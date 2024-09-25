«И они действуют не одни». В Польше решили объявить войну бобрам

В Польше решили объявить войну бобрам. Казалось бы, трудно найти страну, где этих грызунов любят сильнее — достаточно вспомнить знаменитое видео о поляке и бобре, породившее мем «Бобр курва». Но у властей есть повод: очередное наводнение на юге страны. Если бы не бобры, оно могло бы причинить куда меньше вреда. Подобные проблемы возникают не в первый раз и не только в Польше. От бобров страдает половина Европы и даже Южная Америка, но справиться с ними пока не удается никому.

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Польские власти выступили против бобров и предложили их съесть

На заседании кризисного штаба премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что принято решение контролировать места обитания бобров и бороться с последствиями разрушения ими дамб. По его словам, необходимо делать все возможное в рамках существующих законов, а если в них станет тесно, то принять новые.

«Иногда нужно выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень, а также прочностью дамб», — Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Поводом для грозных заявлений стали сильнейшие наводнения в Силезском, Нижнесилезском, Опольском, Любушском и Малопольском воеводствах на юге, юго-западе и западе Польши. Причиной послужило повышение уровня воды в реках после обрушившегося на Европу шторма «Борис».

Шторм бушует не только в Польше: жертвами стихии стали четыре человека в Румынии и один в Австрии. Еще один человек числился пропавшим без вести. «Борис» полностью разрушил или повредил более пяти тысяч частных жилых домов. В отдельных реках региона уровень воды поднялся более чем в два раза, что угрожало подтоплением десяткам населенных пунктов.

Однако польские власти считают, что наводнение могло быть менее разрушительным, если бы не бобры. Эта идея уже много лет всплывает после каждого стихийного бедствия.

«Величайший враг защиты от наводнений — это животное по имени бобр, — заявил в 2010 году тогдашний министр иностранных дел Польши Ежи Миллер. — Они живут вдоль дамб на Висле и причиняют им массу вреда».

Пресс-секретарь польской службы пожарной охраны Павел Фратчак рассказывал, что бобры роют ходы прямо через заслоны, которые строят для защиты от наводнений.

«И они действуют не одни, — предупредил он. — Водяные крысы тоже там».

Польский премьер-министр утверждает, что в прошлом борьбе с бобрами мешали экологи. Они считают, что разрушение бобрами дамб можно предотвратить и не истребляя животных. Для этого, по их мнению, дамбы следует строить дальше от рек, где обитают бобры, или покрывать их металлической сеткой.

Власти Польши называют это полумерами и предлагают решать проблему более традиционными способами. В 2019 году министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановски заявил, что бобров нужно съесть.

«Если бы люди вспомнили, что бобровые хвосты имеют свойства афродизиака, то не исключено, что проблема с бобрами просто исчезла бы», — сказал он, выступая перед парламентом.

Никто его не послушал, бобров не съели, а проблема не исчезла. В 2022 году грызуны сломали плотину в городе Лобез и вода размыла важную автотрассу. Ремонтировать пришлось несколько месяцев.

В 2013 году крупный бобр загрыз белорусского рыболова, который пытался его сфотографировать

Бобры — это небольшие, но поразительно эффективные создания. Чтобы повалить дерево толщиной 25 сантиметров, этому грызуну понадобится не больше часа. И они редко действуют в одиночку. За год бобровая семья валит до 300 деревьев.

По словам латвийского биолога Михаила Пупиньша, люди не вполне верно представляют себе бобров.

«Бобер — это опасный зверь массой до 40 килограммов со своими "взглядами на жизнь", который не любит, когда его трогают и уж тем более когда встают у него на пути», — утверждает он.

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«Его зубы — это два ножа. Бобер может запросто убить человека, и такие случаи уже бывали», — Михаил Пупиньш, биолог.

Такие случаи действительно бывали. Самый известный произошел в 2013 году в Белоруссии, где крупный бобер напал на рыболова, который хотел его сфотографировать, и дважды укусил за бедро. На помощь рыболову пришли друзья: они перевязали рану и вызвали скорую помощь, но тот все равно истек кровью.

Белорусские власти, как и их польские соседи, жаловались на чересчур расплодившихся бобров. Численность грызунов превышает оптимальную примерно в два с половиной раза. Они заселили многие мелиоративные каналы и построили там плотины, в результате чего оказались затопленными большие участки леса.

Начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Белоруссии Александр Козорез сетовал, что охотники не желают их отстреливать: слишком скучная добыча.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии предлагало переселять бобров из одной части страны в другую, чтобы регулировать их численность.

«К примеру, в Витебской области есть территории, где очень низкая численность бобров, туда и будем переселять их с Полесья, где их избыток», — объяснял заместитель министра Виталий Кулик.

В Аргентине обещали истребить 100 тысяч бобров гуманными ударами по голове

Еще одна пострадавшая страна — Аргентина, где бобры появились меньше 80 лет назад. Их привезли из Канады в надежде, что они станут ценными промысловыми животными. Вместо этого бобры расплодились сверх меры и стали уничтожать лес. Они валят деревья, строят плотины и затапливают гигантские площади.

Известный аргентинский натуралист Клаудио Бертонатти сравнивал происходящее на Огненной Земле с уничтожением лесов в Польше во время Второй мировой войны.

«Что тут произошло? Бобры, вот что тут произошло», — мрачно говорил он.

По оценке властей, к 2016 году была опустошена территория, вдвое превышающая площадь Буэнос-Айреса.

«Им хватает нескольких часов, чтобы повалить маленькое дерево. На большое у них уходит несколько дней. Речь идет о деревьях, которым по 100-150 лет. Их так просто не вернуть», — Эрио Курто, глава аргентинской природоохранной организации.

В 2016 году власти Аргентины объявили, что истребят 100 тысяч бобров, которые опустошают леса провинции Огненная Земля. Согласно плану, рассчитанному на 10-15 лет, бобров будут ловить, а затем гуманно убивать ударами по голове.

Соседняя Чили, также страдающая от нашествия этих животных, обещала поддержать начинание. Кроме того, истребление бобров одобрили ООН и защитники природы.

В Германии бобры больше десяти лет портят дамбы на реке Одре. Причем, учитывая близость польской границы, возможно, это те же самые бобры, с которыми планирует воевать Туск. В 2014 году власти земли Бранденбург подсчитали, что грызуны повредили 77 километров плотин. Целыми остались чуть больше половины.

«Бобров нужно вытеснить в районы, где они не причинят вреда», — заявляла тогда местная политическая деятельница Карстен Биркхольц.

Вред, причиняемый бобрами, не исчерпывается нападением на людей и сломанными плотинами. На Аляске бобры приводят к таянию вечной мерзлоты. Ученые обнаружили, что грызуны, перебирающиеся туда из-за потепления, невольно ускорили этот процесс. Бобры восстанавливают озера, которые заполняются теплой водой. Мерзлота начинает таять и выделяет большие объемы метана и углекислого газа. Это, среди прочего, повышает риск стихийных природных пожаров.

Бобры спасают Англию от потопов и останавливают утечку нефти в России

Обратные примеры тоже встречаются, хоть и реже. В 2023 году сообщалось, что бобры спасли от затопления британский городок Пиккеринг. Потоки воды с вересковых пустошей к северу от города то и дело приводили к наводнениям, пока рядом не поселилась семейство бобров. За три года они построили естественную преграду, которая защитила город от затопления.

«Они соорудили плотину из бревен и палок, и большое количество ила проросло и укрепило дамбу. Теперь ее длина составляет почти 70 метров, что делает ее самой крупной бобровой плотиной в Великобритании», — Кэт Башфорт, эколог.

Исследователи из Университета Эксетера установили, что огромная плотина помогает отвести излишки воды от города. Несколько дополнительных плотин меньшего размера, которые бобры построили ниже по течению, замедляют продвижение воды.

Похожий случай был и в России. В 2022 году бобровая плотина не допустила загрязнения воды в ручье Кычан после разгерметизации нефтепровода Ухта — Ярославль, который обслуживает «Транснефть-Север».