Несчастливая «щука»: загадка гибели последней подлодки Северного флота во время войны

В Великую Отечественную войну многие советские подлодки не вернулись на базы, пропав без вести. Но среди них особое внимание привлекает «Щ-402». Эта субмарина, судя по всему, погибла 21 сентября 1944-го. Однако, что именно произошло с ней в тот день, до сих пор доподлинно не известно.

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Первые потери, первые победы

Подплав Северного флота (СФ) внес заметный вклад в победу в Великой Отечественной войне, уничтожив почти полсотни вражеских транспортов и военных кораблей (лучшего результата добились только балтийцы). Причем в 1941-м подводники-североморцы смогли нанести ущерб врагу, не потеряв ни одной лодки.

Список потерь североморцев открылся лишь 10 января 1942-го, когда в Варангер-фьорде немецкая лодка U-584 торпедировала «М-175». Всего же в 1942–1944 годах погибло 23 подлодки Северного флота, включая «В-1» Израиля Фисановича. Большая часть этих лодок пропала без вести. Одной из них была «Щ-402» – субмарина с непростой судьбой.

Эта «щука» вступила в строй в сентябре 1936-го, войдя в состав Балтфлота. Но в 1937-м через Беломорско-Балтийский канал она перешла на север, став подлодкой Северного флота. Перед советско-финской войной командование «Щ-402» принял старший лейтенант Николай Столбов. За время этого конфликта лодка три раза выходила в поход, но оружие так и не применила.

22 июня 1941-го «Щ-402» находилась в ремонте, однако начавшаяся война заставила срочно завершить все работы и уже 23 июня корабль вновь вступил в строй. Когда же 10 июля командование СФ начало развертывание подводных сил у Тана-фьорда для действий против вражеского судоходства, то «щука» Столбова первой отправилась в этот район.

Днем 14 июля она проникла в гавань Хоннингсвог, где торпедами атаковала «крупный транспорт». Столбов не видел результат атаки, но слышал взрывы. Ошибочно решив, что цель удалось поразить, он доложил об успехе. Командование зачло ему потопленное судно, и с этого момента «Щ-402» считалась одной из лодок (вместе с «Щ-401»), открывших счет победам североморцев.

В следующих двух походах «щуке» не удалось себя никак проявить, в том числе из-за проблем с торпедами. Зато ее четвертый поход стал по-настоящему результативным, чему способствовал отказ подводников СФ от позиционного метода в пользу крейсерства – активного поиска целей. Столбов действовал в районе Порсангер-фьорда, где 17 октября потопил норвежское каботажное судно на 682 брт. Причем цель была уничтожена залпом из четырех торпед, выпущенных с временным интервалом, – новым методом, который североморцы освоили в 1941-м благодаря британским подводникам.

Больше в 1941-м «Щ-402» отличиться не удалось. В декабре лодка встала на ремонт для замены аккумуляторной батареи.

От неудачи к неудаче

21 февраля 1942-го «Щ-402» вновь вышла в море, на этот раз для действий у мыса Нордкин. Через шесть дней она обнаружила и атаковала два вражеских конвоя. На лодке видели два попадания торпед, поэтому Столбов счел один транспорт уничтоженным, а другой – поврежденным. 3 марта «щука» атаковала торпедой два тральщика, но результат нападения остался неизвестен. Тем не менее командование засчитало Столбову три победы, хотя в реальности же «Щ-402» лишь потопила 27 февраля немецкий сторожевик NM-01.

А далее, когда 9 марта «щуку» отправили прикрывать проводку союзного конвоя «PQ-12», она попала в беду. Прибыв на позицию, экипаж обнаружил, что лодка оставляет за собой масляный след, тянущийся из двух внешних балластных цистерн. Чтобы избавиться от него, Столбов приказал продуть солярку из внешних цистерн в море, считая, что внутри лодки имеется достаточный запас топлива. Но на следующий день выяснилось: на «Щ-402» осталось лишь 4,5 т горючего, чего не хватало для возвращения на базу.

Получив тревожный сигнал Столбова, командование немедленно направило к нему две лодки: «Д-3» и «К-21». Но в ожидании помощи экипаж «щуки» решил не сидеть без дела. Подводники слили керосин с торпед, смешали его с машинным маслом и после того, как запас дизельного топлива кончился, лодка шла малым ходом на полученном «коктейле» еще некоторое время.

«К-21» Николая Лунина первой прибыла в нужный район днем 12 марта, но не обнаружила лодки Столбова. Тогда Лунин начал поиски и нашел терпящих бедствие «щукарей» лишь спустя сутки. Лодки пришвартовались друг к другу, после чего «катюша» передала топливо «щуке». Получив солярку, Столбов вернулся на базу. Этот инцидент не помешал награждению «Щ-402» орденом Красного знамени, а ее экипажа – орденами и медалями «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

После ремонта «Щ-402» снова была готова к бою. В мае – августе 1942-го она совершила четыре похода, действуя против вражеского судоходства у берегов северной Норвегии. Во время этих походов Столбов несколько раз атаковал немецкие конвои, заявляя о новых победах. А 25 июля «щука», обнаружив неприятельскую субмарину, выпустила в нее три торпеды. Через полминуты на «Щ-402» услышали взрыв, а так как вражескую подлодку больше не было видно, Столбов счел ее уничтоженной.

Однако в действительности ни эта, ни другие заявленные победы «щуки» за тот период не были подтверждены. Но Николай Столбов был единственным командиром подлодки СФ, который достоверно уничтожил торпедами две цели в 1941–1942 годах, в то время как его коллеги торпедировали лишь по одной. Он обладал нужными качествами для командира лодки и мог бы добиться большего, если бы не трагический случай.

14 августа 1942-го, когда «Щ-402» находилась на позиции у Тана-фьорда, на ней взорвалась аккумуляторная батарея. После этого лодка заполнилась дымом, а во втором отсеке начался пожар. Взрывная волна выгнула переборки, повредила трубопроводы, сдвинула с мест многие механизмы и вывела из строя измерительные приборы. Но хуже всего было то, что в носовой части лодки от взрыва погибли 19 человек и среди них командир лодки, комиссар, помощник командира и штурман.

Выжившим подводникам с трудом удалось довести изуродованный корабль до базы, где «щука» встала на долгий ремонт. Расследование установило: взрыв произошел «вследствие плохой организации службы и грубого нарушения правил ухода за батареей». Признанные виновными в этом начальник электромеханической боевой части Большаков и командир отделения трюмных Алексеев были отданы под суд.

Загадка «Щ-402»

Следующим командиром «щуки» стал Александр Каутский, ранее служивший на «Щ-421» Фёдора Видяева и известный тем, что подал идею поднять парус на подлодке Видяева, потерявшей ход. 17 января 1943-го он вывел «Щ-402» в поход к Варангер-фьорду, где лодка два раза атаковала немецкие конвои. В марте Каутский действовал у норвежского порта Вардё, где его «щуке» пришлось несколько раз форсировать минные заграждения, а также встречаться с плавающими, одиночными минами, сорванными штормами с якорей. Здесь «Щ-402» атаковала еще один конвой.

По результатам обоих походов командование зачло Каутскому потопление четырех вражеских кораблей, но документами противника эти победы не подтверждаются. Тем не менее 26 июля 1943-го приказом наркома ВМФ лодке было присвоено звание гвардейской. Так «Щ-402» стала единственной «щукой» среди четырех гвардейских и краснознаменных подлодок советского флота.

Техническое состояние «Щ-402» было уже неважным, поэтому с октября 1943-го по июнь 1944-го она простояла в ремонте. Хотя лодка была модернизирована, ее дизели из-за интенсивной эксплуатации серьезно износились. По этой причине июльский поход 1944-го прошел безрезультатно – «щука» из-за медленного хода не смогла перехватить ни одного конвоя.

В 1944 году командование СФ внедрило схему взаимодействия ВВС и подлодок при поиске и атаке вражеских конвоев. Авиации и подплаву предписывалось оповещать друг друга как о местонахождении противника, так и о своих перемещениях, чтобы координировать действия кораблей и самолетов.

17 сентября 1944-го «Щ-402» вышла в море и направилась к Конгс-фьорду, где должна была участвовать в совместной операции с ВВС. Назад она уже не вернулась. Согласно официальной версии, утром 21 сентября «щука» была потоплена у Гамвика советским торпедоносцем «Бостон» капитана Михаила Протаса, не знавшего о запрете атак подлодок на участке Вардё-Нордкин.

Протас обнаружил рядом с берегом неизвестную субмарину в надводном положении и атаковал ее торпедой. При втором заходе самолета на месте подлодки было видно большое пятно на поверхности воды и дым. Результат атаки Протас сфотографировал.

После доклада летчика и проявки фотопленки в штабах поняли, что Протас по ошибке уничтожил лодку типа «Щ». Произведенный после этого вызов на связь подлодок, находящихся в море, показал, что «Щ-402» не отвечает. Из этого был сделан вывод, что она пала жертвой дружественного огня.

Однако современные исследования ставят под сомнение эту версию из-за отсутствия в архивах упомянутого фотоснимка. Поэтому кого атаковал торпедоносец Протаса, до сих пор неясно. Нет ответа и на вопрос, что делала подлодка практически без хода вблизи вражеского берега. К тому же атака самолета произошла более чем в 30 милях за пределами позиции «Щ-402» и пришлась на район действий другой подлодки – «С-56».

Эти несостыковки дают основания полагать: лодка Каутского погибла как-то иначе. Например, она могла подорваться на вражеских минах. Так или иначе причина гибели субмарины будет достоверно установлена, лишь когда ее обнаружат и обследуют. Но, как бы то ни было, «Щ-402» остается последней подводной лодкой Северного флота, погибшей в годы Великой Отечественной войны.