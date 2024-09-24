Пробить любую защиту: как создавали гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Одним из самых выдающихся образцов российского оружия, применяемых в ходе спецоперации, стал гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Эта боевая система обладает впечатляющими тактико-техническими характеристиками и возможностями боевого применения. У ракетного комплекса «Кинжал» большое будущее, как и его значение для обеспечения обороноспособности России.

1 декабря 2017 года. Авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» в составе сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31К и гиперзвуковой ракеты приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

18 марта 2022 года. Гиперзвуковой аэробаллистической ракетой уничтожен подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области. Это стало первым боевым применением «Кинжала» в истории.

История создания «Кинжала» и его характеристики

К созданию авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» причастны два российских оборонно-промышленных предприятия: Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) из подмосковной Коломны и ОКБ им. А.И. Микояна. В КБМ на основе ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» разработали гиперзвуковую ракету Х-47М2, а «микояновцы» адаптировали сухопутную ракету к воздушному пуску, сделав истребитель-перехватчик МиГ-31 носителем гиперзвукового оружия. Модернизированный таким образом самолет получил название МиГ-31К.

Впервые о «Кинжале» и его возможностях рассказал президент России Владимир Путин во время выступления перед членами Федерального собрания РФ в марте 2018 года. Тогда-то все и узнали не только название новейшей ракеты, но и некоторые ее ключевые особенности.

«Уникальные летно-тактические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, – говорил президент. – При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета».

А уже 9 мая «Кинжалы» продемонстрировали публично: в воздушной части военного парада участвовали два истребителя МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами (белые ракеты отлично смотрелись на сером фоне самолетов).

Скорость ракеты «Кинжал» – до 10–12 Махов (напомним, сверхзвуковая скорость измеряется единицами, названными в честь австрийского ученого Эрнста Маха, который изучал аэродинамические процессы, сопровождающие сверхзвуковое движение тел: так, скорость звука составляет один Мах, от одного до пяти Махов – сверхзвук, от пяти и больше – гиперзвук).

Дальность поражения «Кинжалом» – до 2 тыс. км, учитывая боевой радиус действия самолета-носителя МиГ-31К (если нести «Кинжал» будет модернизированный бомбардировщик Ту-22М3, то до 3 тыс. км).

Наконец, очень важна и точность попадания. Круговое отклонение ракеты «Кинжал» составляет не более одного метра. Иначе говоря, пущенная на расстоянии в тысячи километров ракета отклоняется от маршрута на буквально ничтожную величину.

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» предназначен для поражения особо защищенных, особо важных стационарных объектов в тылу противника. Для наведения на цель «Кинжал» использует инерциальную навигационную систему (ИНС) с возможностью корректировки от системы ГЛОНАСС или от самолетов ДРЛО – дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Двигатель «Кинжала» – твердотопливный, как и у всех ракет, разработанных в недрах коломенского КБМ.

Воздушный носитель позволил существенно расширить и гибкость (скорость реакции) применения ракетного комплекса, и его радиус поражения. Носитель может быть в кратчайшие сроки переброшен на любой подходящий аэродром. При наличии достаточного количества ракетоносцев их совместное применение – парой, эскадрильей или даже полком – способно создать залп из десятков ракет, несущих противнику колоссальный ущерб.

В экспертной среде считается, что «Кинжал» не имеет мировых аналогов и может преодолеть любую существующую и перспективную систему ПВО и ПРО, доставляя к цели ядерные и обычные боезаряды.

Основные испытания авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» проводились на аэродроме Государственного летно-испытательного центра Минобороны им. В.П. Чкалова (929-й ГЛИЦ) в городе Ахтубинске. Но «Кинжал» испытывали и в различных климатических условиях, в том числе в Арктике. Испытания комплекса в северных широтах велись несколько лет: проводились не только учебно-боевые патрулирования, но и пуски ракет в ходе учений. К примеру, в ноябре 2019 года сообщалось, что МиГ-31К успешно выполнили пуски «Кинжалов», поразив объект на полигоне Пембой.

МиГ-31 как носитель ракетного комплекса «Кинжал»

Почему именно МиГ-31 был выбран в качестве носителя ракеты «Кинжал»? Ведь эта машина изначально создавалась в качестве вовсе не ракетоносца, а тяжелого истребителя-перехватчика.

Все дело в высочайшей скорости, которую способен достичь МиГ-31, а также в дальности его применения. Характеристики у самолета действительно высочайшие: крейсерская скорость – 2,5 тыс. км/ч (максимальная – 3 тыс. км/ч), дальность полета – до 3 тыс. км, высота полета (практический потолок) – 20,6 тыс. метров.

Принцип работы тандема «самолет – ракета» очень прост: МиГ-31 используется в качестве первой ступени ракеты, поднимая ее в стратосферу и разгоняя до сверхзвуковой скорости. Как только необходимая скорость достигнута, экипаж производит пуск «Кинжала» – и ракета летит к цели.

Не последнюю роль в выборе МиГ-31 для «Кинжалов» сыграл и тот факт, что с советских времен в ВВС сохранились десятки этих машин, причем с достаточно высоким остатком ресурса и двигателей, и других компонентов.

Боевое применение комплекса «Кинжал»

По открытым данным, «Кинжал» – как и многие другие ракеты подобного класса – может оснащаться разными боевыми частями, в том числе и специальной (ядерной). Впрочем, как и его прародитель, ракетный комплекс «Искандер».

Однако ядерное оружие, разумеется, является лишь самым последним аргументом, и в ходе боевых действий на Украине никакой необходимости в этом нет. Не говоря уж о том, что и «Кинжал» с обычной боеголовкой более чем эффективен.

Благодаря гиперзвуковой скорости боеголовка «Кинжала» при попадании в цель обладает огромной кинетической энергией, что позволяет ей проникать глубоко под землю, причем строго в нужной точке, где и производится подрыв. Напомним, что масса боевой части «Кинжала» – 800 кг. Эти ракеты с высокой точностью поражают стационарные объекты. В этом они уже преуспели в ходе специальной военной операции.

В зоне СВО «Кинжал» впервые применили 18 марта 2022 года, с его помощью в Ивано-Франковской области Украины был уничтожен подземный арсенал ВСУ. Это хранилище, построенное в поселке Делятин еще в 1950-х годах, могло выдержать удар атомной бомбы. Во всяком случае, так считало военное руководство Украины, принявшее решение о перебазировании туда практически всех оперативно-тактических ракет «Точка-У». «Кинжал» оказался не хуже ядерной бомбы: ракета смогла пробить мощные бетонные своды и уничтожила хорошо укрепленное подземное хранилище ракетных боеприпасов.

Через год «кинжальным» ударом был поражен объединенный штаб ВСУ и НАТО подо Львовом. Минобороны РФ об этом сообщило без лишнего пафоса: «Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины».

А в мае 2023 года «Кинжал» вступил в бой с американской системой ПВО Patriot, размещенной в жилых кварталах Киеве. «Пэтриот» был успешно уничтожен. Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что «Пэтриот» выпустил 32 ракеты для перехвата «Кинжала», но безуспешно. Тем самым на практике было доказано то, что неоднократно заявлялось военно-политическим руководством России: ни действующие, ни перспективные средства ПВО противника сбить ракеты «Кинжал» не способны.

Развертывание «Кинжалов» и новых носителей

В январе 2022 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о создании первого отдельного авиационного полка с самолетами МиГ-31К. Этот авиаполк включен в состав Дальней авиации, а разместили его на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

Несколько ранее ряд источников сообщал о том, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на дальние бомбардировщики Ту-22М3. Логика в этом есть: в отличие от МиГ-31, Ту-22М3 изначально разработаны именно в качестве ракетоносцев.

В сентябре 2023 года появились сообщения о том, что гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО впервые применил истребитель-бомбардировщик Су-34, а его экипаж был представлен к наградам за профессионализм. Таким образом, российские военные стремятся расширить диапазон носителей гиперзвукового ракетного комплекса.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в качестве носителя «Кинжалов» платформа Су-34 гораздо лучше, чем и МиГ-31 и даже Ту-22М3. Бомбардировщики Су-34 в настоящее время находятся в серийном производстве, они способны выдавать требуемую для пуска «Кинжалов» скорость, и для их адаптации к гиперзвуковому оружию необходимы лишь минимальные технические изменения. Иначе говоря, у ракетного комплекса «Кинжал» большое будущее – не меньшее, чем его значение для обеспечения обороноспособности России.