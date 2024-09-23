«Детище перестройки»: история ОМОНа в СССР

Отряд милиции особого назначения (ОМОН) стал настоящим «детищем перестройки». Первые 12 отрядов (по одному в крупнейших городах) ОМОНа появились на заре распада СССР – в 1988 году, когда в стране ухудшилась криминогенная обстановка, активно развивалась организованная преступность, а в советских республиках повышался «националистический градус».

Новое – хорошо забытое старое

ОМОН нельзя назвать структурой, созданной с чистого листа. В стране ранее существовали спецподразделения, занимавшиеся выполнением особых функций. Так, после окончания Великой Отечественной войны появилась рота для охраны участников Ялтинской конференции, на основе которой позже сформировали резервный полк из наиболее подготовленных сотрудников МВД. Он в итоге стал Оперативным полком милиции, занимавшимся охраной массовых мероприятий, проходивших в рамках Международного фестиваля молодёжи и студентов и Олимпийских Игр.

Стать омоновцем было непросто. В отряд набирали опытных милиционеров в хорошей физической форме и с необходимыми моральными качествами. Предпочтения отдавались бывшим морским пехотинцам, пограничникам, десантникам, ветеранам боевых действий.

Между двух огней

Так как ОМОН появился в наиболее неспокойное время, то отряды довольно часто оказывались объектами политических спекуляций. Омоновцам приходилось всё чаще участвовать в разгонах митингов и прочих акций протестов.

Яркий пример – прибалтийские отряды милиции особого назначения. Вильнюсский ОМОН с начала 1990 года охранял общественный порядок на митингах активизировавшихся литовских националистов, поддерживаемых западными спецслужбами. Ситуация настолько накалилась, что литовский ОМОН даже пришлось перевести в подчинение МВД СССР.

Аналогичная судьба ждала и латвийский ОМОН. В январе 1991 года, после того как Сейм провозгласил независимость Латвии от Советского Союза, омоновцы заняли ряд государственных зданий. Латвийские чиновники тут же объявили их вне закона и разрешили милиционерам открывать огонь на поражение.

В 1991 году рижский ОМОН вывели в Тюмень, где был сформирован новый отряд, ставший впоследствии одним из лучших российских подразделений такого рода.