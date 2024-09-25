Какие корабли стали героями известных советских фильмов

Советские люди не ездили отдыхать в Египет и Турцию. Поэтому слово «курорт» ассоциировалось у них с Крымом и Кавказом. Крым и Кавказ, соответственно, ассоциировались с пляжами, солнцем и морем. Ну а какое море может быть без «белого теплохода»?

© Кадр из фильма «Запасной игрок» (1954)

И вот белый теплоход стал главным героем десятков советских кинофильмов, из которых нам особенно запомнились кинокомедии.

В 1954 году на киностудии «Ленфильм» Семен Тимошенко снял кинокомедию «Запасной игрок». Сюжет, как и в большинстве наших комедий, незатейлив.

Заводская команда «Синие Стрелы» выходит в финал и отправляется на теплоходе в Сухуми для встречи с «Вымпелом», считающимся фаворитом. Но, прежде чем матч состоится, героям фильма предстоит пережить множество приключений.

В фильме показан самый настоящий четвертьфинальный матч Кубка СССР 1954 года, участником которого были ФК «Металлург» (Днепропетровск) и ОДО (Ленинград).

Но, по моему мнению, главным героем фильма был теплоход «Россия». Замечу, что в «Запасном игроке» «Россия» дебютировала под своим именем. Обычно киношники присваивают теплоходам какой-либо псевдоним. Так, тот же лайнер «Россия» в 1974 году в фильме «Контрабанда» назывался «Александр Грибоедов».

© Теплоход «Россия» в кадре из фильма «Запасной игрок»

В «Запасном игроке» мы видим роскошные каюты, огромный двухэтажный ресторан, большой плавательный бассейн.

© Кадр из фильма «Запасной игрок» (1954)

Любопытна история «России». Лайнер водоизмещением 18 тысяч тонн был построен в 1938 году в Гамбурге и предназначался для круизов германских рабочих по программе «Сила через радость».

© Кадр из фильма «Запасной игрок» (1954)

В феврале 1946 года лайнер был передан по репарации Советскому Союзу и в том же году под новым именем «Россия» отправился в рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк. С 1948 года «Россия» стала обслуживать Крымско-Кавказскую линию.

Кроме круизных и линейных рейсов, иногда проводились двух-трёхдневные прогулки по маршруту Одесса — Ялта, Одесса — Севастополь.

В 1968 году теплоход «Россия» был снят в кинокомедии «Бриллиантовая рука», в 1974 году — в фильме «Контрабанда», в 1978 году — в фильме «Поворот» и в 1985 году — в фильме «Как молоды мы были».

Правда, главную роль в фильме «Бриллиантовая рука» играет не «Россия», а «Победа», получившая псевдоним «Михаил Светлов». Помните, когда Андрей Миронов исполняет на палубе песню «Остров невезения», в кадре оказывается даже спасательный круг с надписью «Михаил Светлов». Замечу, что лайнер «Победа» — тоже германский трофей.

Лайнер «Магдалена» («Победа») был построен по заказу немецкой судоходной компании на верфи «Шихау» в Вольном городе Данциге в 1928 году для эксплуатации на линии Европа — Центральная Америка — Вест-Индия. В первый рейс лайнер вышел 29 декабря 1928 года.

В середине 1950-х годов «Победа» считался одним из лучших судов пароходства. В 1962 году во время карибского кризиса судно использовали для перевозки советских войск на Кубу, в конце 1970-х годов оно было списано из состава флота и утилизировано на берегу Гадани-бич в городе Читтагонг (Бангладеш).

Возвратимся к фильму «Бриллиантовая рука». Замечу, что первоначально фамилия главного героя была прописана как Тимошкин, и лишь потом он стал Горбунковым.

А сама идея фильма с контрабандой драгоценностей завязана на реальных событиях, правда, произошедших в Швейцарии. При съёмках использовались реальные драгоценности, стоимость которых составляла почти два десятка миллиона долларов.

В XXI веке в ряде статей, посвящённых фильму «Бриллиантовая рука», встречается утверждение, что в советское время морские путешествия были доступны только высшей партноменклатуре, передовикам производства и т. д. В чём-то это справедливо в отношении теплоходов, ходивших в круизы в капиталистические страны. Тем не менее практически любой человек, не имеющий близких родственников за границей и не работающий на особо секретном производстве, проявив достаточную настойчивость, имел шанс приобрести путёвку в средиземноморский или атлантический круиз.

Замечу, что в США и Западной Европе человеку, допущенному к особым государственным секретам, не разрешается покидать страну без особого разрешения властей.

Что же касается поездок по Чёрному морю, то они практически всегда были в свободной продаже. Так, я, например, в 1974 году в кассе турагентства на проспекте Калинина (Новый Арбат) без всякой очереди купил двухместную каюту 1-го класса на теплоходе «Колхида», следовавшем по маршруту Одесса — Батуми. Любопытно, что я в 27 лет был в 1-м классе самым молодым мужчиной, а моя 22-летняя жена — самой возрастной женщиной. Там мужчины в годах «выгуливали» своих юных подруг.

Позже я путешествовал по Чёрному морю на теплоходах «Молдавия» и «Армения». Ну а моя мама, простой инженер, в 1950—1970-х годах регулярно ходила на теплоходах «Россия», «Победа» и «Адмирал Нахимов».

В 1980 году на экраны вышел советский боевик «Пираты ХХ века» режиссера Бориса Дурова.

Начало фильма «Пираты ХХ века», где на корабль грузят опиум, снимали на пятом причале Ждановского порта (ныне — Мариупольский торговый порт) в мае 1979 года.

Захваченный пиратами корабль «Нежин» — это сухогруз «Фатеж» Азовского морского пароходства.

Ну, а пиратский «Меркурий» — это тоже теплоход Азовского пароходства «Адмирал Лунин» (бывший «Кара-Даг»). Двенадцать таких пассажирских судов типа «Алупка» проекта 543 были построены для СССР в Болгарии.

В заключение я бы хотел рассказать об одном почти забытом фильме и корабле с уникальной судьбой. Речь идёт о художественном фильме «Мичман Панин», снятом Михаилом Швейцером в 1960 году на киностудии «Мосфильм».

Главные роли исполняли Вячеслав Тихонов (мичман Панин), Николай Сергеев (командир крейсера) и Леонид Куравлёв (кочегар). Среди ролей второго плана стоит отметить Михаила Глузского (большевик, организатор побега).

Фильм снят по «мотивам воспоминаний» старого большевика Василия Лукича Панюшкина.

Май 1912 года. В крепости Кронштадт проходит суд над тринадцатью политическими заключёнными. Приговор — смертная казнь через повешение. Подпольная большевистская организация крепости решает освободить заключённых во время их следования к месту казни. В освобождении революционеров участвовал и Василий Панин — юнкер Военно-морского инженерного училища. Утром следующего дня Панин был произведён в мичманы.

В тот же вечер Панин прибыл на вспомогательный крейсер «Елизавета», который утром отправлялся в заграничное плавание к берегам Франции.

Освобождённые политзаключённые, пытавшиеся бежать из Кронштадта на рыбацкой шхуне, вскоре оказываются в безвыходном положении. Мимо проходит «Елизавета». Панин и другие большевики-матросы, служившие на «Елизавете», тайком принимают беглецов на борт корабля и прячут их в холодном котле. Шли дни плавания. В любую минуту офицеры и унтеры могли обнаружить беглецов. Однажды их заметил унтер-офицер Савичев, и Панин выбрасывает его за борт.

А кто играл вспомогательный крейсер «Елизавета»? Замечу, что среди паровых кораблей русского флота название «Елизавета» не встречается. За что-то последние Романовы не любили весёлую императрицу. Так что роль «Елизаветы» сыграл минный заградитель «Ока». Самое же любопытное, что этот корабль был введён в строй в 1895 году в качестве царской яхты «Штандарт».

Яхт водоизмещением в 5,5 тысяч тонн не было ни у одного монарха в мире. Посему Александр III пошёл на хитрость и ввёл новый тип боевого корабля — «яхта-крейсер». По его указанию были построены две яхты-крейсера — «Полярная Звезда» и «Штандарт». По замыслу Александра III в военное время их должны были вооружить мощной артиллерией и сделать полноценными крейсерами. Однако когда капитан 2 ранга Шведе предложил использовать «Полярную Звезду» и «Штандарт» в войне с японцами, он получил 14 суток ареста.

Замысел Александра III в 1933—1936 годах реализовали большевики. Они перестроили яхту «Штандарт» в минный заградитель «Марти». (В 1948 году его переименовали в «Оку»). За мощное вооружение в британских и шведских военно-морских справочниках он числился минным крейсером.

В 1961 году 66-летнего «пенсионера» переклассифицировали в корабль-цель для испытаний крылатых противокорабельных ракет. Как-то в Интернете я увидел гневную статью какой-то либеральной леди, клеймившей позором большевиков за то, что они «со злости расстреляли красавицу-яхту Николая II». Жаль, что сия дама не смотрела фильм «Мичман Панин».