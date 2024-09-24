Откуда взялись «коломенская верста» и «пядь с кувыркой»

В Российской империи устанавливать каменные верстовые столбы было велено 22 сентября 1764 года. Первую стелу водрузили на Фонтанке в Санкт-Петербурге, но сама верста стала называться «коломенской». Почему так получилось, разбирался обозреватель ГлагоL Олег Павлов.

Великая французская революция помимо потрясений принесла миру и единую меру веса и расстояний – метрическую систему, которой мы пользуемся сейчас и к которой так привыкли, что кажется, что это было всегда. Но даже в наше время ещё можно встретить фунты, футы, ярды и мили – британская культура до сих пор воюет за свою самобытность, но и она постепенно уступает необходимости унификации – глобализации без этого не бывает.

Ровно тоже самое ранее произошло и в других культурах, которые выработали единую систему мер веса и длины у себя, а многочисленные местечковые канули в лету. Большинство из них так или иначе связаны с человеческим телом, а потому имеют приблизительно одинаковую длину. Но только приблизительно.

На Руси система строилась по руке. Самая маленькая – вершок. Это расстояние главной фаланги указательного пальца и составляло примерно 4,5 сантиметра. Вершки появились вместе с аршином как его часть значительно позже остальных мер. В них измеряли, например, рост человека или высоту животного.

Чаще в глубокой старине использовали пядь, за основу взято расстояние от вытянутых указательных и большого пальца, обычно это около 17–19 сантиметров. Большая пядь – расстояние от большого до среднего пальца, около 22 см. Была еще и «пядь с кувыркой» (или с кувырком), когда добавляли два сустава указательного пальца и получалось 27–30 см.

Затем следовал локоть – тут и объяснять ничего не надо, название говорит за себя само. Укажем только его длину – 45–47 см. Но все же стоит отметить, что локоть как меру длины использовали широко уже с XI века.

Таким образом мы тихонечко подошли к версте и двум её составным частям – аршину и сажени.

Есть версия о восточном происхождении аршина, который на Русь пришёл вместе с купцами. Однако, скорее всего, у него свои доморощенные корни. Дело в том, что аршин удивительным образом составляет примерно 70–71 сантиметр. То есть соответствует длине обычного, размеренного человеческого шага.

Исследователи также указывают на значение корня этого слова – АР. На древнеславянском оно как раз и означало земля. А в шагах всё и измеряли — прежде всего пахотные наделы. Да и расстояние от одного поселения до другого тоже по земле считалось. Удобным его делало и то обстоятельство, что примерно такую же длину в 70 см имело расстояние от плеча до кончика указательного пальца и называлось «аршин от плеча». «От плеча», например, отмеряли куски ткани.

Аршин до введения метрической системы был основной мерой длины, широко используемой в быту и, главным образом, в торговле. Настолько важным, что государство вводит четкую его длину – 71 см.

Это было прописано в «Соборном уложении» царя Алексея Михайловича от 1649 года. Аршин выпускался в виде линейки, делился на вершки, и каждая вершковая насечка была металлической с царским клеймом – чтоб купцы не баловали и не обманывали покупателей. Кроме того, аршин делился на четверти или «чети».

Два-три аршина составляли уже сажень – самую популярную меру короткого расстояния. А вот почему в сажени могло быть два, три и даже четыре аршина сейчас и объясним. Дело в том, что их было три вида. Обычная сажень — это расстояние между большими пальцами вытянутых по бокам рук и составляло 152 см. Маховая сажень чуть больше – 176 см и это расстояние тех же вытянутых рук, только уже до кончиков всех пальцев. Самой большой была косая сажень – это когда вытягивались вбок правая нога и левая рука – она была 248 см.

А вот уже из саженей складывалась и верста. Она тоже была разной – межевой и путевой. Межевой отмеряли выделенные участки «от поворота плуга до поворота». Также такая верста называлась «поприще» и имела вольный характер, зависела от наделов в данной местности.

Путевая верста была более чёткой и примерно единой. Но тоже в разное время разной длины. Так известно, что в XV веке она включала в себя 750 саженей. По «Соборному уложению» она уже имела 1000 саженей, а Пётр Первый устанавливает её окончательный вариант, наиболее распространённый и до Уложения – 500 саженей или 1070 метров на современный пересчёт. Может поэтому Россия так безболезненно впоследствии и перешла на измерение расстояния в километрах – почти совпадает с верстой.

Версты отмеряли деревянными столбиками, которые периодически надо было подновлять. Поэтому при Екатерине Великой в 1764 году и постановили ставить верстовые каменные столбы. Но это народ их прозвал столбами, а на самом деле это были массивные, часто мраморные, обелиски. Затем на них стали указывать расстояние до Москвы или Санкт-Петербурга.

Первый такой установили на Фонтанке как раз в Северной столице и по дороге далее до Петергофа, которой пользовался в основном царский двор. А вот первой дорогой, где верстовые столбы впервые увидел простой народ, был путь от Москвы до Коломны. Монументальные сооружения произвели впечатление. Так и появилось выражение «коломенская верста».