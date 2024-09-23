Как погибла уникальная атомная подлодка К-27 по прозвищу «Нагасаки»

Водолазы МЧС в сентябре исследуют атомную подводную лодку К-27. Как сообщили в ведомстве, подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект, среди прочих затопленных в российской Арктике. К-27 — это единственный советский корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. В период эксплуатации она совершила только три похода, последний из которых закончился серьезной аварией. Подлодку так и не смогли восстановить и в 1981 году затопили в Карском море.

Водолазы МЧС России в сентябре обследуют атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море, сообщили в ведомстве.

«Уже 32 года судно лежит на 31-метровой глубине залива Степового. Подлодка представляет собой наиболее радиационно опасный объект, среди прочих затопленных объектов в российской Арктике», — говорится в публикации.

Водолазы МЧС ведут работы в составе экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в Карском море уже в пятый раз. В сентябре им предстоит работать при суровых погодных условиях, преодолевая снежные бури, брать пробы при низких температурах воздуха и воды.

Как создавалась К-27

К-27 — советская атомная подводная лодка, единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя.

Ее разработка началась осенью 1955 года, за основу взяли проект К‑3 с водо-водяным реактором, поэтому предэскизный и эскизный проекты не понадобились. Уже через год технический проект К-27 был готов, стартовала разработка рабочих чертежей. Строительство лодки началось в 1957 году, специально для К-27 советские конструкторы разработали принципиально новый ядерный реактор. Он был гораздо компактнее реакторов других атомных судов, отличался быстрым набором мощности и простой конструкцией.

В феврале 1958 года на лодку был назначен командир — капитан 2-го ранга Иван Гуляев, под руководством которого набрали экипаж и начали подготовку специалистов. В Обнинске построили специальный испытательный стенд, на котором был установлен реактор с ЖМТ.

В 1959-м на нем произошли две серьезные аварии — некоторые члены экипажа получили серьезную долю облучения, трюмного машиниста Бровцына по инвалидности отправили в запас.

Несмотря на это, руководство торопило ввод новой подлодки в строй. Поэтому ходовые и государственные испытания К-27 в 1963 году решили совместить. За время испытаний атомная подводная лодка прошла 5760 миль за 528 ходовых часов. При этом серьезных происшествий зафиксировано не было, и уже 30 октября 1963-го правительственная комиссия подписала акт о приемке К-27.

Прозвище «Нагасаки» и затопление

К-27 за время эксплуатации совершила лишь три похода. Два из них были рекордными — по дальности, а также продолжительности и протяженности подводного плавания. При этом уже в первом походе в 1964 году на К-27 возникла нештатная ситуация с реактором левого борта. Расплавленный металл попал в газовую систему первого контура и застыл. Единственным способом устранить неисправность была работа на непосредственном месте аварии. Капитану третьего ранга Александру Шпакову пришлось разрезать дефектную трубку и вручную выдалбливать «пробку». Он получил значительную дозу радиации, но остался в строю.

В рамках второго похода также произошло несколько нештатных ситуаций — пожар в седьмом отсеке, где загорелась станция правого гребного электродвигателя; снижение мощности реактора, его отравление ксеноном и последующее «разотравление». По мнению старшего на К-27 капитана 1-го ранга Аркадия Михайловского, причиной возникновения этих ситуаций стал человеческий фактор.

При подготовке к третьему походу атомная подлодка вышла в море для проверки всех систем и механизмов. Произошла еще одна авария, похожая на ту, что случилась в первом походе, — жидкометаллический сплав попал в газовую систему первого контура, только в этот раз на реакторе правого борта. Матросам уже на базе также пришлось вручную выбивать застывший радиоактивный металл, многие получили большие дозы облучения.

По аналогии с К-19, прозванной «Хиросимой», К-27 из-за произошедших аварий окрестили «Нагасаки».

Третий поход стал для лодки последним. 24 мая 1968 года К-27 вышла в Баренцево море. Перед экипажем поставили задачу проверить работу главной энергетической установки после ремонта. В 11:30 при выводе установок на режим полного хода мощность реактора левого борта начала самопроизвольно снижаться. Экипаж попытался поднять ее, однако это не принесло успеха.

В 12:00 в реакторном отсеке произошел резкий скачок уровня гамма-излучения до 150 рентген в час, за которым последовал мощный выброс радиоактивных газов. Личный состав, поняв, что повреждено ядерное топливо, включил аварийную защиту левого реактора. К-27 экстренно всплыла, экипаж провентилировал зараженные помещения и на одном работающем реакторе довел лодку до базы. Все 144 человека личного состава получили сильную дозу облучения, один из матросов погиб прямо на борту, еще восемь впоследствии скончались в госпитале. Основной причиной аварии посчитали использование реактора на предельных режимах.

К-27 более 10 лет пытались вернуть в строй, но очистить ее от радиоактивного метала так и не удалось. В 1979-м ее исключили из состава Военно-морского флота, а через два года затопили в Карском море. Авария на подлодке привела к тому, что программу реакторов с жидкометаллическим теплоносителем закрыли.