Как спасли загнанного косатками редкого кита

Гренландский кит, оказавшийся на отмели в районе мыса Врангеля в Хабаровском крае из-за косаток, ушел в море. Об этом сообщила в своем Росприроднадзора Светлана Радионова.

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По ее словам, кит заплыл в бухту, где в это время начался отлив, уходя от стаи косаток. «Экстренно уведомили о ситуации рабочую группу ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, которая мониторит популяцию гренландских китов в регионе по нашему разрешению», — рассказала она.

На место выехали ученые, они дали рекомендации группе, находившейся с китом. За состоянием млекопитающего постоянно следили, его поливали водой и отпугивали птиц. Кит благополучно дождался прилива и ушел в море.

Ранее сообщалось, что стая косаток вплотную приблизилась к россиянам и попала на видео. Косатки окружили судно в Японском море, недалеко от села Рудная Пристань.