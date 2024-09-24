Амазонки Дагомеи: кем были женщины, обращавшие в бегство французскую армию

Дагомея, небольшое государство, расположенное на Западе Африки, стало «крепким орешком» для колонизаторов. Франция, претендовавшая на эти земли, несколько десятилетий не могла одолеть плохо вооруженную туземную армию. Французы не любят вспоминать этот исторический факт и тому есть вполне логичное объяснение.

© Кадр из фильма «Черная пантера»

Сведения о колонизации Дагомеи, происходившем в конце XIX столетия, во французской исторической литературе и даже учебниках, представлены очень скупо. Дело не в том, что эти события связаны с такой позорной страницей истории Республики, как захват колоний и уничтожение местного населения. Даже наоборот — французы не любят вспоминать Дагомею потому, что армия этого африканского государства, часть которой состояла из женщин, несколько раз наносила тяжелые поражения армии захватчиков.

Первые сведения о воинственных женщинах-амазонках встречаются в работах античных историков. Сейчас невозможно определить, в какой части планеты греческие путешественники встретили воительниц. До нас дошла лишь информация о том, что эти женщины не уступали в бою мужчинам, а в жестокости и коварстве даже превосходили их.

С чем-то подобным столкнулись и французские колониальные войска в 1890 году. Привыкшие к короткому, плохо организованному сопротивлению, европейские военачальники оторопели, когда увидели, что им противостоит настоящая женская армия, хоть и неважно вооруженная, но имеющая прекрасное представление о тактике и стратегии.

Не меньше были озадачены и французские солдаты — они еще никогда не воевали с женщинами. Сначала ситуация показалась опытным воякам, поставившим на колени не одно туземное государство, очень забавной. Но после первого же боя отношение к противнику коренным образом изменилось.

В первом же бою с женщинами, французы потерпели сокрушительное поражение. Более того, у многих видавших виды бойцов появился животный страх перед противником — хладнокровным, безжалостным и абсолютно презирающим смерть. Солдаты заливали свой ужас алкоголем, что еще больше деморализовало войска.

Прошло определенное время пока французы не привыкли к способу ведения боя дагомейских амазонок и не начали одерживать первые скромные победы. Формально в войне выиграли превосходящие противника оружием европейцы. Но до конца уничтожить африканскую Спарту они так и не смогли, постоянно находясь в напряжении из-за диверсий и партизанских нападений.

Охотницы, ставшие бойцами

Государственность Дагомеи началась с правления короля Хоуэгбаджа, который находился у власти с 1645 по 1685 годы. Именно этот монарх объединил разрозненные племена страны и основал столицу государства, город Абомей. Власть короля была абсолютной и священной, а его божественное происхождение подтверждалось многочисленными жертвами, адресованными его предкам.

Но амбиции Хоуэгбаджи росли, и крошечное государство не удовлетворяло «потомка богов». Таким образом Дагомея стала агрессором. Нападая на соседей, поставляя пленных на рабовладельческие рынки Западной Африки и покупая у европейцев огнестрельное оружие, монархия расширялась и крепла. Монархи сменяли один другого, а в Дагомее ничего не менялось — присоединялись новые земли, а их жителей убивали или продавали в рабство.

Но человеческие ресурсы королевства были исчерпаемы и Дагомее стало не хватать солдат. Свои катастрофически заканчивались, а дать в руки порабощенным племенам оружие захватчики не решались. Поэтому один из королей страны, в преддверии очередной войны, обратил внимание на женщин. Если верить легенде, первый боеспособный женский отряд задумывался как элитное подразделение, и его задачей была охрана правителя и его семьи.

Есть и другая гипотеза, согласно которой дагомейские дамы являлись искусными охотницами на слонов. В этой версии женщины сами пришли к королю и предложили свои услуги в качестве боевых единиц в очередной войне. Монарх на это согласился, поставил дам на армейской довольствие и был очень доволен своими новыми солдатами.

По третьей версии, женская армия произошла от отряда, охранявшего короля. Согласно многовековой традиции, мужчины не могли находиться в одном доме с королем в ночное время. Поэтому, с наступлением сумерек, все посты охраны как на улице, так и в помещениях занимали хорошо вооруженные девушки.

Тренировки и самоотречение

Дагомейские женщины-воительницы называли себя mino или n’nonmiton. В переводе с языка их народа это означало «наши матери». Попробовать стать мино могла любая женщина и даже девочка, но в элитные отряды попадали далеко не все. Существовал жесткий отбор, который начинался с «медкомиссии». Претендентки должны были быть абсолютно здоровыми, а кроме этого — статными и красивыми.

Женщины, прошедшие отбор, попадали в настоящий тренировочный ад, который им устраивали воительницы-ветераны. Кроме обучения владения огнестрельным оружием, дагомейки проходили серьезный курс боя с мачете, который был одной из основных дисциплин.

В конце обучения нужно было сдать экзамен — искусно обезглавить противника, роль которого выполнял пленный или провинившийся раб. Отрубание голов вообще было одной из «фишек» амазонок — в бою они старались отделить голову врага и забрать в качестве трофея с собой.

Также амазонки проходили специальную физическую подготовку. В женщинах-воинах развивали силу, ловкость и умение терпеть боль. Обязательной частью тренировочного процесса являлось преодоление препятствий. Отвесная стена, увитая колючей акацией, через которую нужно было перелезть, стала одним из важнейших упражнений.

© BigPicture.ru

Практиковались и многодневные походы по джунглям, в которые можно было брать с собой только мачете. Конечно, такой курс обучения выдерживали далеко не все, но на место «вылетевшей» претендентки тут же приходила новая. Это не удивительно, так как армейская служба гарантировала материальное благополучие и высокий статус в обществе.

Очевидец, британский путешественник Стэнли Альперн писал, что когда отряд амазонок покидал территорию королевской резиденции, впереди шла рабыня, которая непрерывно звонила в колокольчик. Этот звук давал понять идущим навстречу мужчинам, что нужно уйти с дороги и отвернуться. Любые контакты мужчин с амазонками запрещались, а сами женщины официально считались женами монарха.

В королевскую армию могли попасть и принудительно. Нередко родители, желая устроить своей дочери безбедную жизнь, сами отводили ее в казарму. Также можно было просто сообщить представителю короля о скверном характере супруги, и ту просто забирали из дома, чтобы сделать из нее машину для убийств.

Расцвет монархии

Наибольшей военной мощи Дагомея достигла при правлении короля Гезо, который был при власти в 1818–1858 годах. Монарх был невероятно честолюбив и мечтал об империи, в которую входили бы земли не только соседей, но и отдаленных народов. Гезо значительно увеличил бюджет армии, но особое внимание уделил не мужским подразделениям, а именно мино.

При этом короле женщины составляли не менее трети всей армии. Согласно некоторым сведениям, амазонок в Дагомее при Гезо насчитывалось около 6000 тысяч. Требования к претенденткам стали более строгими — в отряды уже не брали просто высоких и красивых. Теперь, чтобы стать воительницей, женщина изначально должна была быть физически сильной. Позже Гезо и вовсе приказал не обращать внимание на внешность — воинственному королю нужны были отборные солдаты, а не модели.

Все, кто имел счастье видеть мино, отмечали исключительность этих женщин. Приехавший в Дагомею в 1863 году по торговым делам британец Ричард Бартон имел счастье присутствовать при обезглавливании амазонками врагов. Предприниматель писал, что мино были настолько хорошо физически развиты, что при отсутствии груди их легко можно было принять за мужчин.

Следом за Гезо престол занял король Беханзин. Этот правитель продолжил курс на милитаризацию страны и особый акцент делал на внедрении в дагомейской армии современного вооружения. Африканская страна начала активно закупать в Германии винтовки и даже пушки.

При Беханзине в армии появился особый отряд женщин-шпионов, которые кроме основных воинских качеств, еще и обладали искусством перевоплощения. Переодетые в торговок, нищенок и пастушек лазутчицы без проблем проникали в глубокий тыл врага, чтобы добыть важную информацию или совершить политическое убийство.

Именно при этом монархе Дагомеей не на шутку заинтересовались французы. Беханзин был тщеславен и с радостью принимал заморских гостей, хвастаясь богатством своей страны и ее военной мощью. Показывали гостям и мино. Вот как рассказывает о женщинах-воинах офицер французской армии Жан Байоль:

«Я видел, как девочка-подросток Наниска осуществила свое первое испытание — убийство. Она подкралась к связанному пленнику со спины, взмахнула большим ножом, и его голова покатилась к ее ногам. Под рев толпы она подняла свой страшный трофей и слизнула кровь жертвы с оружия».

В то время мино одевались в особую форму — мешковатые брюки и длинные туники синего цвета, перехваченные поясом. Женщины-амазонки выбривали себе головы и закрепляли на них миниатюрные короны. Основным оружием мино в конце XIX столетия были винтовки европейского образца. Также каждая женщина имела при себе мачете и короткий кинжал.

Фотография: Амазонки Дагомеи: кем были женщины, которые обращали в бегство французскую армию №12 - BigPicture.ru

Входили в состав армии также лучники и сабельщики. Дагомейская сабля представляла собой нечто среднее между мачете и копьем. Длинное изогнутое лезвие этого оружия закреплялось на 60-сантиметровой рукояти. Такая конструкция позволяла наносить одинаково эффективно как колющие, так и рубящие удары.

Но, несмотря ни на что, французы не впечатлились отрядами мино и решили, что все это не более чем показуха тщеславного туземного монарха. Потом у них было достаточно времени, чтобы пожалеть о своей легкомысленности.

Последние сражения

Офицер Байоль, которого мы уже цитировали, вспоминал, что во время боя увидел ту самую девушку Наниску, которая мастерски расправилась в столице королевства с пленником. Мино как раз убила командира стрелков и деловито отделяла его голову от тела. После боя француз нашел воительницу среди убитых:

«К ее левому запястью был привязан боевой топорик с изогнутым лезвием, на котором были нанесены магические символы. В правой руке она сжимала ствол карабина, украшенный раковинами каури».

После завершения первой войны, из которой Дагомея вышла хоть и с серьезными потерями, но победителем, Беханзин стал еще активнее реформировать армию. Король отлично понимал, что французы уже не оставят его страну в покое и снова придут с оружием. Он был прав — французская армия снова вторглась на территорию королевства в 1892 году, и франко-дагомейская война продолжалась еще два года.

Этот относительно короткий период был насыщен сражениями. Не считая мелких стычек и диверсий, состоялось два десятка серьезных битв, принесших внушительные потери противникам. Но долго противостоять французской армии Дагомея не могла и потерпела поражение. В последней войне погибли почти все мино. Французская пресса того времени активно оправдывала жестокость колониальных войск в Африке, описывая зверства женщин-амазонок и подкрепляя рассказы жуткими картинками.

В частности, в одной из газет появилась иллюстрация, на которой мино в ходе рукопашной схватки перегрызала зубами горло французскому солдату. Таким образом власти Республики очень успешно оправдывали ведение боевых действий в чужой стране, расположенной в тысячах километров от Франции.

Немногие из выживших мино после поражения в войне и превращения Дагомеи в очередную французскую колонию перешли к тактике партизанской войны. Девушки проникали в лагеря захватчиков ночью, под видом проституток и убивали солдат противника спящими, прямо в их постелях.

Концом существования Дагомеи можно назвать высылку короля Беханзина вместе с семьей на остров Мартиника 30 марта 1894. Монарх находился в ссылке до 1906 года, а затем переехал на континент, в Алжир. Почти сразу после приезда здоровье бывшего правителя пошатнулось, и король умер от пневмонии. В 1899 году Дагомея официально стала колонией Франции в Западной Африке, при поддержке бывших союзников Беханзина — Германии и Британии.

Колонией Франции Дагомея оставалась более полувека. Государство, образованное после получения независимости, некоторое время называлось Республика Дагомея, но в 70-х годах получило современное название — Республика Бенин.

О мино в стране вспоминают теперь лишь по праздникам. В эти дни женщины наряжаются в костюмы амазонок и поют боевые и ритуальные песни. Но как явление мино исчезли полностью. В 1979 году умерла последняя дагомейская амазонка, которую звали Нави. На момент смерти женщине было более 100 лет.