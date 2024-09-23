«Пятно Чингисхана»: какая анатомическая особенность существует у монголов

«Пятно Чингисхана» или «монгольское пятно» – врождённое пятно серого или синего цвета, располагающееся в нижней части спины, в области крестца или на ягодицах у представителей монгольской нации. Оно бывает разного размера и, как правило, у детей исчезает к четырём годам. Но чем обусловлена данная анатомическая особенность?

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От родителей к детям

Чаще всего «пятно Чингисхана» встречается у младенцев монголов, бурят, якутов, корейцев, китайцев, японцев, хакасов и других представителей монголоидной расы. Иногда «отметину» можно увидеть у других народов, что свидетельствует о присутствии в роду монголоидов.

Для монголов такая анатомическая особенность – повод для гордости, так как они считают, что таким образом выделятся все потомки великого завоевателя.

Правда, есть и другая легенда, объясняющая появление «монгольского пятна». Якобы ребёнок всё никак не хотел появляться на свет и его за это отшлëпало некое божество.

В Латинской Америке отметину называют «медалью на заду». Но родители детей, у которых она обнаружилась, предпочитают данный факт скрывать. Дело в том, что на другом континенте принято гордиться именно европейским происхождением, а «пятно» свидетельствует как раз о другом.

Научный подход

Первыми научное обоснование явлению в начале XX века попытались дать антропологи Бельц, Финш и Адахи. А в 1925 году изучением вопроса занялся русский врач Вишневский. Все они отмечали, что этот феномен не имеет никакого физиологического или приспособительного значения.

«Монгольское пятно» возникает в результате наследственной мутации монголоидов. К моменту появления на свет у младенцев этой расы процесс формирования эпидермиса не завершается, а меланоциты, отвечающие за цвет кожи, скапливаются в одном месте на теле. Но через три-четыре года «пятно» самостоятельно рассасывается.

В начале нового столетия врачи начали высказывать опасения, что «отметина» может трансформироваться в злокачественное образование. Было проведено масштабное исследование, которое доказало – гипотеза ошибочна. Ни одного случая, когда «пятно» было бы причиной развития болезни, зафиксировать не удалось.