Народные приметы на 24 сентября 2024 года: что нельзя делать в этот день
В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно. Бабье лето не всегда дотягивало до этого дня. Иногда и до его прихода уже стояла холодная и промозглая погода. К концу сентябрю все чаще идут дожди и становится слякотно.
Урожай зерновых к этой дате был собран, крестьяне теперь были озабочены состоянием озими. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов.
В этот день устраивались "капустные вечеринки" ‒ к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разные блюда.
24 сентября нельзя молодой семье готовить и есть блюда из картошки.
Незамужним девушкам нельзя ходить по грязи - если девушка испачкает подол платья или брюки, то супруг ей попадется не только бедный, но и сильно пьющий.
Не рекомендуется мыть голову -будут ждать неприятности и неудачи в любовных делах.
Нельзя девушкам и женщинам красить губы - на них болячки могут появиться.
Нельзя сегодня врать - обман очень скоро раскроется.
Нежелательно собирать осколки разбитой посуды - можно поссорится с домочадцами.
Нельзя ничего поднимать на дороге - колдуны и ведьмы заговаривают вещи, чтобы навести порчу.
Не стоит вести пустые разговоры.
Не рекомендуется свататься - пара будет постоянно ссориться, что может привести к скорому разрыву.
В этот день обычно не брались за новые дела - они обречены на провал.
Не стоит совершать крупные и дорогостоящие приобретения.