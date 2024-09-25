Стая обезьян спасла шестилетнюю девочку от насильника

В индийском штате Уттар-Прадеш стая обезьян спасла шестилетнюю девочку от попытки изнасилования.

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Согласно сообщению Times of India, мужчина заманил девочку в заброшенный дом и попытался напасть на нее, прежде чем его заставила бежать группа обезьян. Позже ребенок рассказал своей семье, что обезьяны спасли ее от бандита. Мужчина угрожал убить ее отца, если она кому-нибудь расскажет об инциденте.

"Моя дочь играла на улице, когда подозреваемый увел ее с собой. На кадрах с камер видеонаблюдения неподалеку можно было увидеть мужчину, идущего по узкой улочке с моей дочерью. Моя дочь была бы уже мертва, если бы не вмешались обезьяны", - сказал ее отец.

Полиция возбудила дело по закону о защите детей, однако личность нападавшего не установлена. Пока никаких арестов не производилось.

Во многих частях Индии обезьяны живут бок о бок с людьми из-за утраты их естественной среды обитания, а некоторые виды, в частности макаки-резусы, печально известны своим порой агрессивным поведением по отношению к людям, когда чувствуют угрозу, уточняет Independent. Многие в стране с индуистским большинством также почитают и кормят животных, которых они считают связанными с полубогом Хануманом, принимающим форму обезьяны. Их часто можно увидеть в больших количествах за пределами храмов, где верующие предлагают им еду.