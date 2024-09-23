Ту-160 «Белый лебедь»: красивое и грозное детище холодной войны

Он стал самым красивым детищем холодной войны. С эстетической точки зрения межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 – просто невероятен. Самолет притягивал взгляды посетителей в десятках авиасалонов. Но вместе с тем Ту-160 является носителем грозного оружия, которое он способен доставить в любую точку мира. Разработанный в 1970–1980-х годах «Белый лебедь», как прозвали его летчики, и по сей день несет боевое дежурство.

Под крылом «Туполева»

Ту-160 родился как ответ на создание в США бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer. Работы над отечественным стратегическим бомбардировщиком, уникальным по своим летным характеристикам, изначально должны были вести не «туполевцы». Задание от ВВС передали конструкторским бюро Сухого и Мясищева. Требования были жесткие: самолет должен подниматься до высоты 18 км, лететь со скоростью 2200–2500 км/ч на дальность 11–13 тыс. км; при этом на крейсерской дозвуковой скорости преодолевать такое же расстояние у земли, а на высоте – 16–18 тыс. км.

Поставили и другие рамки технического задания. В целом была задача обойти американские аналоги. Уже в начале 1970-х проекты были представлены. Оба КБ предложили четырехдвигательные стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности. Руководству ВВС показали четыре проекта, которые, однако, имели принципиальное различие. Не удовлетворившись ни одним, заказчик решил проводить конкурс.

В качестве наблюдателей было решено привлечь специалистов КБ Туполева. Почему проект не передали им сразу, хотя именно они имели огромный опыт по созданию сверхзвуковых самолетов? Ответ простой. «Туполевцы» были перегружены работой. Только-только они выпустили знаменитый Ту-144, а также бомбардировщик Ту-22М. Но вместе с тем был явный интерес к разработкам Мясищева и Сухого.

И в 1972 году ОКБ Туполева забирает проект себе. Опорными были разработки М-18 ОКБ Мясищева. Именно эту модель формально считали победителем конкурса. Но взяв за базу наработки коллег, «туполевцы» решили привнести собственное видение самолета. Главным конструктором назначили Валентина Близнюка, который уже работал над Ту-144 и Ту-95. Кроме того, в кооперации над проектом трудились свыше 800 предприятий!

Сложностей прибавляло то, что сверхзвуковой самолет должен был стать многорежимным.

Что это значит: он должен был развивать крейсерскую скорость (скорость максимальной дальности с наименьшим расходом топлива на километр пути) не только у земли, но и на максимальной высоте, а также преодолевать средства ПВО противника практически у земли на крейсерской скорости, а на высоте – на сверхзвуковой.

И если с выбором аэродинамической схемы вопросов не возникло (уже были наработки по Ту-244), то решение об изменяемой геометрии крыла приняли не сразу. Дело в том, что преимущества изменяемой стреловидности крыла, позволявшие проходить эшелоны ПВО в любом режиме, компенсировались сложной конструкцией и явным утяжелением самолета. Но было еще одно требование – взлет с коротких взлетно-посадочных полос. И единственным выходом оставалось делать крыло с изменяемой геометрией.

Рекорд за рекордом

Работа шла как в КБ Туполева, так и в других научно-исследовательских институтах и организациях. Необходимо было решить множество задач, каждую из которых можно назвать ключевой. К примеру, вопрос о размещении двигателей. Четыре силовые установки (новые НК-32, разработанные в КБ Кузнецова) решили разместить попарно под каждым крылом. А планер сделали по так называемой интегральной схеме, где передняя часть крыла и фюзеляж объединены в один агрегат.

Необходимо было воплотить множество новшеств, конструкторских идей и задумок. В 1977-м был утвержден эскизный проект, готов полноразмерный макет. И в том же году началось строительство первого экземпляра. В этом были задействованы предприятия со всей страны. Формально изготавливали самолет в Москве, но фюзеляж делали в Казани, опоры шасси – в Горьком, крыло – в Новосибирске и т. д. 18 декабря 1981 года Ту-160 впервые поднялся в небо. Любопытно, что США сделали снимок нового самолета еще в ноябре. А снял его пассажир одного из рейсов, который садился на аэродроме Быково.

Самолет назвали «Белым лебедем» неслучайно. Стратегический бомбардировщик имеет размах крыла от 35,6 до 55,7 м (не забываем, что крыло имеет изменяемую стреловидность – от 20 до 65 градусов). Длинная вытянутая «шея» – узнаваемый элемент Ту-160. Машина могла нести до 45 т боевой нагрузки, в 13 топливных баков заливали 171 000 л топлива. Ракетоносец получился больше и мощнее своего западного конкурента. Широко применили в Ту-160 алюминий, титан и их сплавы. По использованию именно титана самолет до сих пор остается рекордсменом.

«Белый лебедь» – самый габаритный, самый тяжелый, самый быстрый и мощнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире. Его длина – 54,1 м, а высота – 13,1 м. Вес пустого самолета составляет 110 т, а максимальная взлетная масса достигает 275 т. На высоте он мчится со скоростью до 2200 км/ч, а у земли – 1030 км/ч (крейсерская скорость составляет 850 км/ч). Для разбега ему требуется взлетная полоса протяженностью 900 м. Он набирает высоту со скоростью 4400 м/мин и поднимается в воздух до рабочего потолка 16 000 м.

Впечатляет и вооружение. Ту-160 может нести до 12 крылатых ракет. В частности, применяются Х-15, до того – Х-45 и Х-55.

«Белый лебедь» был и остается важнейшим звеном ядерного щита СССР и России. Сейчас его оснащают и ракетами Х-101. В ядерном исполнении ее индекс Х-102. Она способна поражать цели на дальности до 5500 км. Кроме того, в составе вооружения могут быть авиабомбы и мины. В 2023 году Ту-160 стали вооружать ракетами Х-БД, способными уничтожать цели на дальности свыше 6 500 км.

Управляет самолетом Ту-160 экипаж из четырех человек. Для них на борту есть кухня, место для отдыха, туалет. Ведь на боевом дежурстве бомбардировщик может находиться больше суток. Так, например, было в 2010 году, когда ракетоносец пролетел 18 000 км за 24 часа 24 минуты, установив мировой рекорд. Через 10 лет на этой же машине рекорд был побит – экипаж преодолел более 20 000 км, потратив на перелет свыше 25 часов. В общей сложности на Ту-160 установили более 40 мировых рекордов как по длительности, так и по скорости полета.

«Белый лебедь» Ту-160 вновь встает в строй!

В 1984 году Ту-160 был запущен в «серию», а в 1987-м начал поступать в войска. Предполагалось, что в Советском Союзе построят 100 единиц. В итоге было произведено только 35 самолетов. Причем несколько из них после распада СССР остались на Украине. Их судьба оказалась незавидной: 11 «Белых лебедей» решили утилизировать по совместной программе с США. Один бомбардировщик, с налетом всего в 430 часов, отдали в музей в Полтаве. А еще восемь машин Россия успела вернуть вместе с вооружением взамен на «прощение» части долга за газ.

Формально в России новые Ту-160 перестали выпускать в 1992 году. Но заложенные прежде машины все же достроили и поставили на вооружение. И поступали они в войска вплоть до 2000 года. По данным на 2001 год, в боевом строю находилось 15 «Белых лебедей». А официально на вооружение Ту-160 в современной России был принят только в 2005 году! Но в нашей стране решили возобновить производство Ту-160 – потенциал для модернизации у него до сих пор огромный! В мае 2015 года президент Владимир Путин поручил выпустить не менее 50 Ту-160, но уже с приставкой М (модернизированный).

И так получилось, что свое боевое крещение самолет получил также в 2015 году. Стратегический бомбардировщик был задействован во время военной операции в Сирии. 17 ноября экипажи Ту-160 нанесли массированные удары по позициям боевиков. Как сообщало Министерство обороны, применялись ракеты типа Х-101. Позже «Белые лебеди» многократно применялись в борьбе с террористами Исламского государства.

В специальной военной операции на Украине Ту-160 также принимал и принимает участие. С его бортов осуществляют пуски различных крылатых ракет из воздушного пространства России.

По данным на 2022 год, на боевом посту находится 17 единиц Ту-160. Но уже проходят летные испытания новые машины. Зимой 2022 года в воздух поднялся Ту-160М, собранный на Казанском авиационном заводе. Полет проходил всего 34 минуты, штатно.

Эти самолеты унаследовали внешний вид своих предшественников, но собираются на принципиально новой элементной базе. Модернизировано 80% оборудования, установлены новейшие электронные системы, современные узлы связи и навигации. Конструкторы разрабатывают новую крылатую машину с взглядом в будущее: самолет рассчитан на перспективное вооружение, которое сегодня еще только находится в разработке. Но и это еще не все.

Готовится к вступлению в строй Ту-160М2 – абсолютно новый продукт отечественного оборонного комплекса. Внешне различий с предшественником мало – даже не все эксперты найдут их. Но во внутреннем оснащении здесь кардинальные перемены. Во-первых, самолет получит более экономичные двигатели НК-32-02, позволяющие выполнять полет на 1000 км дальше. Во-вторых, будут установлены новейшие комплексы РЭБ, системы навигации и связи. В-третьих, машину оснастят высокоточным вооружением (неядерным), которое рассчитано на применение в локальных конфликтах.

Как сообщали различные источники, в июле 2023 года первый из самолетов Ту-160М2 отправился на летные испытания.

Точно известно, что испытания проходит и Ту-160М, на котором установлена новая радиолокационная система «Новелла». По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, для строительства новых машин пришлось восстановить весь цикл производства. Построили даже целый цех вакуумной сварки титана с уникальным оборудованием.

Но это того стоит! По утверждению экс-министра обороны Сергея Шойгу, в сверхзвуковом классе еще никто не создал лучшего самолета, чем Ту-160. «Белый лебедь» остается тем образцом вооружения, который одним своим присутствием сдерживает потенциального противника. Кстати, у всех Ту-160, несущих боевое дежурство, есть имена. Называют их в честь летчиков, конструкторов, руководителей производств. А один – «Илья Муромец» – в честь богатыря.