Как поляки в 1945-м мстили украинцам за Волынскую резню

ФСБ России обнародовала на своём сайте документы о преступлениях польских националистов против мирного украинского населения. В материалах рассказывается о нападении боевиков бывшей Армии Крайовой на мирных жителей села Скопов в марте 1945 года. Тогда было убито и замучено около 200 человек, в том числе старики, женщины, дети, а также священнослужители. Ранее ФСБ открыла доступ и к другим свидетельствам преступлений членов АК против украинцев. При этом, по словам аналитиков, в современной Польше подобные факты предпочитают замалчивать.

© Освобождение Польши от немецко-фашистских войск // РИА Новости

Напомним, Армия Крайова была подпольной военной организацией, которая действовала на территории Польши в годы немецкой оккупации. В отличие от просоветской Армии Людова, АК ориентировалась на Великобританию и подчинялась находившемуся в Лондоне польскому правительству в изгнании. При этом в руководстве АК считали СССР таким же врагом, как и Германию, и были намерены вести борьбу с советскими войсками.

После освобождения Польши Красной армией и достижения союзниками договорённости о послевоенном урегулировании в Европе Армия Крайова была официально распущена.

После этого многие из её бывших членов влились в состав силовых структур освобождённой Польши, но отдельные подпольные ячейки продолжили действовать автономно и развернули боевые действия против временного польского правительства и СССР.

Впрочем, враждебная деятельность этих группировок зачастую сводилась к грабежам, убийствам и насилию в отношении мирных белорусов и украинцев, проживавших на территории Польши и в приграничных районах Белорусской и Украинской ССР.

Трагедия села Скопов

Как следует из представленных ФСБ документов, одно из кровавых преступлений было совершено членами бывшей АК 6 марта 1945 года в селе Скопов, расположенном в 27 км западнее Перемышля.

Этот населённый пункт атаковал отряд Ludowa Straż Bezpieczeństwa («Народная стража»), который возглавлял Роман Кисель, действовавший под псевдонимом Семп. В ходе нападения поляки зверски убили около 200 украинцев, в том числе стариков, женщин, детей и священнослужителей грекокатолической (униатской) церкви.

Подробности этих событий стали известны в том числе из писем инженера-химика Николая Демьянчика на имя Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Иоанна. В них он сообщал об убийстве своего отца — священника, членов его семьи, других священников и жителей села Скопов.

Демьянчик отмечает, что его деревня подала заявление о переселении в УССР 27 февраля в рамках соглашения «Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР», которое заключили в сентябре 1944 года руководство Украинской ССР и Польский комитет национального освобождения.

«С тех пор мы считали себя гражданами СССР. 6 марта я поехал в Перемышль, чтобы ускорить наш переезд в СССР, но в тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек) и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям», — писал Демьянчик.

В документе также приводятся подробности зверств «аковцев».

«Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом... У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови. Даже домашнюю работницу не пощадили кровожадные польские волки, и её тоже убили, подвергнув мучениям», — рассказал Демьянчик.

Он обратил внимание на то, что злодеяния были «совершены не случайной бандой», а организованной «боевой польской организацией, в которой деятельное участие принимали местные польские власти».

«Моя семья принадлежала к партии, которая, помня завет незабвенного Богдана Хмельницкого «Волим Русь Восточную, православную», всегда стремилась к великому русскому народу, составной частью которого мы всегда считались и через это были жестоко преследованы в мировую войну... В этот страшный для меня час я обращаюсь к вашему святейшеству с просьбой о помощи. Я прошу вас поддержать мою просьбу перед товарищем Сталиным о проведении следствия в этом Скоповском деле и о наказании виновных», — заключил Демьянчик.

В докладной записке начальника 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ УССР подполковника госбезопасности Л. Медведева отмечалось, что указанные Демьянчиком «факты издевательств и зверских расправ над украинцами и православным духовенством на территории Польши» подтверждались и другими источниками.

По словам политолога Юрия Бондаренко, действия АК в отношении украинцев могли быть спровоцированы аналогичными зверствами бандеровцев.

«Они мстили в том числе за Волынскую резню. Шла борьба, война без правил. Уничтожали всех. И одни, и другие», — отметил Бондаренко в беседе с RT.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич напомнил, что взаимная вражда между поляками и украинцами имела давние корни и началась задолго до Второй мировой войны.

«Поляки и украинцы всегда находились в состоянии межнациональной войны. Не гражданской, а межнациональной. На протяжении веков не украинцы, а тогда ещё казаки совершали набеги на польские земли. Поляки отвечали тем же. Продолжалось это весьма долго», — рассказал специалист в беседе с RT.

«Уничтожить как можно больше населения»

Стоит отметить, что ЦОС ФСБ не впервые обнародует подобные материалы. В 2022 году ведомство открыло доступ к архивным документам о преступлениях боевиков АК на Волыни в 1944—1945 годах.

Среди этих материалов был, в частности, протокол допроса заместителя коменданта Станиславовского инспектората Армии Крайовой Тодея Бонковского, который сообщил следователям, что его ликвидационный отряд совершал налёты на украинские сёла и уничтожал мирных жителей.

«В связи с приближением фронта и перспективы освобождения Западной Украины от немецких оккупантов АК должна уничтожить как можно большее количество украинского населения и этим облегчить в будущем восстановление Польши в границах 1939 года» — так объяснял свои действия Бонковский.

В свою очередь, бывший командующий Станиславовским военным округом Армии Крайовой Владислав Герман на допросе 8 марта 1945 года рассказал, что в своей агитационной работе старался «отвлечь украинских националистов от вражды против поляков и активизировать их борьбу против советской власти».

Кроме того, ФСБ в 2022 году разместила на своём сайте документы, которые свидетельствовали о сотрудничестве части формирований Армии Крайовой с гитлеровцами и участии АК в карательных акциях против польских патриотов и советских партизан, а также в ликвидации мирного украинского и белорусского населения.

Николай Межевич добавил, что аналогичные преступления польские националисты совершали и против евреев. При этом эксперт подчеркнул, что современное польское государство замалчивает подобные факты, стремясь идеализировать образ Армии Крайовой.