять в руки винтовку для защиты своей страны".

Боевой дух пролетариата подогревали агитационной поэзией.

Например, такой:

Ну, и что мне морская волна. / Иль страшна мне Нева озверелая! / Испугается ль их страна / Моя / Краснотелая… / Что мне шторм, коли бурю я / Разжигал в Октябре огнями…

Газеты сообщали о том, что рабочих, застигнутых наводнением в северо-западной части города, приходилось буквально силой удерживать от того, чтобы они не бросались вплавь на Петроградскую сторону или Васильевский остров спасать родные заводы.

"Нельзя передать всю трогательность тревоги не за себя, не за семью, а за фабрики, завод, мастерские", — отмечали журналисты.

Тем временем по городу распространялось убеждение, что новый "потоп" стал наказанием за недавнюю смену имени (переименование из Петрограда в Ленинград), за отказ от небесного покровителя — святого Петра и превращение в "колыбель революции". Горожане даже шутили, что наводнение стало "крещением" для города, который "утонул Петроградом, а выплыл Ленинградом".

"Невская вода кидается обратно"

Наводнение продолжалось около шести часов. К полуночи оставались затопленными Дворцовая набережная, где вода все еще была "выше человеческого пояса", и значительная часть Васильевского острова. Об окончании наводнения было объявлено лишь после того, как в 7 часов утра 24 сентября уровень воды превысил ординар всего на 3 дюйма (7,62 см), а представители Главной геофизической обсерватории заверили, что "действие шквалов в Ленинграде сегодня прекратится".

Ученые поясняли, что, несмотря на "невероятные масштабы", наводнение 1924 года отличалось от того, что произошло за сто лет до этого.

"Ленправда" публиковала их разъяснения о том, что в 1824 году "на Петербург налетел циклон громадного диаметра в несколько сот верст <...> Нынешнее же наводнение в Ленинграде возникло от ряда небольших циклонов в 15–20 верст в диаметре, но крайне сильных. Если бы эти циклоны достигали размера циклона, прошедшего 100 лет назад, то бедствия были бы неисчислимы", — сказано в газетной публикации. Приводились в прессе и такие объяснения: "Причина наводнения — те 20 000 ведер воды, ежеминутно выбрасываемые Невою в море. Невская вода, не находящая выхода в море, при неблагоприятном ветре кидается обратно и затопляет берега".

От науки требовали объяснений, почему город не был проинформирован заранее о масштабах наводнения, хотя было известно о грозящем подъеме воды.

"Метеорология — молодая, пока идущая ощупью, наука, не смогла заблаговременно предупредить Ленинград о надвигавшемся бедствии. Было ли это результатом неопытности или халатности работников геофизической обсерватории — дело, которое требует выяснения", — писала "Ленправда".

Ученые оправдывались тем, что метеорологические станции не смогли оповестить город из-за проблем со связью, и обращали внимание на необходимость технического перевооружения гидрометеослужбы.

Четвероногие потерпевшие

Одним из пострадавших объектов был Ленинградский зоопарк, лишившийся в результате наводнения нескольких десятков своих обитателей. По данным ленинградской печати, в воде погибли 1 олень, 2 страуса, 20 рыжих лисиц, 6 черноголовых баранов, семейство кроликов, филин, 2 орлика, 2 ястреба и белоголовый гриф.

"Большую часть зверей пришлось оставить в занимаемых ими клетках. Выводить их было чрезвычайно трудно, так как с первым же появлением воды среди животных началось смятение, — сообщала "Ленправда". — Олени плавали в воде. Верблюд и слон стояли в воде почти до живота. Обезьяны быстро вскарабкались поверх своих помещений. Часть рыб при отливе воды унесло из закрытых аквариумов. Змеи всплыли наверх в закрытом ящике и уцелели. С хищниками творилось нечто невообразимое. Несмотря на возвышенное расположение клеток, вода подступала зверям под живот. Многоголосый вой заполонил всю территорию сада".

В целом же потери зоопарка были оценены как "незначительные", поскольку погибшие животные содержались не в единственном экземпляре, к тому же уцелели все строения — было снесено лишь несколько будок. 28 сентября Ленинградский зоосад возобновил работу.

Посчитали — прослезились

24 сентября по улицам Ленинграда уже курсировали военные патрули, конные и пешие милиционеры, не только следившие за порядком, но и пресекавшие попытки спекуляции продуктами или топливом. На помощь в разборе завалов из Петергофа были вызваны кавалерийские части, из Кронштадта — флотилия буксиров. Красноармейцы охраняли склады и рынки. К ликвидации последствий стихии было привлечено множество людей.

"Улицы еще не просохши, но уже переполнены", — сообщала "Ленправда".Первоочередной мерой была уборка улиц, по которым было невозможно ни ездить, ни ходить. Торцовые мостовые были разрушены почти полностью — газеты писали, что, "по грубым подсчетам, из 240 000 кв. саженей торцовой мостовой разрушено около 200 000 кв. саж.". На их ремонт город попросил у Госбанка кредит на 1 млн рублей. К первоочередным задачам отнесли также восстановление водопровода, электрического освещения и телефона. Городская биржа труда объявила о свободном найме рабочих для восстановительных работ. Особенно востребованы были торцовщики, бетонщики, плотники и чернорабочие. В случае отсутствия рабочей силы коммунальщики могли привлекать к работе обычных горожан, которые, как писали газеты, проявляли "самое серьезное отношение к случайно возложенным на них обстоятельствами обязанностям".

Главным положительным итогом губисполком объявил минимальное количество жертв — 16 человек. Пострадавшим бесплатно предоставили питание и жилье.

24 городские столовые обеспечивали пострадавших, в том числе около 3 тыс. детей, бесплатным питанием. Хлебозаводы работали в три смены. Устанавливать какие бы то ни было нормы отпуска было "решительно запрещено", так же как и повышать цены.

В первые дни после наводнения в Ленинграде были арестованы 50 торговцев за попытки спекулировать продовольствием, в первую очередь хлебом и сахаром. Их судили по законам военного времени: основную массу выслали в отдаленные губернии, конфисковав имущество, а наиболее злостных отдали под трибунал как контрреволюционеров.

"Дамба" — это не просто дамба

За свою историю город на Неве пережил более 300 нагонных наводнений, начиная с осени 1703 года, когда стихия разметала все конструкции строившейся Петропавловской крепости. Ежегодно в городе происходило в среднем до 100 подъемов воды, из них с подтоплением территорий города (свыше 160 см) — от 1 до 10.

После долгих расчетов лучшим способом защиты от потопов было признано строительство Комплекса защитных сооружений, которое велось с 1979 по 2011 год. Горожане привыкли именовать его попросту — "дамбой".

Это многофункциональное гидротехническое сооружение общей протяженностью 25 км не имеет аналогов в мире. В состав КЗС входят 2 судопропускных сооружения с подходными каналами и уникальными затворами, подъемным мостом и тоннелем, 6 водопропускных сооружений с мостами, 11 защитных дамб с автодорогой, мостовыми пешеходными переходами, а также система предупреждения угрозы наводнений, здания управления КЗС и пожарного депо. В случае опасности для города механизмы КЗС перекрывают 64 затвора, которые способны действовать и в зимних условиях, проламывая лед толщиной до 90 см.

Как утверждают специалисты, комплекс может обеспечить защиту от подъема воды до 5 или даже 7 м, но проверить это на практике Санкт-Петербургу, к счастью, пока не пришлось.

По официальной статистике КЗС, за 13 лет эксплуатации комплекс предотвратил 35 морских нагонных наводнений, в том числе 15 особо опасных. Одно из самых опасных наводнений в истории современного Петербурга произошло 26 декабря 2011 года, когда КЗС уже начал выполнять защитные функции. Если бы не работала дамба, уровень воды превысил бы ординар на 294 см, была бы затоплена вся Петроградская сторона, объекты метро, убытки для города могли быть миллиардными.

Птицы тоже одобрили

Как отмечают специалисты, Комплекс защитных сооружений не только обеспечивает надежную защиту Санкт-Петербурга от наводнений, но и способствует сохранению и развитию местной флоры и фауны. Искусственный риф в Финском заливе стал домом для многих представителей различных видов растительного и животного мира. Например, здесь набираются сил перед перелетом на зимовку белые и серые цапли, а также чайки, кряквы, лысухи, лебеди, крачки и другие виды птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу России.

Ущерб от наводнения 1924 года

Наводнением 23 сентября 1924 года было повреждено 2 млн кв. м ленинградских мостовых. Напором воды было разрушено 47 мостов, 19 были полностью снесены потоком. Повреждения получили более 5 тыс. домов. Без крова остались 15 тыс. семей, вынужденные покинуть свои квартиры. Серьезно пострадали многие городские предприятия и учреждения.