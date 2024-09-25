Была ли проституция в СССР

Если верить официальным источникам, проституции в СССР не было, поскольку это позорный пережиток буржуазного строя был искоренен в первые годы советской власти. Но при этом каждый взрослый гражданин страны знал о существовании «ночных бабочек», а кое-кто даже пользовался их услугами. Как же существовал этот специфический нелегальный бизнес в стране, где мораль и семейные ценности стояли во главе всего?

© Кадр из фильма «Интердевочка»

В царской России дела с проституцией обстояли так же как и в Европе. С той разве что разницей, что русский человек, по своей натуре стыдливый и богобоязненный, старался не выставлять пороки напоказ. Власти, общественность и церковь порицали торговлю телом, но при этом предпочитали сражаться с другими, более насущными проблемами.

© Проститутка из борделя в Российской империи. 1910 год

Все что было сделано — это попытка упорядочить деятельность путан, заставив их проходить осмотры и оформлять «желтые билеты». В целом к проституткам на Руси всегда относились снисходительно, с жалостью, как к жертвам обстоятельств. Не любили только сутенеров, потому что считалось, что они пользуются отчаянным положением женщин, вовлекая их в разврат.

После революции: попытка легализироваться и «стакан воды»

После революции 1917 года «ночные бабочки» почему-то решили, что их возьмут в светлое будущее и даже начали создавать профсоюзы. Но советская власть не желала видеть в проститутках таких же тружениц, как ткачихи или кухарки, поэтому легализоваться им не удалось.

© Путаны, задержанные милицией. 1920-е годы

Бывало и так, что представительниц древнейшей профессии и вовсе обвиняли в пособничестве контрреволюции. Известен случай, когда Ленин отправил в Нижний Новгород телеграмму с предложением «пустить в расход» сотню путан, чтобы остальным было неповадно. Кто-то доложил вождю, что нижегородские проститутки спаивают революционных солдат и матросов, мешая им бороться с мировым капиталом. Было ли выполнено это пожелание — неизвестно, но полностью исключить этого нельзя.

Некоторые большевистские теории вообще поставили под угрозу проституцию в России как явление. Молодежь с восторгом смаковала идею так называемого «стакана воды», согласно которой секс приравнивался к утолению жажды и голода. Сторонники этой теории утверждали, что удовлетворять сексуальные потребности современный советский человек должен также просто и естественно, как выпивать стакан воды.

Нетрудно догадаться, что если бы это веяние получило поддержку «вверху», ни одна сознательная советская женщина не могла бы отказать другому гражданину в его потребности. Секс мог стать бесплатным и общедоступным, но трудно сказать, как бы это выглядело с точки зрения общественной морали и семьи. Поэтому сам Владимир Ильич в пух и прах разнес сторонников «стакана воды», обозвав их «сумасшедшей молодежью».

Хотя секс и не сделали общедоступным и бесплатным достоянием народа, путанам легче не стало. Советская власть вяло, но непрерывно с ними боролась — устраивала милицейские облавы, отправляла на принудительные работы, штрафовала и даже давала тюремные сроки. Несмотря на это, советские мужчины продолжали пользоваться услугами жриц любви — в 20-30 годы, по официальным данным, 60% мужчин старше 18 лет хотя бы раз прибегали к услугам проституток.

Но так же как и при «царском режиме» решительного боя продажной любви никто давать не собирался — страна боролась то с «буржуазными недобитками» и религией, то с вредителями на производстве и тунеядцами. С точки зрения научного коммунизма, бороться с проституцией и вовсе не стоило — путаны, по мере развития общества, должны были сами отказаться от своей профессии в пользу чего-то более общественно полезного и светлого, например, ради работы на фабриках или в колхозах.

Официально — отсутствует!

В 1954 году представители СССР в ООН официально заявили о том, что в стране больше нет таких «язв общества» как проституция и торговля людьми. Это заявление было сделано после подписания странами-участниками Конвенции ООН о борьбе с этими порочащими человечество проблемами. Тем не менее этот исторический документ наши подписали.

Иностранец, приехавший в СССР с краткосрочным визитом, мог бы убедиться в том, что публичных домов в стране и на самом деле нет, а в вечерних переулках не кучкуются вызывающе одетые барышни. Но очень скоро становилось ясно, что получить секс-услуги иностранцу не представляло особого труда — девушки легкого поведения постоянно околачивались в гостиницах «Интурист», в престижных ресторанах и у валютных магазинов.

Валютных проституток никто особо не притеснял, и милиция часто делала вид, что вообще их не видит. Секрет такой терпимости был прост — путаны получали неофициальное разрешение на работу лишь в том случае, если становились осведомителями КГБ. Иногда они даже получали «заказ» от своих кураторов на того или иного гостя страны.

Иногда требовалось разговорить интуриста, а бывало и так, что на Лубянке интересовались содержимым портфеля ученого, приехавшего в Москву на конференцию. Случалось, что любителя русских девушек просто сводили с проститутками, а потом шантажом заставляли работать на советские спецслужбы.

Для советских граждан все это было далеким — они искали продажной любви на вокзалах, в пивных и на объездных трассах крупных городов. Обычно это были не слишком богемного вида потрепанные жизнью гражданки, не ставившие высоких ценников и готовые оказать услуги в съемной комнате в коммуналке, в кабине грузовика или даже в подворотне.

Романтика 90-х и «интердевочки»

Перестройка сломала все устои, и советские граждане начали лихорадочно наверстывать все то, чего на протяжении многих десятилетий были лишены. Проститутки перестали скрываться от милиции и общественности, из-за чего некоторые улицы Москвы и Питера превратились в настоящие выставки живого товара.

Очень скоро проституция романтизируется и превращается из постыдного занятия в «элитную профессию». Фильм «Интердевочка» стал для тысяч девушек настоящей инструкцией к действию, а валютная проституция — выходом из беспробудной нищеты и возможностью устроить свою жизнь с денежным иностранцем.

Одновременно с этим проституция криминализировалась. Девушки, занимавшиеся древнейшим ремеслом, сильно рисковали, особенно оказывая услуги «братве». Немало путан были убиты и искалечены беспредельщиками или вовсе бесследно исчезли. Рисковали имея дело с проститутками и сами клиенты — появилось такое понятие как «клофелинщица». В лучшем случае жертвы отравления опасным препаратом теряли норковые шапки, дубленки и кошельки, а в худшем — лишались жизни.

Цифровая эпоха и проституция

В наши дни проституткам нет необходимости стоять на вечерних улицах или подсаживаться за столики в кафе и ресторанах. Многочисленные сервисы «для досуга» предлагают любые виды интимных услуг, вплоть до самых экзотических. Официально работают массажные салоны, под прикрытием которых часто функционируют самые обычные бордели.

Сейчас частницам нет нужды рисковать кудрями, отстаивая право на клиента в схватке друг с другом — теперь мужчины находят дам в Сети и приходят к ним на квартиры или заказывают проституток на дом, как пиццу, не вставая с дивана. Изменилось и отношение к этому вопросу в правительстве. Наконец было признано, что проституция существует и что с ней нужно что-то делать.

В современной России подход к проблеме продажной любви очень разноплановый. Коммунисты считают, что с проституцией нужно бороться, Жириновский и его однопартийцы по ЛДПР уверены, что ее нужно легализировать и обложить налогом, а некоторые, как и раньше, склонны не придавать вопросу значения и заверяют, что есть вопросы и поважнее.