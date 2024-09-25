Зачем США хотели взорвать Луну

Луна долгое время оставалась «спорной территорией» для США и СССР. Американцы первыми высадили на спутнике Земли человека, но Москва не отказалась от притязаний на небесное тело. В ответ Вашингтон разработал проект по подрыву Луны атомной бомбой.

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У страха глаза велики

Стоит отметить, что высадка американских астронавтов на Луне не принесла никакой практической пользы. Данная акция стала лишь ответом на космические успехи СССР. Но Пентагон на полном серьёзе рассматривал единственный естественный спутник Земли в военных целях.

В 50-х годах был на другом континенте был разработан и запущен «Проект А115», предусматривающий ядерный удар по Луне не позже 1958 года. Американцам очень уж хотелось разрушить то, на что претендовал СССР.

Естественно, осуществить задуманное без предварительной «пропагандистской» подготовки не получилось бы. Американские СМИ начали активно публиковать материалы, в которых говорилось о том, что СССР готовится нанести атомный удар по Луне к 7 ноября 1957 года – к сорокалетию Октябрьской революции.

Был разработан и сам заряд, и носитель, который доставит его до Луны. А перед сотрудниками Иллинойского технологического института поручили придумать, как сделать атомный удар видимым с Земли, ведь у демонстрации силы непременно должны быть зрители.

Пошли на попятную

На осуществление задуманного потратили много сил, времени и средств, но проект так и остался проектом. В январе 1959 года командование ВВС без объяснения причин свернуло работы.

Руководитель проекта физик Леонард Рейфель позже признался, что одуматься руководство заставила гипотетическая возможность колонизации Луны. Радиоактивное загрязнение из-за взрыва сократило бы потенциально используемые площади.

О «Проекте А115» стало известно только в 90-е годы. При написании биографии астрофизика Карла Сагана случайно выяснилось, что он делал расчёты лунного атомного взрыва. Журналисты начали копать дальше и добрались наконец-то до истины.

Правда, официальные власти на сенсацию никак не отреагировали: информацию не опровергли, но и не подтвердили. И только откровенные заявления Рейфеля не позволили полученным сведениям стать частью конспирологических теорий. Всему миру стало понятно – американцы действительно планировали взорвать Луну, чтобы в очередной раз потешить свои амбиции.