Как отмечают День учителя в России и в мире: история и традиции

Когда отмечают День учителя

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября. Он совпадает со Всемирным Днем учителя. В 2024 году 5 октября выпадает на субботу.

История праздника

Празднику почти 60 лет. Решение о том, что педагогам нужен собственный профессиональный праздник, было принято в 1965 году.

Строгой даты не было, учителей поздравляли в первое воскресенье октября. Каждый год это было в разные дни.

А вот через тридцать лет, в 1994 году, было принято иное решение - отмечать День учителя в четко определенный день. Почему так?

Дата напрямую связана с важнейшей конференцией правительств разных стран (5 октября,1966 год), ЮНЕСКО и международной организации труда и появлением серьезного правового акта. Это была совместная резолюция. В ее названии говорилось об учителях, но на деле документ касался всех педагогических работников, их семей, условий труда, прописывал правила подготовки учителей, обязательства работодателей, закреплял высокий статус и значение педагогов. Главное, признавалось, что именно образование обеспечивает прогресс человечеству и является ценнейшим нематериальным активом.

В 1994 году дата проведения конференции была объявлена Международным днем учителя. Россия поддержала это решение.

А некоторые бывшие республики СССР, которые теперь стали независимыми государствами, чествуют педагогов по-прежнему в первое воскресенье октября. Среди них, к примеру, Казахстан, бывшая Казахская ССР.

Старые и новые традиции празднования

Цветы и сладости

Цветы и сладости можно считать обязательной программой праздника. Только раньше ученики приходили в школу с дачными астрами, гладиолусами и коробками конфет "Ассорти", а сейчас - с букетами от флористов и экзотическими угощеньями, сухофруктами, орехами, цветами из шоколада.

В те годы, когда День учителя отмечался по воскресеньям, праздник растягивался на три дня - с субботы до понедельника, классы утопали в цветах. У учителей на этот случай были готовы ведра с водой, ведь с букетом приходил каждый ученик. Сейчас многие школы принимают решение подарить учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги отдать на благотворительность.

Дни самоуправления

В некоторых школах в советское время проводились дни самоуправления. На все должности в школе на один день "назначались" сами ученики. Были не только "учителя", но и завучи, и директор. Уроки проводили сами ученики. Естественно, готовились к этому заранее, составляли план вместе с учителями, готовили задания. Обстановка была такая торжественная, что даже школьные хулиганы вели себя пристойно и не срывали эти необычные занятия.

Кстати, уроки могли быть сокращенными на пять минут или даже на 15, чтобы учителя поскорее освободились и успели к праздничному столу.

В гости к любимому учителю и другие традиции

Случалось, что ученики приходили всем классом в гости к любимому педагогу. Или к учителю, который уже не работает в школе. По телевизору в этот день и накануне показывали фильмы про школу. Например, "Розыгрыш", "Доживем до понедельника".

В школах проходили концерты, театрализованные представления, родители могли организовать чаепитие для педагогов.

Сейчас в некоторых школах День учителя приходится на каникулы, так что поздравления бывают скромными. Если это обычный учебный день, администрация может сократить уроки до 30 минут, как это бывало раньше. Или отменить в расписании седьмые уроки.

Так как свободный проход в школу для родителей сейчас запрещен, чаще всего класс делегирует кого-то из родительского комитета с букетом и конвертом с сертификатом в какой-либо магазин.

Награды лучшим учителям

Ко Дню учителя педагогов награждают государственными наградами - орденами, медалями и почетными грамотами, присваивают им почетные звания - "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель Российской Федерации". Награждают знаком отличия "За наставничество" педагогов, которые воспитали учеников, ставших Героями России. Ко Дню учителя приурочено объявление итогов Всероссийского конкурса "Учитель года", когда называется имя лучшего педагога страны. Объявление итогов проходит в торжественной обстановке, всегда - на лучших площадках страны. В последние годы это государственный Кремлевский дворец. Финалистов и победителя поздравляют министр просвещения и первые лица государства. В 2023 году абсолютным победителем стал учитель русского языка и литературы школы МИДа в Иране Олег Янковский. Победителю полагаются традиционный приз - статуэтка хрустального пеликана и миллион рублей. Шесть призеров конкурса получают по 500 тысяч рублей каждый.

Что нужно учитывать при выборе подарка на День учителя

© Владимир Смирнов/ТАСС

Во времена Советского Союза дарить дорогие подарки было не принято. Кроме цветов и конфет - открытка, чайная пара, красивый платок - максимум.

Затем в моду вошли ценные подарки, например сервиз или ювелирное украшение, модный телефон, дорогая техника.

Сейчас запрещены подарки дороже трех тысяч рублей. Иначе при проверке у педагога могут быть большие неприятности.

Интересные факты

Всемирный День учителя отмечается 5 октября в 100 странах.

У праздника День знаний, который мы отмечаем 1 сентября, и праздника "Прощание с букварем" есть автор - педагог Федор Федорович Брюховецкий.

В Германии еще в начале XIX века в школах был предмет "отечествоведение". В России в 1862 году один из основателей Педагогического общества в Санкт-Петербурге Николай Вессель предлагал вести в школах "отчизноведение". И в некоторых гимназиях такой урок появился. Были школы, где такой курс назывался "родиноведением". К учебному материалу составителя В. Ряднова (1893 год) прилагались вопросы для повторения, "таблицы для памяти", планы, карты и рисунки, "пробные уроки".

Во многих странах нет отдельного праздника для педагогов детских садов. В День учителя чествуют и тех, и других. В России воспитатели детских садов имеют свой собственный профессиональный праздник.

Резолюция ЮНЕСКО "О положении учителей"

В этом важнейшем документе, в числе прочего указывалось: