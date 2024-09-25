Как можно защитить Землю от опасных космических камней

Крупные астероиды способен уничтожить нашу планету в одно мгновение. Ученые постоянно работают над методами отклонения или разрушения потенциально опасных космических камней. Недавно появился еще один способ — специалисты Национальной лаборатории Сандия показали концептуальный метод отклонения потенциального земного астероида с помощью рентгеновского излучения.

По мнению ученых, сбить астероид с курса можно ядерным взрывом рядом с камнем. Взрыв может быстро нагреть поверхность, создав струи пара, которые оттолкнут его. Исследователи смоделировали этот сценарий в лабораторных экспериментах, используя в качестве «астероидов» два 12-миллиметровых образца из кварца и плавленого кварца. Импульсы мягкого рентгеновского излучения поражали мишени, пишет New Atlas.

Излучение достаточно быстро нагрело поверхности образцов и отправило их в устойчивый свободный полет. Скорость полета составила 69,5 м/с для кварцевого образца и 70,3 м/с для плавленого кварца. Затем астрофизики использовали эту отправную точку для моделирования в масштабах реального астероида. Оказалось, что метод ядерного отклонения может работать на космических камнях шириной до 4 км, что довольно важно, ведь астероид такого размера может вызвать хаос и разрушения мирового масштаба.

А такое уже случалось — около 65 млн лет назад астероид шириной около 10 км врезался в территорию современного полуострова Юкатан, выпустив энергию, эквивалентную 4,7 млрд атомных бомб. Около 75% всей жизни на Земле было уничтожено.