Как экстремал полетал на «ковре-самолете»

Житель Франции признался, что с детства мечтал почувствовать себя настоящим Аладдином. Фредди Монтиньи совершил прыжок с высоты 2400 метров с горы Круа де Тот. 44-летний экстремал пролетел на «ковре-самолёте» около километра. Во избежание лишнего риска мужчина надел парашют, который спас бы его в случае внештатной ситуации.

© Чемпионат.com // Из личного архива Фредди Монтиньи

Благодаря своему летающему ковру я понял, что запросто могу бросить вызов привычной реальности, несмотря на то что перемещаться на нём я могу не с любой скоростью и не в любом направлении, — рассказал Монтиньи после прыжка.

Фредди вот уже 19 лет занимается парапланеризмом. В возрасте 30 лет он начал прыгать с парашютом, а в 35 захотел освоить управление дельтапланом. Осуществить мечту о полёте на «ковре-самолёте» экстремал смог с помощью отточенных за многие годы навыков.

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