Народные приметы на 24 сентября 2024 года: что нельзя делать в этот день

В северных регионах в это время бывает уже достаточно холодно. Бабье лето не всегда дотягивало до этого дня. Иногда и до его прихода уже стояла холодная и промозглая погода. К концу сентябрю все чаще идут дожди и становится слякотно.

© СОВА

Урожай зерновых к этой дате был собран, крестьяне теперь были озабочены состоянием озими. Святую Федору считали покровительницей озимых хлебов.

В этот день устраивались "капустные вечеринки" ‒ к одной из хозяек домой приходили гости. Они вместе рубили капусту, из которой потом готовили разные блюда.

24 сентября нельзя молодой семье готовить и есть блюда из картошки.

Незамужним девушкам нельзя ходить по грязи - если девушка испачкает подол платья или брюки, то супруг ей попадется не только бедный, но и сильно пьющий.

Не рекомендуется мыть голову -будут ждать неприятности и неудачи в любовных делах.

Нельзя девушкам и женщинам красить губы - на них болячки могут появиться.

Нельзя сегодня врать - обман очень скоро раскроется.

Нежелательно собирать осколки разбитой посуды - можно поссорится с домочадцами.

Нельзя ничего поднимать на дороге - колдуны и ведьмы заговаривают вещи, чтобы навести порчу.

Не стоит вести пустые разговоры.

Не рекомендуется свататься - пара будет постоянно ссориться, что может привести к скорому разрыву.

В этот день обычно не брались за новые дела - они обречены на провал.

Не стоит совершать крупные и дорогостоящие приобретения.