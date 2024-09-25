Кого и зачем приносили в жертву в Древнем Риме

В учебниках истории, романах и фильмах древние римляне предстают своеобразным, но вполне цивилизованным народом. Поэтому упоминания о человеческих жертвоприношениях в Древнем Риме часто вызывают скепсис. Но такие кровавые обряды на самом деле практиковались, причем на протяжении всей истории этого государства.

© Кадр из фильма «Спартак», 1960

От Ромула и Рема

Сам Рим, согласно легенде, был построен на месте ритуального убийства. Основатели города, Ромул и Рем, постоянно ссорились, обсуждая, где будет располагаться новый город, каким он станет и кто станет его правителем. Чтобы разрешить спор, они обратились к богам: тот, кто увидит больше коршунов, должен был стать победителем.

Ромул увидел 12 птиц, а его брат — только 6. Казалось, конфликт разрешен, и Ромул начал рыть ров и закладывать фундамент городских стен. «Так пусть погибнет каждый, кто перескочит через мои стены!» — сказал он. Рем не послушал и перепрыгнул через начатую кладку. Брат сдержал свое слово и убил его. Возможно, эта легенда связана с ритуалом «строительной жертвы», который встречается у многих народов.

Царь Нума Помпилий, преемник Ромула, сразу после восшествия на престол запретил человеческие жертвоприношения. Говорят, он даже поспорил об этом с самим Юпитером и проявил такое упрямство, что выиграл спор. Вместо людей начали приносить в жертву лук, рыбу и обрезанные волосы. Официально считается, что римляне отказались от человеческих жертв. А на самом деле, они продолжали убивать ради своих богов, порой прибегая к хитростям.

Раз в год в Риме отмечали Сатурналии. В эти дни рабы становились господами, а их хозяева им прислуживали. Должники возвращали свои долги, а те, кто не мог этого сделать, рисковали стать жертвами показательной казни. Их могли заколоть на алтаре бога Сатурна, представляя это как акт справедливости. Позже таких должников просто отдавали в рабство кредиторам.

Одно время горожане выбирали «Царя Сатурналий». Этот мужчина на время праздников становился правителем города. Он купался в роскоши и носил одежды правителя. Но в конце праздника его убивали. Позже от этого кровавого ритуала отказались, и «царя» оставляли в живых.

Заместительные жертвы и самопожертвование

Римляне часто использовали заместительные жертвы. Юпитеру, например, приносили восковые фигурки людей, окрашенные охрой. Но самыми мрачными были ритуалы в честь богини-покровительницы предков и домашнего очага Мании. Несмотря на свой «домашний» статус, она была весьма кровожадна. Раз в год за каждого взрослого члена семьи богине полагалось отдать голову ребенка. Правда, головы делали из шерсти.

© Богиня Мания

В 6 веке до нашей эры император-узурпатор Тарквиний Гордый приказал приносить в жертву Мании живых детей. Но это продлилось недолго — римляне свергли и убили его. Кровожадность Тарквиния объясняли его происхождением: он был этруском, а этот народ считался жестоким.

Известен и ритуал сбрасывания в Тибр чучел, изображающих связанных людей. Это происходило 14 и 15 мая. Соломенные фигуры символизировали стариков. Овидий писал: «Юнцы стариков низвергали с мостов, чтобы на выборах звучали только свои голоса». Он также упоминал, что обряд отменил Геркулес, сочтя его нелепым и оскорбительным. Возможно, у этого ритуала были реальные корни — утопление стариков, но история умалчивает об этом.

Иногда римляне приносили в жертву себя. Так поступил консул Публий Деций Мус, а затем его сын и внук. Возглавив войско против латинов, требовавших равных прав, он накануне битвы увидел сон. Боги обещали победу, если он пожертвует собой.

Во время боя Публий Деций Мус на коне ринулся в толпу врагов и был заколот копьями. Его солдаты не дрогнули при виде гибели командира — напротив, они вдохновились и бросились в атаку, разгромив противника. Ведь все знали о пророчестве, и именно оно придало им сил. Позднее так же поступил его сын в битве с этрусками, а затем и внук, воюя с эпирским царем Пирром.

«Священная весна» и закапывание весталок

В ранней истории Рима существовал обряд «священной весны». Когда городу угрожала опасность, некоторые граждане клялись принести в жертву своих детей, если все обойдется. Сначала они выполняли эти обеты, но позже стали искать способы их обойти.

Во время войны с Карфагеном, когда Ганнибал угрожал взять Рим, жители поклялись провести «священную весну». Правда, на этот раз они решили не убивать своих детей, а изгнать их по достижении совершеннолетия. Но все же пришлось принести реальные жертвы. Когда Ганнибал стоял у стен города, на Бычьем рынке заживо закопали двух пленных галлов и двух греческих рабов. Тит Ливий писал об этом, подчеркивая исключительность подобного случая для Рима:

«Галла и его соплеменницу, грека и гречанку закопали живыми на Бычьем форуме, в месте, огороженном камнями; здесь и прежде уже свершались человеческие жертвоприношения, совершенно чуждые римским священнодействиям».

© Бычий форум в Риме

Живьем было принято закапывать и весталок — жриц, давших обет целомудрия и не сдержавших его. Но происходило это по мнению горожан совершенно гуманно. Плутарх описывал церемонию так:

«Потерявшую девство зарывают живьем в землю подле так называемых Коллинских ворот. Там, в пределах города, есть холм, сильно вытянутый в длину… В склоне холма устраивают подземное помещение небольших размеров с входом сверху; в нем ставят ложе с постелью, горящий светильник и скудный запас необходимых для поддержания жизни продуктов — хлеб, воду в кувшине, молоко, масло: римляне как бы желают снять с себя обвинение в том, что уморили голодом причастницу величайших таинств».

Вход в эту землянку засыпали, и весталка долго и мучительно умирала от удушья, голода или жажды.

Гладиаторские бои

В 97 году до нашей эры Сенат Рима категорически запретил человеческие жертвоприношения. Но римляне нашли способ обходить этот запрет, и люди продолжали умирать. На латыни слово «смертная казнь» (supplicium) также означало «жертвоприношение», поэтому любую казнь можно было считать жертвой богам.

Преступников часто казнили на арене, отдавая на растерзание диким зверям, сжигая на крестах или убивая во время театрализованных представлений. Гладиаторские бои тоже были жертвоприношениями, и самыми массовыми в истории Рима. Хотя цель боев была скорее политической — удерживать плебс в повиновении и повышать популярность спонсоров, — их формально посвящали богам.

Гладиаторские поединки римляне заимствовали у этрусков, у которых они были частью погребальной церемонии. Но и в обычные дни жители Рима не прочь были понаблюдать за кровавой схваткой. Сохранилась фреска, где мужчина с дубинкой и мешком на голове сражается с псом. Его руки связаны веревкой, конец которой держит бородатый зритель.

Римляне переняли многое у этрусков, включая гладиаторские бои. Изначально они проходили как поминальные сражения и посвящались усопшим. Первый такой бой состоялся в 254 году до нашей эры на Бычьем форуме. Сыновья Децима Юния Брута Перы организовали сражение трех пар гладиаторов в память об отце. Следующий бой был проведен в честь Марка Эмилия Лепида на Форуме, и в нем участвовали уже 44 бойца.