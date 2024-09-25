Советские летчики-предатели: что с ними стало на Западе

Человеку всегда кажется, что лучше там, где его нет. Во времена существования СССР многие граждане социалистического лагеря пытались нелегально перебраться на Запад. Кого-то из них встречали тепло, кого-то прохладно, но больше всех ценились угонщики военных самолетов. Для них воздушные ворота Запада были открыты всегда.

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В эмиграцию на боевом истребителе

Несмотря на декларируемые на Западе ценности демократии, далеко не все перебежчики принимались одинаково хорошо. Особенно это касалось угонщиков воздушных судов. В том случае если перебежчики похищали гражданский авиалайнер, то им рады не были. Их даже могли вернуть обратно.

Иное дело военные самолеты. Учитывая, что в советское время отечественная авиационная техника являлась лучшей в мире, за ее новейшими образцами велась самая настоящая охота. В том случае если пилот, изменив Родине, доставлял боевую машину на Запад, его готовы были носить на руках. Особенно ценились истребители семейств Су и МиГ. При этом надо отдать должное советским летчикам, предатели среди них попадались крайне редко. В основном, прихватив с собой боевую машину, из социалистического лагеря бежали представители стран Восточной Европы. Венгры перебирались в Австрию и Италию на советских МиГ-15 и МиГ-21, а поляки на этих же самолетах норовили удрать в Швецию. Встречались случаи перехода на сторону потенциального противника вместе со своими самолетами у пилотов ГДР и Румынии. Не лучшем образом выглядели пилоты союзных стран: КНДР, Афганистана, Ливии, Сирии и Кубы. Причем угоны военных воздушных судов происходили и после распада СССР.

Последний подобный случай произошел в январе 2013 года, когда пилот Сирии перелетел в Турцию на МиГ-23. При этом необходимо отметить, что принимающую сторону порой интересовали даже не столько технические новшества самолетов, сколько система «свой-чужой», коды которой регулярно меняются.

Судьба предателя

Самое интересное, что судьба большинства пилотов-перебежчиков после побега из СССР оказывалась крайне туманной. Чаще всего они просто бесследно исчезали в недрах западных спецслужб. В 1961 году один из советских летчиков на Су-9 сбежал в иранский Абадан. Его самолет тут же окружили сотрудники разведки США. Истребитель в течение суток разобрали на части и в таком виде отправили за океан. Вслед за ним после беседы с офицерами отдела иностранных технологий МО США последовал и пилот. Больше о нем никто ничего не слышал. Аналогичная судьба постигла в 1989 году Александра Зуева, сбежавшего на МиГ-29 в турецкий Трабзон. Хотя самолет по жесткому требованию СССР вернули, летчик получил политическое убежище в США, где вскоре погиб в авиакатастрофе.

Горе-техник

В то же время самой удивительной историей с угоном самолета за рубеж можно назвать ту, что произошла 27 мая 1973 года с 23-летним Евгением Вронским. Дело в том, что угонщиками военных самолетов обычно являются их собственные пилоты. Что, в общем-то, логично. Но в данном случае все обстояло совершенно иначе.

Евгений Вронский служил военным техником по обслуживанию истребителей, но сам на них никогда не летал. Тем не менее желание оказаться за кордоном у молодого человека было настолько велико, что он решился на угон Су-7Б. Хитрый техник попросил своего приятеля дать ему потренироваться на летном тренажере. Получив простейшие навыки управления истребителем, Вронский проник в боевую машину, завел турбины и пошел на взлет. Сотрудники аэродрома были в шоке. Истребитель неровными рывками проехал по взлетно-посадочной полосе, взлетел и стал набирать высоту, даже не убрав шасси. Любому было понятно: за штурвалом дилетант. При этом тот факт, что механик, впервые севший в кабину пилота, сумел взлететь, уже выглядит как чудо.

Направился угонщик в сторону Берлина, благо тот находился прямо по курсу самолета. Однако командование ВВС не собиралось отдавать в руки потенциального противника очередную боевую машину. На перехват поднялись 32 истребителя с территории ГДР. Но беглец опять каким-то чудом сумел проскочить сквозь них. Понимая, что приземлиться он не сможет, Вронский катапультировался над территорией ФРГ. Приземление прошло удачно. Технику-предателю предоставили политическое убежище, но дальше его следы теряются…