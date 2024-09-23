Почему Новая Голландия не стала первым военным портом России

Считается, что 21 сентября 1721 года, Петр I основал в Санкт-Петербурге порт Новая Голландия. Исторические календари помечают это событие как возникновение первого военного порта в России, но обозреватель ГлагоL Олег Павлов выражает в этом некоторое сомнение. Хотя дата всё равно знаменательная.

© Пресс-служба Новой Голландии

Новая Голландия примечательна уже тем, что это единственный искусственный остров в Северной столице. И он действительно возник в связи с военной необходимостью и гораздо раньше, чем порт – как склады для корабельной верфи.

Адмиралтейство находилось рядом и там строились корабли для Балтийского флота, в основном, гребные галеры. Суда в то время были деревянные и для их создания требовалось много корабельного леса – на один корабль уходило 8–10 тысяч стволов дерева — в год только на Адмиралтейской верфи потреблялось до 100 тысяч стволов.

© Н. Ф. Добровольский, «Здесь будет город заложен»

А их надо было где-то хранить и желательно недалеко от места потребления. Вот тогда и устроили склады рядом с верфью и в 1710-х годах прорыли два канала – Адмиралтейский и Крюков. По одной версии они были нужны для доставки леса, по другой Петр сделал их с противопожарной целью – хранилось-то дерево! Представляется, что обе версии верны и одна не исключает другую.

Своё название этот уголок Санкт-Петербурга получил вовсе не в честь далёкой и любимой Петром страны, но из-за неё. Дело в том, что Адмиралтейство и верфи с какого-то момента стали напоминать всем, кто был в Голландии эту страну – корабли на стапелях, полно иностранцев и слышна голландская речь, да и архитектура создавалась европейская. Вот и стали называть это место Голландией.

Ну а появившееся рядом с ней пространство быстро обрело название Новая Голландия. Тем более, что оно стало любимым местом обитания Петра I и, по некоторым данным, у него даже был там дворец. Правда, о нём особых данных не сохранилось и говорят об этом даже сотрудники музея без особой уверенности. Но то, что у него была там рабочая резиденция, сомнений не вызывает – известно, что он частенько угощал там своих офицеров флота, причём часто вино и закуски выставлялись прямо на досках. На дворец не похоже, но пусть будет. На берегу прямоугольного пруда.

© М. Добужинский, «Петр Великий в Голландии. Амстердам, верфи Ост-Индской Компании»

Но 21 сентября 1721 года, дата, действительно, для Новой Голландии знаменательная. Закончилась Северная война и возникла необходимость для стоянки довольно большого галерного флота. Вот тогда-то и появилась эта функция военного порта. Впоследствии она упоминалась вскользь, тем более, что дальнейшая история Новой Голландии и без него была довольно интересной и увлекательной. А для галер выкопают бассейн в районе Васильевского острова размером 530х150 метров и соединённым с Финским заливом каналом.

Но у современного обывателя возникает вопрос: а почему галеры, где огромные мачтовые корабли с парусами и пушками? А вот тут и ответ, почему Новая Голландия не могла стать военным портом в полном смысле этого слова, тем более первым.

Все дело в Балтийском море – оно очень мелкое, а Финский залив бывалые моряки видевшие океанские просторы и вовсе называли «Финской лужей». Кроме гребного флота, галер, и судов с низкой осадкой по этим водам ходить ничего не могло.

К тому же море у Санкт-Петербурга зимой замерзало и по этой причине даже Кронштадт не мог считаться идеальным местом базирования Балтийского флота. Петру и его советникам пришлось изрядно потрудиться, прежде чем выбрать место для зимней стоянки – им стал Ревель, нынешний Таллин. По этой же причине основная база современного флота находится в городе Балтийске в Калининградской области.

Но главной базой при Петре всё равно остается Кронштадт, который был основан на острове Котлин задолго до появления Новой Голландии – 18 мая 1704 года. Укреплять его государь начал после победы в Полтавской битве в 1709 году — здесь были построены гавань, береговые склады, причальные сооружения. Со временем появились гавани Военная, Лесная, Средняя и Купеческая.

Есть чёткое определение военного порта – это «порт, который служит для базирования кораблей военного флота и является частью военно-морской базы. Военный порт имеет рейды и гавани для стоянки кораблей, а также причалы и склады с припасами». Два маленьких канала и речка Мойка явно на стоянку морских больших кораблей не тянули.

Так откуда же возникло утверждение, что первым военным портом стала Новая Голландия? Скорее всего, кто-то однажды так написал, а далее это утверждение стало просто кочевать с сайта на сайт, и даже проникло в календари исторических дат. В пользу такого предположения говорит то обстоятельство, что написано всегда одной строкой и никак не объясняется почему этот порт стал первым. Нет упоминаний о Новой Голландии как о первом порте и в трудах историков флота. Зато много рассказано о других портах, построенных Петром I – в Таганроге, на Балтике, в Архангельске.

Ну а Новая Голландия всё равно одна из самых интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга с уникальной архитектурой и ничем не передаваемой атмосферой. И кучей легенд. Мне вот особенно нравится, связанная с бывшей тюрьмой, прозванной «Бутылка» — оказывается выражение «не лезть в бутылку» от неё и пошло.